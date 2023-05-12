Shows de Matheus e Kauan e Poesia Acústica agitam a sexta (12) no ES; agenda

É o último dia para conferir a exposição de fotografias que integram o livro “Vir de Tão Longe” (Borda, 2023), de Vitor Graize, na Mosaico Fotogaleria. A exposição conta com aproximadamente 10 imagens ampliadas, além de objetos e documentos, como rascunhos e testes de impressão, que mostram um pouco do processo de desenvolvimento do projeto. A Mosaico Fotogaleria está localizada no Victória Mall, na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, Mata da Praia, Vitória. A galeria funciona de segunda a sábado e as visitas são por agendamento, pelo WhatsApp (27) 99943-0831 ou pelo e-mail.