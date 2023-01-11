10 curiosidades sobre os brothers da Casa de Vidro

Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula chegaram na Casa de Vidro do Big Brother Brasil 23 nesta terça-feira, 10. Além dos memes criados à primeira vista, diversas informações sobre a vida pessoal dos participantes já começaram a circular nas redes.
A Globo divulgou o perfil dos competidores que, ao contrário do que se imagina, não são tão anônimos assim. Isso porque Gabriel, por exemplo, já é conhecido por Anitta e Luísa Sonza, com quem já se relacionou.
Anitta chegou até a comentar o post de anúncio do participante nas redes dele. "Eu não creio", disse a cantora. Outra informação que tem gerado interesse por parte do público é o status de relacionamento de Manoel, que vive uma relação aberta e promete estar aberto a vivenciar um romance na casa.
Confira 10 curiosidades sobre os participantes da Casa de Vidro do BBB 23
- Gabriel já ficou com Anitta e Luísa Sonza.
- Gabriel é primo do ator Gabriel Godoy.
- Manoel namora há 11 anos, com Raphael, e os dois vivem um relacionamento aberto.
- Manoel acredita em extraterrestres, tem uma almofada e uma tatuagem de ET: "Nunca vi um ET, mas não foi por falta de tentativa".
- Paula foi criada na roça e já teve cargo de liderança na igreja católica.
- Paula tem um sonho inusitado: ser noiva de quadrilha. Uma vez, ouviu que não poderia ser a noivinha da festa junina devido à cor de sua pele.
- Giovanna foi emancipada aos 16 anos para ajudar no sustento da família.
- Giovanna joga League of Legends nas horas vagas, e tem fãs de suas transmissões online do jogo.
- Pacientes do psiquiatra Manoel só souberam nesta terça-feira que ele iria se ausentar da profissão
- Gabriel já fez um ensaio sensual com a ex-namorada de Vitão, que é amiga de Whindersson Nunes