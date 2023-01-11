BBB 23: Giovanna surta na Casa de Vidro e xinga ex-namorado

Giovanna Leão surtou na casa der vidro do BBB 23 Crédito: Reprodução @giovannafleao

A empresária Giovanna Leão, que está na casa de vidro do BBB 23, surtou no início da tarde desta quarta-feira. Ela começou a gritar e xingou alguns palavrões, dizendo que podem odiá-la à vontade.

Giovanna interagia com o público que está no local, quando alguém lhe mostrou relatos do seu ex-namorado. A jovem se exaltou e começou a gritar e fez acusações.

“Estou começando a ficar p*ta. Meu ex, que me roubou, filho de uma p*ta, mentindo, falando merda. Vai tomar no c*, idiota do c*aralho. Eu tenho prints, tenho áudios, gente. Eu estou ficando louca, não tenho medo, não. Eu sou maluca. Eu tô aguentando essa p*rra há dois dias, chega”, disparou ela.