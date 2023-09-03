Stand-up com Rogério Morgado, festivais e sambas agitam o domingo (3) no ES; agenda

Festivais
1º Festival Gastronômico de São Mateus
Até 6 de setembro, acontece o evento onde o público poderá conferir melhor da gastronomia nos 9 restaurantes participantes. Além disso, o festival terá aulas-show com chefs renomados e atrações culturais. O evento é realizado nos próprios estabelecimentos. Entrada gratuita. Confira os restaurantes selecionados no site HZ.
Feira dos Municípios
O festival mostra a a diversidade cultural, artística e gastronômica capixaba. A programação começa às 11h com apresentação de capoeira; às 17h, show de Monique Rocha, e às 18h, show de Emerson Xumbrega. No Parque de Exposições de Carapina, na avenida Marginal, 5.196, Jardim Carapina, Serra. Entrada gratuita. Para quem doar 1 Kg de alimento não perecível, não precisará pagar R$ 5 de estacionamento. Confira a programação completa no site HZ.
Festival de Inverno Canela-Verde
2ª semana para curtir o festival no estacionamento externo do Shopping Vila Velha com muita música e gastronomia. A programação começa às 17h com show da banda 522, e às 20h, show do Grupo Samba Crioulo. Na Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. Entrada gratuita. Confira a programação completa no site HZ.
1ª edição do Orla Festival
Em Meaípe acontece o festival que contará com uma programação recheada de atividades esportivas, workshop, shows musicais e muitas opções de comida. O evento começa às 8h, e às 15h, show da banda Big River, na orla de Meaipe, em Guarapari. Entrada gratuita. Confira a programação completa no site HZ
6 ª edição do Festival das Estações
O evento reúne terapeutas integrativos e oraculistas, além de palestras, vivências e apresentações artísticas. Massagens, sessões de tarôs e runas por R$ 50. De 9h às 20h, no Espaço Luz, na rua Frederico Pretti, 211, Mata da Praia, Vitória. Entrada gratuita.
Músicas e Festas
Eu Quero é Samba
Com Matheus Cutini, Marcos Coelho e Aleks Brune no A OCA. A partir das 12h na Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas pelo whatsapp: (27) 99289-4561.
Deixa Em Off
Com Felipe Frazão, Gustavo Venturini, Grupo Primeira Classe e DJ Chocolate. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto - Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: Entrada liberada até às 22h, após, R$ 50, VIP e R$ 30, pista.
Alô Comunidade
Com D'Moleque, Grupo Primeira Classe e DJs Koreia e Guilherme Correia. A partir das 19h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória. Ingressos: Entrada liberada até às 22h, após R$ 20.
Quintal do Defumes
Com Herlon, DJ Laion e os grupos Samba Crioulo, Leq' Samba. A partir das 12h, no Defume's. Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha. Ingressos: R$ 15.
Samba
Com Sol Pessoa. A partir das 14h, no Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Espetáculos
Big Jato
Peça com Diogo Camargo, que na forma de monólogo conta as histórias de uma criança. No Palácio da Cultura Sônia Cabral, a partir das 19h, na Rua Pedro Palácios, 41, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 80, inteira e R$ 40, meia à venda no site Sympla.
Musical
O espetáculo, "O Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar", gira em torno de um navegador destemido que parte em busca de um tesouro grandioso. No teatro da UFES, a partir das 16h, na Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos esgotados.
Os Três Porquinhos
Espetáculo que acontece no teatro Campaneli; sessões às 15h e 17h, na Rua Luiz González Alvarado, 75, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 50, inteira e R$ 25, meia, à venda no site Sympla. É cobrado ingresso de criança a partir de 02 anos de idade.
Stand UP Comedy
Com Rogério Morgado, no Espaço Patrick Ribeiro, a partir das 19h30. Na Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N ,Goiabeiras, Vitória. Ingressos: Cadeiras Ouro, a partir de R$ de 57; Cadeiras Prata, a partir de R$ 46; e Cadeiras Bronze, a partir de R$ 40, à venda no site BlueTicket.
A Bela e a Fera: Um musical
Espetáculo que acontece no Espaço Patrick Ribeiro, a partir das 17h. Na Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N ,Goiabeiras, Vitória. Ingressos: Cadeiras Ouro, a partir de R$ 86; Cadeiras Prata, a partir de R$ 69; Cadeiras Bronze, a partir de R$ 46; e Lounges, R$ 3450, à venda no site BlueTicket.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 15 horas. Após período de férias abertura às 17h. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Happy On Ice - Patinação no gelo
Pista de patinação no gelo para crianças e adultos. No shopping Boulevard , na Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos, dinheiro ou débito); R$ 65 (1 hora, dinheiro ou débito); R$ 25 (trenó, 5 minutos, dinheiro ou débito). Pagamentos no crédito têm acréscimo de R$ 2. Classificação: patinação, a partir de 5 anos, e trenó, para crianças entre 2 e 4 anos.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Arena Trampolim
Até 10 de setembro, acontece a atração que vai trazer muita cor, pulos, diversão e adrenalina para toda a família. O espaço conta com piscina de espuma em formato de cubos, obstáculos, slackline, cama elástica e escorregadores num cenário multicolorido com uma mega estrutura. Na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Horário: De segunda-feira a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Faixa Etária: Não é permitida a entrada de crianças menores de 3 anos. Crianças de 3 a 5 anos deverão estar acompanhadas pelo adulto responsável. Ingressos: R$ 50 para 50 minutos de permanência. A entrada é adquirida na bilheteria do evento. Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1.
Espaço Mundo Bitta
Até 10 de setembro, atração com Tobogã de piscina de bolinhas, cama elástica, quadra de futebol e jogo da memória. No 1º piso, atrás da praça central do shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Até 10 de setembro. De segunda a sexta, das 12h às 21h; sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h. Ingressos: R$ 35 por 30 minutos. Para cada minuto adicional, será cobrado o valor de R$ 1 por minuto.
Exposições
Exposição Novos Viajantes
Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 27 de setembro. De terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Correção
04/09/2023 - 9:20
O stand-up com Evandro Santo aconteceu no sábado (2) e não no domingo (3) como o título da agenda apontava. O mesmo foi corrigido