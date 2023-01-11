10 curiosidades sobre os brothers da Casa de Vidro

A Globo divulgou o perfil dos competidores que, ao contrário do que se imagina, não são tão anônimos assim. Isso porque Gabriel, por exemplo, já é conhecido por Anitta e Luísa Sonza, com quem já se relacionou.

Anitta chegou até a comentar o post de anúncio do participante nas redes dele. "Eu não creio", disse a cantora. Outra informação que tem gerado interesse por parte do público é o status de relacionamento de Manoel, que vive uma relação aberta e promete estar aberto a vivenciar um romance na casa.