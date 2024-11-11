Shows de Leoni, Poze do Rodo e Alceu Valença agitam a quinta (14) no ES

Shows
Fest Gastronomia
De quinta (14) a sábado (16) o festival contará com atrações nacionais e muita gastronomia. Na quinta, com show de Leoni, DJ Zappie com Kombi Elza Machine, Chorou Bebel, Dona Fran e Banda 522. Abertura do evento às 17h. Ingressos: R$ 60 (meia), R$ 120 (inteira) e R$ 140 (passaporte), à venda no site da Zigtickets. Veja matéria de HZ.
Alceu Dispor
Com Alceu Valença e banda, a partir das 21h30, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória, Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: cadeiras a partir de R$ 100, mesas a partir de 1400 e lounges a partir de R$ 6.000, à venda no site da Blueticket. Veja matéria de HZ.
Matrix Festival
Com Kayblack, Poze do Rodo e Rodrigo do CN, na Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica. Ingressos à venda no site da LeBillet.
Arrocha Colatina
Com Grelo, a partir das 22h, no Arena North Star. Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012 - Barbados, Colatina. Ingressos: R$ 40 (área vip/meia), R$ 80 (área vip/inteira) e R$ 130 (open bar), à venda no site da LeBillet.
Especial
CasaCor Espírito Santo 2024
A 28ª edição da CasaCor Espírito Santo acontece de 25 de setembro a 17 de novembro, no Clube Ítalo Brasileiro, na Ilha do Boi. A mostra de arquitetura, decoração, design e paisagismo terá 25 ambientes criados por 33 profissionais inspirados no tema “De Presente, o Agora”. Funcionamento: de terça a sábado das 14h às 21h. Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, 1036, Ilha do Boi, Vitória. Ingresso: R$ 96 (inteira) e R$ 48 (meia). Crianças até 10 anos não pagam, à venda no site oficial da CasaCor.
6º Festival da Moqueca de Conceição da Barra
Conceição da Barra recebe a sexta edição do Festival da Moqueca, com opções a partir de R$ 25 e nova versão da moqueca gigante. De 14 a 17 de novembro, no Cais da Barra, Centro, Conceição da Barra. Na quinta, a partir das 18h, com shows de Parmênio (MPB) e Saulo Camilo e Banda (pop, rock e MPB). Entrada gratuita. Veja a matéria de HZ.
Festas e baladas
Closy
Com Rycka, Thainan, Melanie e Tallyson, na Bolt, a partir das 22h. Entrada até 0h, após R$ 20 convertido em consumação. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
PNT Club Special Bday
No Barlavento, a partir das 18h. Entrada: R$ 25 até às 21h (com nome na lista). Avenida Dante Michelini, Quiosque 1, Jardim da Penha, Vitória.
5 Anos Gordinho
Com Caju Pra Baixo, Junto e Misturado, SambaDM e Samba JR, a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Ingressos: R$ 30 (pista/meia) e R$ 50 (vip/meia). Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
Samba Raiz
A partir das 20h, na Casa de Bamba. Couvert: R$ 10 por pessoa. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Karaokê do Correria
Com DJs, drinks especiais e entrada gratuita, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
Rock no Brizz
Com Big River e DJ Relima, no Brizz, a partir das 19h. Couvert: R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá.
Bota a Base - Véspera de Feriado na Garden
Com MC Leon, Gabriel Pratti, Bero Costa, 2L de Vila Velha e Perotz, a partir das 23h, na Boate Garden. Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira), à venda na Zigtickets.
Bota na Boca
Com Karolla, Thats Duds, Caic, Ale, Cybertrans e Luixcifer, a partir das 22h, na Selva. Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda na Zigtickets.
Noite do Perdido
Com Belucio, Bero, e mais DJs, no Embrazado Vitória. Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda na Zigtickets.
