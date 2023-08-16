Linharenses treinam desafio de Léo Santana para festa da cidade; veja programação

Linharenses treinam o Desafio Posturado e Calmo, de Léo Santana, para festa da cidade Crédito: Instagram/@prefeituradelinhares

Linhares completa 223 anos na próxima terça-feira (22). Para as festividades, a prefeitura da cidade preparou a volta da Expolinhares, com uma grande leva de shows, além do tradicional desfile cívico. A programação vai de sexta (18) a terça (22), no Parque de Exposições da cidade, no bairro Interlagos, enquanto o desfile acontece na Rua Duque de Caxias, no mesmo bairro. Entre as atrações nacionais garantidas, estão nomes como Maria Cecília e Rodolfo, Parangolé, Zé Felipe, Clayton e Camargo, Di Propósito, Matheus Fernandes, Léo Santana e, claro, a prata da casa: Alemão do Forró. (Veja a programação completa no fim da matéria).

Em meio a expectativa de tantos artistas - um dos mais esperados é Leo Santana -, o povo já se prepara para o encontro com o Gigante que, depois de emplacar o hit do Carnaval 2023 com "Zona de Perigo", vem agitando seus shows e a internet com o Desafio Posturado e Calmo. A música de mesmo nome foi lançada em abril, no EP "Another One", e está fazendo sucesso com o desafio em que algumas pessoas da plateia são chamadas ao palco para cantarem o rap que abre a canção.

Neste embalo, a prefeitura da cidade fez um desafio em que colocou os linharenses para treinarem para o grande dia. Léo Santana é atração na noite de segunda (21). Confira abaixo como a turma se saiu.

O sucesso do primeiro vídeo foi alto a ponto de fazerem uma segunda edição.

A FESTA

A programação do aniversário dos 223 anos de Linhares promete ser bastante variada. Grande parte das atividades serão desenvolvidas dentro do Parque de Exposição da cidade, localizado no bairro Interlagos. Lá acontece o retorno da Expolinhares, que não acontecia desde 2014.

“Depois de oito anos sem a Expolinhares, a gente volta para um grande evento que vai abrilhantar a cidade de Linhares dando continuidade à política de crescimento e desenvolvimento de setores como o turismo, a cultura, o lazer, a agricultura, ou seja, várias atividades que constroem a história de Linhares e movimenta segmentos importantes como o comércio, serviços e a rede hoteleira da cidade”, disse o prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, durante live de lançamento da programação no início do mês.

O evento terá atrações musicais locais e nacionais durante os cinco dias do evento. Entre as atrações nacionais confirmadas estão: Clayton e Camargo, Di Propósito, Maria Cecília e Rodolfo, Parangolé, Zé Felipe, Alemão do Forró, Matheus Fernandes, Léo Santana, além de Padre Anderson e Davi Sacer. As atrações se apresentarão no palco Lagoa Juparanã. Vale lembrar que a Expolinhares tem entrada franca e espera receber mais de 250 mil pessoas nos cinco dias.

Léo Santana, Zé Felipe, Parangolé e Matheus Fernandes são algumas das atrações da Expolinhares 2023 Crédito: Divulgação

O Parque de Exposições ainda terá uma Praça de Alimentação com um palco para apresentações de músicos locais e manifestações culturais como congo e capoeira. Uma feira de artesanato e produtos do agroturismo e um parque de diversões também terão espaço na festa.

Segundo a prefeitura, a segurança será feita com aparato de câmeras de videomonitoramento, seguranças particulares e atuação das forças policiais como a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal (GCM). "[A Expolinhares] Também vai receber posto médico e ambulâncias 24 horas para atender possíveis ocorrências", descreve o órgão em seu site.

DESFILE CÍVICO

A programação do aniversário de Linhares ainda terá o desfile cívico-escolar. O desfile vai reunir mais de 20 escolas municipais, além da Faceli, e apresentações de bandas marciais, como a do Batalhão do Exército, do Colégio Estadual, da Cooperativa Educacional, da Banda de Fanfarra de Baixo Guandu e o retorno da banda marcial da Emef Marília de Rezende, que é uma das escolas mais tradicionais de Linhares.

Serão 48 alas que vão marchar na Rua Duque de Caxias, no bairro Interlagos, no dia 22 de agosto, a partir das 9h. A concentração sairá de frente ao Estádio do Vasquinho. Também terá desfile de fuscas antigos, dos motociclistas, dos jipeiros, ciclistas, da loja maçônica, e das misses do projeto do ativista cultural Propércio Carvalho.

SERVIÇO

EXPOLINHARES

Quando: de sexta (18) a terça-feira (22)

de sexta (18) a terça-feira (22) Onde: Parque de Exposição de Linhares, no bairro Interlagos

Parque de Exposição de Linhares, no bairro Interlagos Entrada gratuita

PROGRAMAÇÃO