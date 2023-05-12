Shows de Matheus e Kauan e Poesia Acústica agitam a sexta (12) no ES; agenda

Shows
60 Anos de São Gabriel da Palha
Cidade comemora 60 anos com festa que terá 26 shows gratuitos de quinta (11) a domingo (14). A partir das 19h, shows de Simoni e Giovane, Leandro Messa, Banda Voxcor, Breno e Lucas, Matheus e Kauan, João Vitor e Vinícius, e Forró Chappa Real. Na área de eventos da Cooabriel, anexa ao armazém sede e às margens da Rodovia ES-137. Veja programação completa aqui. Entrada franca.
Vibe Sessions - Gordinho Cachoeiro
O projeto traz o Poesia Acústica, que terá os rappers Chris Mc, Dk47, Jaya Luuck, Budah, Bob do Contra e Ducon como atrações. A partir das 22h, no Gordinho Cachoeiro -Av. Mauro Miranda Madureira - Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim . Ingressos: R$ 70 (camarote) e R$ 40 (pista), á venda no site da Le Billet.
35 anos de Venda Nova do Imigrante
A partir das 19h, no no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão - Av. Pedro Minete, 59 - Venda Nova do Imigrante. Atrações: DJ Tatoo Mies; Makson Côra, Forró Numa Boa e Kall Marques. Entrada franca.
Concerto Especial Dia das Mães
A Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira e Thiago Arancam juntos em um evento único, com um repertório afetivo, para toda a família. A partir das 20h30, no Teatro da Ufes , Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória. Ingressos: de R$ 70 a R$ 180, variando de acordo com setor. Ingressos na bilheteria do teatro a partir de 09/05, de 14h às 17h. Forma de pagamento: débito ou crédito. Vendas também no site da LeBillet.
Gastronomia
Roda de Boteco 2023
Um dos maiores e mais aguardados festivais gastronômicos do Espírito Santo retorna com participação de 40 bares e botecos em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Vai até 11 de junho com os estabelecimentos oferecendo petiscos a R$ 45,90, com direito a uma cerveja. Veja a lista de bares e pratos aqui.
Feira Sabores da Terra
De quinta (11) a domingo (14), a "Sabores da Terra" receberá mais de 130 expositores de todo o Espírito Santo, com itens à venda a partir de R$ 5. Na sexta, teremos Mini Tombo da Polenta (19h) e Rogerio Viana Voz e Violão (20h), além de muita gastronomia na Praça do Papa, das 16h às 22h. Entrada gratuita. Confira mais informações aqui.
Sabores e Canções
Até 14 de maio, o circuito de 15 restaurantes e estabelecimentos gastronômicos da cidade realizam o 3º Sabores e Canções. Os espaços servirão pratos e petiscos criados para o festival. Essas opções serão vendidas a um preço único, R$ 79, e incluem como cortesia uma cerveja long neck (Stella Artois) ou um chope, de acordo com a disponibilidade no local. Veja a lista de pratos e restaurantes aqui.
Restaurant Week
Até o dia 13 de maio, em 32 endereços de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Ao todo, 28 restaurantes participam do evento, com menus completos de entrada, prato principal e sobremesa a partir de R$ 54,90 por pessoa. Veja a lista de pratos e restaurantes aqui.
Balada e música ao vivo
Live Pink
Mais uma noite inesquecível com Glauco, Ariel B, Belucio, Jess e Fabricio V. A partir das 23h, na Pink Elephant Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (pista inteira) e R$ 30 (pista meia), à venda no site da Super Ticket.
Desenrola: Onde a magia acontece!
Com Rm e Saulin, Gabriel Pratti, Lukão, Edin, Dodô e Luuh. A partir das 22h, no Embrazado - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Forrozada Boa
Com Bernadete França, Mestre Marrom e DJ Léo Cabelinho. A partir das 22h, no Recreio dos Olhos - Av. Cel. José Martins de Figueiredo - Tabuazeiro, Vitória. Ingressos: R$ 40, à venda no site da Super Ticket.
Classe A
Com Dj Japa, Dj Carla Roberta, Pagode da praia, Grupo sem medida. A partir das 20h, no Boteco do Junior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Super Ticket.
Dopamina
Com DJs Kn de Vv, Gustavo o Brabo, 2L de VV, Perotz, Laura Murad, Edjie, Vinny, Dodô e Jess Benevides. A partir das 22h, no Casa Hitz. R. Joaquim Lírio, 800 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (camarote) e R$ 20 (pista).
Toca na Selva
Com Rosa Chã. A partir das 17h, no A Selva - Centro de Vitória - Rua 7 de Setembro, 493, Vitória. Ingressos: R$ 30, na bilheteria.
