Zé Felipe, Thaeme e Thiago e Vou Pro Sereno agitam o domingo (20) no ES; agenda

Festivais
Festival do Torresmo
Festival onde os visitantes vão poder saborear os melhores cortes da carne suína, chope artesanal, shows ao vivo e área kids. Neste domingo (20), o evento começa a partir das 12h. Na programação, shows de Big City (17h) e Bohemian Rock (20h). No Shopping Boulevard Vila Velha. Rod. do Sol 5000, Vila Velha. Entrada gratuita. Confira a programação completa no site HZ.
19ª edição da Feira de Artesanato e Decoração
Último dia para aproveitar a exposição que promove e valoriza a cultura local e internacional com a venda de artesanato. No estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Horário de visitação: das 13h às 22h. Ingressos: R$ 12; pessoas com mais de 60 anos pagam meia; e crianças de até 12 anos, acompanhadas por responsáveis, terão entrada franca. Confira a programação completa no site HZ.
Aniversário de 102 anos de Colatina
Até terça (22), a prefeitura da cidade promove um festival de shows gratuitos na Área Verde da avenida Beira Rio. Neste domingo (20), shows de Eder de Oliveira (20h) e Thaeme & Thiago (22h). Confira a programação completa no site HZ.
ExpoLinhares
Até terça (22), a prefeitura da cidade vai realizar uma grande festa com shows de atrações locais e nacionais. Neste domingo (20), a programação começa às 16h com shows de Samba Mais (16h); Iaron Dial (18h); Banda Neon (20h); Alemão do Forró (22h); e Zé Felipe (0h). No Parque de Exposição de Linhares, no bairro Interlagos. Entrada gratuita. Confira a programação completa no site HZ.
Músicas e Festas
O Canto da Guerreira
Um tributo à Clara Nunes com a cantora Monique Rocha. A partir das 12h, no A Oca. Rua do Rosário 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Wanted Pub
Com Mika Lahass e Felipe Brava. A partir das 21h, no Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Valores de ingressos não informados.
Domingão da Boa
Com os DJs JV de VV, Léo Pereira, Matheus Oliveira e cantor Frazão. A partir das 15h30, no Quintal da Boa. Av. Antônio Teixeira de Almeida, 1173, Bubú, Cariacica. Ingressos: R$ 30 à venda no site SuperTicket.
Deixa em Off
Com Frazão, Maycon Sarmento, Marcos Rauta e dj Chocolate. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Entrada liberada até às 22h; após R$ 30, pista, e R$ 50, VIP.
Feijoada da Unidos de Piedade
Com os grupos Vou pro Sereno, Samba Crioulo, Regional da Nair e bateria da Piedade. A partir das 12h, na Fazendinha Shows. Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória. Ingressos: Setor Único, (2º lote), inteira, R$ 140; Setor Único, (2º lote), meia, R$ 70; Setor Único, (3º lote), meia, R$ 80; e crianças, R$ 30. À venda no site SuperTicket.
Espetáculos
Sertão Capixaba
Uma apresentação de dança e teatro que vai contar como o sertão nordestino influenciou na cultura capixaba, mostrando como o forró, baião, quadrilha e xaxado se tornaram danças populares no Espírito Santo. A partir das 18h, no palácio da Cultura Sônia Cabral. Rua pedro palácios, 41, Centro, Vitória. Ingressos: Entrada solidária mediante doação de 1 litro de leite; R$ 100, inteira e R$ 50, meia à venda no site Lebillet.
Misery - Louca Obsessão
Espetáculo estrelado por Mel Lisboa , Alexandre Galindo e MArcelo Airoldi baseado no romance homônimo de Stephen King. Às 17h, no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos esgotados.
Pinóquio
Espetáculo no Teatro Campaneli, a partir das 17h. Rua Luís Gonçalves Alvorado,75, Vitória. Ingressos: R$ 50, inteira e R$ 25, meia à venda no site Sympla.
Diversão
Brinquedolândia
Parque com torre elástica, passarelas, escorregadores tubulares e espaço com bolinhas. Até 26 de agosto, na praça do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h.; domingos e feriados, de 12h às 21h. Ingressos: a partir de R$ 35 para até 15 minutos.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: segunda a sexta, a partir das 15 horas. Após período de férias abertura às 17h. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. Local: Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Happy On Ice - Patinação no gelo
Pista de patinação no gelo para crianças e adultos. Até o dia 31 de agosto, no Boulevard Vila Velha, no Joquei de Itaparica. Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos, dinheiro ou débito); R$ 65 (1 hora, dinheiro ou débito); R$ 25 (trenó, 5 minutos, dinheiro ou débito). Pagamentos no crédito têm acréscimo de R$ 2. Classificação: patinação, a partir de 5 anos, e trenó, para crianças entre 2 e 4 anos.
Abelha Parque
Parque com brinquedos infláveis temáticos de abelha, super piscina de bolinhas e área kids com variados brinquedos para todas as idades. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 11h às 21h. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 por 30 minutos. Até 3 de setembro.
Parque temático do Sonic
O veloz personagem dos games vai compartilhar suas aventuras com a criançada no Sonic Adventure Park, no Shopping Vila Velha, até 30 de agosto. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. A atração ficará instalada na Praça Central, piso L1. A programação é ideal para crianças de 4 a 12 anos. Menores de 4 anos também podem brincar, desde que acompanhadas por um responsável. Ingresso: R$ 40 por 30 minutos.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingresso: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Arena Trampolim
Até 10 de setembro, acontece a atração que vai trazer muita cor, pulos, diversão e adrenalina para toda a família. O espaço conta com piscina de espuma em formato de cubos, obstáculos, slackline, cama elástica e escorregadores num cenário multicolorido com uma mega estrutura. Na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Horário: De segunda-feira a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Faixa Etária: Não é permitida a entrada de crianças menores de 3 anos. Crianças de 3 a 5 anos deverão estar acompanhadas pelo adulto responsável. Ingressos: R$ 50 para 50 minutos de permanência. A entrada é adquirida na bilheteria do evento. Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1.
Exposições
Exposição Novos Viajantes
Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 10 de setembro. Funcionamento de terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].