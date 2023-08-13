  • Festival de Teatro de Guaçuí vai até sábado (19) com 20 peças; veja programação
Teatro

Festival de Teatro de Guaçuí vai até sábado (19) com 20 peças; veja programação

23ª edição do evento conta com espetáculos de seis estados apresentando uma multiplicidade de linguagens. Abertura acontece neste domingo (13)
Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Agosto de 2023 às 07:30

Trechos do espetáculo
Espetáculo "A Menina e o Pássaro" do Coletivo Emaranhado, abre a programação Crédito: Bernardo Firme
Guaçuí é o destino certo para os capixabas que gostam de teatro. Deste domingo (13) até o próximo sábado (19), a cidade da região Sul do Espírito Santo recebe a 23ª edição do Festival Nacional de Teatro. Produzido pelo grupo teatral Gota, Pó e Poeira, o evento promete 20 espetáculos com uma multiplicidade de linguagens.
São espetáculos de companhias de seis estados – Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Pernambuco, Minas Gerais e Espírito Santo - cujas performances acontecerão no Teatro Municipal Fernando Torres, na Praça da Matriz e a Praça João Acacinho. A entrada é gratuita para todos os espetáculos.
Entre gêneros a serem apresentados, o festival terá de comédias a dramas, incluendo espetáculos infantis. Entre os destaques, a peça "A menina e o pássaro", do Coletivo Emaranhado, de Vitória, que abre o evento neste domingo, a partir das 20h.
A peça  se propõe a tratar de temas como saudades, amor e o cuidado com o meio ambiente. Na história infantil, Menina sofre com a ausência do Pássaro e resolve prendê-lo para que não fique mais longe dela. Na gaiola, o amigo perde o encanto e ela entende que, em qualquer relacionamento, é a liberdade do outro que o faz mais bonito.
Outro destaque é o espetáculo "Vitor ou Vitrola?!", do grupo HB de Teatro, de Cariacica, que será apresentado na terça (15). A peça citada completa 35 anos desde sua estreia em 1988. Além das peças, o festival ainda promete exposições de arte e fotografias, além de palestras e debates. Confira abaixo a programação.

PROGRAMAÇÃO

  • 13 de agosto – Domingo
  • 20h – Abertura Oficial
  • 20h15 – A menina e o pássaro – Coletivo Emaranhado – Vitória – ES

  • 14 de agosto – Segunda-feira
  • 14h - Contos Assombrosos – Cia Mais Um Ponto, Mais Um Conto – Guaçuí – ES
  • 16h – Debaixo da ponte – Lab. de Montagens Cênicas Epicentro – Cachoeiro – ES (Praça da Matriz)
  • 20h – Sob o azul do céu – Escola de Atores de Vitória – Vitória – ES

  • 15 de agosto – Terça-feira
  • 10h - Roda de Brincar para as Infâncias - Sintonia Dominó – Rio de janeiro – RJ (Praça da Matriz)
  • 14h – Vitor ou Vitrola?! – HB de Teatro – Cariacica - ES
  • 20h – A Sós – Grupo Teatral Caparaó – Alegre – ES

  • 16 de agosto – Quarta-feira
  • 10h – Clarice do Brasil - Grupo Teatral AsLucianas – Rio de Janeiro – RJ
  • 14h – Drummond para crianças – Sintonia Dominó – Rio de janeiro – RJ
  • 16h – A incrível peleja de Simão e a Morte - Cia de Arte Popular – Duque de Caxias – RJ (Praça da Matriz)
  • 20h – O Rei da Feira - Grupo Teatral AsLucianas – Vitória – ES

  • 17 de agosto – Quinta-feira
  • 14h – O menino do dedo verde – Grupo Imprópria Trupe – Serra – ES
  • 16h – As Bestas – Cia 3 Entradas – Santo André – SP (Praça da Matriz)
  • 20h – Travessia de Vida – Outro Exemplo – Cia Tabuleiro de Teatro – Caruaru – PE

  • 18 de agosto – Sexta-feira
  • 14h – Oliver Twist – Grupo Alldeias – Curitiba – PR
  • 16h – Ôh de casa – Cia Rastro dos Astros – Ubá – MG (Praça da Matriz)
  • 20h – Liame do Tempo – Cia Grifo do Teatro – Jundiaí – SP

  • 19 de agosto – Sábado
  • 10h – Bosque dos livros – Grupo Ela de Teatro – Cachoeiro – ES (Convidado – Praça da Matriz)
  • 14h – O Patinho Feio – JC Produções - Vitória – ES (Convidado)
  • 15h - A Legítima e a Outra / Os pequenos legumes - Cia Euforia de Teatro - Serra – ES
  • 20h – A Saga Amorosa dos Amantes Píramo e Tisbe – Grupo Gota, Pó e Poeira – Guaçuí – ES (Convidado)
  • 21h – Encerramento e Premiação

  • Oficinas:
  • Contação de Histórias, com Eliane Correia;
  • Improviso, com Caio Pereira;
  • Solos – Laboratório de Criação de Monólogos, com AsLucianas.
  • Exposição de Artes Plásticas da Academia Guaçuiense de Letras
  • Exposição de Fotografias de Eder Gaioski
  • Lançamento de livros infantojuvenis de Rita Côgo e Carlos Ola
  • Debates e Palestras

Veja Também

Com obras iniciadas, Teatro Carlos Gomes deve ser entregue em 2 anos

Chegou O que Faltava anuncia o Teatro Glória como enredo para o Carnaval de Vitória 2024

Reforma do Teatro de Vila Velha está parada e sem previsão de conclusão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Guaçuí teatro
