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  • BBB 23: dinâmica terá líder com poderes de paredão falso e casa com "leilão" de privilégios
Estreia na segunda (16)

BBB 23: dinâmica terá líder com poderes de paredão falso e casa com "leilão" de privilégios

Reality show vai revelar os participantes dos grupos pipoca e camarote nesta quinta (12), durante a programação da Globo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 13:34

Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula disputam duas vagas no grupo Pipoca da 23ª edição do BBB
Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula disputam duas vagas no grupo Pipoca da 23ª edição do BBB: Rede Globo divulgou novas dinâmicas para o programa Crédito: Divulgação/TV Globo
A Globo divulgou novidades nas dinâmicas do Big Brother Brasil 2023 e entre elas estão o novo "Poder Coringa", uma espécie de "card do poder", que proporciona vantagem a um jogador toda semana. Ele irá funcionar como um leilão: antes das compras, um benefício ou jogada diferente no jogo aparece à disposição dos confinados. São várias as possibilidades, mas apenas um participante pode usufruir do poder.
Dentro do confessionário, cada confinado determina quantas estalecas estará disposto a pagar para arrematar o privilégio. Ao final dos lances, o resultado é divulgado para todos.
Esse ano, o líder da semana, além de ter todos os privilégios já conhecidos - dormir em um aposento exclusivo, definir quem é Vip e quem é Xepa, indicar alguém direto ao paredão, ficar imune aos votos da casa e tem uma festa em sua homenagem – receberá um novo poder: acesso a uma grande central de controle.
Nela, o "todo-poderoso" da semana pode acessar, de maneira limitada e pré-determinada, diversos comandos que possibilitam uma visão privilegiada do jogo, mas com limites de acesso. Dentre eles, assistir ao que acontece no restante da casa com áudio, descobrir o total de votos que recebeu até então e a possibilidade de despertar os participantes na hora que desejar.
Os participantes do BBB 23 serão revelados na próxima quinta-feira, 12, a partir dos intervalos do programa Encontro com Patrícia Poeta e seguem durante toda programação da Globo.

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