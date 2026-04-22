Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma

Informação que você confia. É esse o conceito escolhido para celebrar os 30 anos da CBN Vitória, comemorado no dia 30 de abril. Antes mesmo do calendário alcançar a data, as comemorações dessas três décadas no ar já contam com a publicação de conteúdos especiais no Instagram da rádio, além da assinatura e realização de eventos exclusivos da Rede Gazeta.





Inclusive, para celebrar o aniversário em grande estilo, o programa “Fim de Expediente” será realizado diretamente do auditório da Rede Gazeta, em Vitória, e transmitido para todo o país na próxima sexta-feira (24/04). Com a presença de ouvintes, comentaristas e parceiros, o evento tem dupla comemoração. Isso porque, enquanto a CBN Vitória completa 30 anos em 2026, o programa “Fim do Expediente” chega à marca de 20 anos no ar.





"Três décadas de CBN Vitória representam, na prática, uma marca sólida, construída a partir de uma relação duradoura com o público. Ao longo desses anos, consolidamos um jornalismo comprometido, a proximidade com a audiência e a conexão com os temas que impactam a vida das pessoas. Realizar um evento como o FDE aqui em Vitória é a cara da CBN. E celebrar esse momento é reconhecer a força dessa trajetória e reafirmar nosso compromisso de seguir informando com qualidade”, afirma a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira.





De acordo com ela, para marcar essa fase, a CBN Vitória recebeu um selo exclusivo de aniversário. As comunicações da campanha já estampam as redes sociais da rádio e, ainda, um vídeo institucional já roda na programação da TV Gazeta (confira abaixo).