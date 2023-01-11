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10 curiosidades sobre os brothers da Casa de Vidro

Participantes que disputam vaga no ‘Big Brother Brasil 23′ estão confinados em shopping no Rio de Janeiro; confira perfil dos competidores
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 11:38

Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula disputam duas vagas no grupo Pipoca da 23ª edição do BBB
Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula disputam duas vagas no grupo Pipoca da 23ª edição do BBB Crédito: Divulgação/TV Globo
Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula chegaram na Casa de Vidro do Big Brother Brasil 23 nesta terça-feira, 10. Além dos memes criados à primeira vista, diversas informações sobre a vida pessoal dos participantes já começaram a circular nas redes.
A Globo divulgou o perfil dos competidores que, ao contrário do que se imagina, não são tão anônimos assim. Isso porque Gabriel, por exemplo, já é conhecido por Anitta e Luísa Sonza, com quem já se relacionou.
Anitta chegou até a comentar o post de anúncio do participante nas redes dele. "Eu não creio", disse a cantora. Outra informação que tem gerado interesse por parte do público é o status de relacionamento de Manoel, que vive uma relação aberta e promete estar aberto a vivenciar um romance na casa.

Confira 10 curiosidades sobre os participantes da Casa de Vidro do BBB 23

  1. Gabriel já ficou com Anitta e Luísa Sonza.

  2. Gabriel é primo do ator Gabriel Godoy.

  3. Manoel namora há 11 anos, com Raphael, e os dois vivem um relacionamento aberto.

  4. Manoel acredita em extraterrestres, tem uma almofada e uma tatuagem de ET: "Nunca vi um ET, mas não foi por falta de tentativa".

  5. Paula foi criada na roça e já teve cargo de liderança na igreja católica.

  6. Paula tem um sonho inusitado: ser noiva de quadrilha. Uma vez, ouviu que não poderia ser a noivinha da festa junina devido à cor de sua pele.

  7. Giovanna foi emancipada aos 16 anos para ajudar no sustento da família.

  8. Giovanna joga League of Legends nas horas vagas, e tem fãs de suas transmissões online do jogo.

  9. Pacientes do psiquiatra Manoel só souberam nesta terça-feira que ele iria se ausentar da profissão

  10. Gabriel já fez um ensaio sensual com a ex-namorada de Vitão, que é amiga de Whindersson Nunes

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