Pop Stars
Edição com os maiores hits das carreiras de Miley Cyrus e Dua Lipa. A partir das 22h, no Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos : R$ 30 a noite toda.
Retrô - Especial Rita Lee
A festa "Retrô" foi idealizada para relembrar estilos e artistas marcantes nas décadas de 70, 80 e 90, com homenagem especial a Rita Lee. A partir das 23h, na Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25 a noite toda.
Fusion
A Fusion é uma festa que vem para agradar a todos os gostos que vai desde o pop ao funk. Com DJs Eros, Saul, Gabriel Oc e B4rcellos2. A partir das 22h, no Lamah Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita para os 50 primeiros, após R$ 20 a noite toda.
Clericot Cafe
Clericot Cafe convida Debora Fassarella para agitar a noite. Local aberto das 7h à 0h. Show das 17h às 21h. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Partiu Night
Com Fabrini, Vintena, 2L de Vv, Pedro Schmid e Diogo Dj. A partir das 20h, no Botequim do Celim - .R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada liberada até 0h, após R$ 20
Sol Pessoa e banda
Muito samba com Sol Pessoa e sua banda. A partir das 20h, no Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154, Centro de Vitória.
Gordinho Praia do Canto
Com PH Dias, Maycon Sarmento e Dj Guilherme Correa. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até às 23h.
Eu amo Sexta
Com Sué, Rodrigo Balla e Dj Baduh. A partir das 19h, no Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Ingresso: R$ 15 (até 21h) e R$ 20 (após 21h), valores sujeitos à alterção.
Boteco Boa Praça Vitória
Às 19h30, Lucas Abreu. Couvert: R$9,90. Boteco Boa Praça. Rua João da Cruz, 485 - Praia do Canto, em Vitória/ES.
DiscMan
O Victoria Pub promete muito hip hop, drill, trap, afrobeat e funk. Com Djs Thai, Ysa, Tiaguim, Oz, Thiago Rocks e Amon. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Victoria Pub - Jardim Camburi, Vitória. 20 primeiros entram de graça, após R$ 20 a noite toda.
Wave Goth 80's
Especial "O retorno dos Adams" com Djs Angel, Cissa, Led Russo e Diney. Venha de preto e não pague entrada. A partir das 23h59, no Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica Vila Velha.
Fluxo - Baixo Guandu
Festa promete muita música com muitos DJs para agitar a sexta-feira. A partir das 22h, no Minarini Music Bar - Baixo Guandu, ES. Ingressos: R$ 33 (meia), á venda no site da On Ticket.
Master Music Mall Especial
A partir das 18 horas, com Fernanda Pontes. Na Praça de Alimentação do Masterplace, - Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória.
Exposição
Exposição de fotografias do livro “Vir de Tão Longe”
É o último dia para conferir a exposição de fotografias que integram o livro “Vir de Tão Longe” (Borda, 2023), de Vitor Graize, na Mosaico Fotogaleria. A exposição conta com aproximadamente 10 imagens ampliadas, além de objetos e documentos, como rascunhos e testes de impressão, que mostram um pouco do processo de desenvolvimento do projeto. A Mosaico Fotogaleria está localizada no Victória Mall, na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, Mata da Praia, Vitória. A galeria funciona de segunda a sábado e as visitas são por agendamento, pelo WhatsApp (27) 99943-0831 ou pelo e-mail.
Exposição "Meu Mundo Com Blocos"
Primeira exibição de Davi de Oliveira, um artista de 14 anos autista. Na mostra, é possível conferir esculturas em peças de brinquedo coloridas que mostram a visão do jovem sobre o mundo. Onde: na Casa Porto das Artes Plásticas - Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro Histórico de Vitória. Visitação: segunda a sexta, das 10h às 18h. Sábado, das 10h às 14h. Entrada franca. Até 20 de maio.
Para a criançada
Hot Wheels Prova Aceita
Espaço inspirado nos famosos carrinhos da Hot Wheels. Com Games, Pista Hot Wheels, Escorregador Inflável, Pula Pula, Caixa de Areia, Cama de Gato, Piscina de Bolinhas, Pista de Competição e um cenário instagramável para as famílias tirarem fotos divertidas. Onde: Na Praça Central do Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 30 por 30 minutos, à venda no site Sympla.
Playground 3 Palavrinhas
Espaço inspirado num dos maiores fenômenos do segmento infantil, o 3 Palavrinhas. Com jogos de basquete, jogo da memória, stand de fotos, piscina de bolinhas e kid play com obstáculos. Onde: no Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h / domingos e feriados, das 11h às 21h. Entrada: R$ 50,00 (para 50 minutos) - Para cada minutos excedido será cobrado R$ 1,00 o minuto.