Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma

Informação que você confia. É esse o conceito escolhido para celebrar os 30 anos da CBN Vitória, comemorado no dia 30 de abril. Antes mesmo do calendário alcançar a data, as comemorações dessas três décadas no ar já contam com a publicação de conteúdos especiais no Instagram da rádio, além da assinatura e realização de eventos exclusivos da Rede Gazeta.
Inclusive, para celebrar o aniversário em grande estilo, o programa “Fim de Expediente” será realizado diretamente do auditório da Rede Gazeta, em Vitória, e transmitido para todo o país na próxima sexta-feira (24/04). Com a presença de ouvintes, comentaristas e parceiros, o evento tem dupla comemoração. Isso porque, enquanto a CBN Vitória completa 30 anos em 2026, o programa “Fim do Expediente” chega à marca de 20 anos no ar.
"Três décadas de CBN Vitória representam, na prática, uma marca sólida, construída a partir de uma relação duradoura com o público. Ao longo desses anos, consolidamos um jornalismo comprometido, a proximidade com a audiência e a conexão com os temas que impactam a vida das pessoas. Realizar um evento como o FDE aqui em Vitória é a cara da CBN. E celebrar esse momento é reconhecer a força dessa trajetória e reafirmar nosso compromisso de seguir informando com qualidade”, afirma a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira.
De acordo com ela, para marcar essa fase, a CBN Vitória recebeu um selo exclusivo de aniversário. As comunicações da campanha já estampam as redes sociais da rádio e, ainda, um vídeo institucional já roda na programação da TV Gazeta (confira abaixo).
“Essa campanha nasceu justamente para potencializar o valor da CBN Vitória, traduzindo em linguagem visual e multiplataforma com um atributo que já é reconhecido: a confiança. O conceito 'Informação que você confia' não é apenas uma assinatura comemorativa, ele orienta toda a estratégia integrada de comunicação que entrega conteúdo relevante, seguro e de alta confiança para o público e para o mercado”, ressalta Carla Sobreira.
Liderança no all news
A CBN Vitória responde às questões que cercam os ouvintes ao longo de todo o dia. É essa a receita de sucesso da rádio que toca notícias: estar presente, com agilidade e precisão, nos diferentes momentos da rotina de quem acompanha a programação.
“Um dos nossos compromissos é o de informar bem em qualquer plataforma. Aqui na CBN Vitória, isso significa ser rápido para contar o que está acontecendo sem deixar de explicar o contexto dos fatos. Nosso foco não é só dar a notícia primeiro, mas ajudar as pessoas a entenderem o que ela realmente significa. Depois de 30 anos, criamos um jeito próprio de fazer jornalismo, acompanhando as mudanças do mundo, mas sem abrir mão da qualidade e da confiança que o público tem na gente”, reforça o editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento.
A programação vai além de informar. Ela busca contextualizar os fatos, abordar diferentes perspectivas e traduzir os acontecimentos de forma acessível, sem perder o rigor jornalístico.
“Estar à frente do microfone da CBN Vitória é, além de tudo, estar em diálogo constante com o ouvinte. A gente acompanha a rotina das pessoas, participa dos momentos mais importantes do dia e, muitas vezes, ajuda a esclarecer dúvidas em tempo real. Essa troca é o que dá sentido ao nosso trabalho. Ao longo desses 30 anos, a rádio construiu uma relação de confiança que se fortalece a cada dia, justamente nessa escuta ativa. É o ouvinte que também pauta, questiona e constrói a notícia com a gente”, destaca a apresentadora e editora-executiva da rádio CBN Vitória, Fernanda Queiroz.
As comemorações continuam no decorrer do ano com o evento Diálogos.AG, que tem abordado assuntos relevantes e atuais, como o perfil do brasileiro e bem-estar animal. Em novembro, pós-eleições, a CBN Vitória realizará o “Panorama Político - CBN”, com análise dos resultados das urnas e o impacto na vida dos capixabas.
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