JAES 2024 - Jogos das Atléticas do ES
A partir de 12h, no Sesport. Rua Coronel Schwab Filho, - Bento Ferreira, Vitória. Ingressos: R$ 35, à venda na Zigtickets.
Música ao vivo
Jazz na Curva
Com Victor Biasutti no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.
Corta Jaca
No Bar Pimenta Carioca, a partir das 18h30. Couvert não divulgado. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória.
Rock
Com Beat Club, às 19h, no Pub 426, em Vitória. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Quinta Instrumental
Na Casa Caipora. Casa aberta das 18h às 24h. Rua Nestor Gomes, 168, Vitória.
Happy Hour do Masterplace Mall
Com Jardel e Jeferson Passamani, a partir das 18h, no Masterplace Mall. Av. Nossa Sra. da Penha, 2150 - Barro Vermelho, Vitória. Couvert não informado.
Exposições
Corpo m_e_m_ó_r_i_a
Com os artistas Attilio Colnago, Clélia Soares, Dilma Góes, Fabíola Menezes, Juliana Pessoa, Marcelo Macaue, Rosana Paste e Thiago Arruda, sob a curadoria de Attilio Colnago. Em cartaz até 13 de dezembro, com horário de visitação entre 9h e 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta. Galeria Espaço Universitário, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Praia do Canto: Memórias e afetos
Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Favela é Giro
Abertura às 17h. Local: Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 - Centro, Vitória. Período em cartaz: De 13/11 a 15/12. Funcionamento: Terça a sexta, das 10h às 18h | Sábado e domingo, das 10h às 16h. Classificação indicativa: Livre. Entrada gratuita.
A era da Imagem Analógica
Já pensou em “entrar” em uma câmera fotográfica? Conhecer por dentro como a mágica do registro da luz acontece… ou melhor: a ciência da câmera escura! Isso é possível na exposição “A Era da Imagem Analógica”. Período: 28 de setembro 2024 a 24 de janeiro de 2025. Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita / Classificação livre. Local: Centro Cultural Sesc Glória, 4º pavimento – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia é parte da programação do Festival Reencontros. Dias e horários: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h sábados, das 9h às 13h. Período expositivo: até 20 de dezembro de 2024. Local: Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (MUCANE). Avenida República, 121, Centro, Vitória.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal – Circo do Noel
Decoração conta com tobogã gigante em espiral de mais de 5 metros que conecta os Pisos L2 e L1, árvore de Natal de 12 metros de altura, escorregador de madeira, brinquedo gira-gira, pula-pula e um banco para fotos com a árvore de Natal. Além disso, o Papai Noel também está presente no espaço para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário da decoração de Natal: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 14h às 21h. Horário do Papai Noel: 13h às 17h e de 18h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Atrações pagas: Brinquedão com piscina de bolinhas a partir de R$ 35,00 por 20 minutos, escorregador em espiral a partir de R$ 5,00 por três descidas. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal - Era Uma Vez um Natal Mágico
Com urso gigante, a Confeitaria da Mamãe Noel e a Biblioteca do Papai Noel, com clássicos da literatura infantil compõem o cenário. Há ainda um Papai Noel animatrônico que conta histórias de natal para os visitantes a cada 20 minutos. Data: todos os dias. Horário da decoração: segunda a sábado de 10h ás 22h, domingos de 12h às 21h. Horários do Papai Noel: segunda a sexta: das 14h às 22h; sábado: das 13h às 22h; domingos e feriados: 14h às 21h Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Visitação gratuita. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal - A Fábrica de Brinquedos do Noel
Inspirada na oficina de brinquedos do Noel no Polo Norte, a decoração temática ocupa uma área de 310m² na praça central, com itens coloridos de uma fábrica de brinquedos em miniatura, além de árvore, trono do Noel super iluminados. Os visitantes também podem encontrar com o Papai Noel no cenário disponível para fotos. Data: todos os dias. Horário: segunda a sexta: de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Visitação gratuita. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
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