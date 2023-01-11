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Casa de Vidro

BBB 23: Giovanna surta na Casa de Vidro e xinga ex-namorado

A empresária começou a gritar e xingou alguns palavrões, dizendo que podem odiá-la à vontade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 19:05

Giovanna Leão
Giovanna Leão surtou na casa der vidro do BBB 23 Crédito: Reprodução @giovannafleao
A empresária Giovanna Leão, que está na casa de vidro do BBB 23, surtou no início da tarde desta quarta-feira. Ela começou a gritar e xingou alguns palavrões, dizendo que podem odiá-la à vontade. 
Giovanna interagia com o público que está no local, quando alguém lhe mostrou relatos do seu ex-namorado. A jovem se exaltou e começou a gritar e fez acusações.  
“Estou começando a ficar p*ta. Meu ex, que me roubou, filho de uma p*ta, mentindo, falando merda. Vai tomar no c*, idiota do c*aralho. Eu tenho prints, tenho áudios, gente. Eu estou ficando louca, não tenho medo, não. Eu sou maluca. Eu tô aguentando essa p*rra há dois dias, chega”, disparou ela. 
Giovanna ainda disse: "Ele já falou que roubou dinheiro meu? Ele falou que me roubou? Avisa que eu tenho o áudio dele falando que ele ia pegar meu dinheiro. Avisa! Tem print desse filho da p*ta. Alô, adm, eu aguento o rojão, pode postar! Chega! Chega desse car*lho!", disse ela, gritando.
Giovanna Leão foi cancelada nas redes sociais depois que internautas resgataram alguns tweets antigos, em que ela discutia com outro usuário do microblog usando o termo "macaco". Pelos visitantes da Casa de Vidro, a paulista ficou sabendo que estava sendo acusada de racismo, se defendeu e desabou em lágrimas.

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