Sexta (20) com show de Bruno e Barreto, Oktoberfest e peças de teatro no ES; agenda

Shows
30ª Expo Afonso Cláudio
De 19 a 22 de outubro, no Parque de Exposições Dr. João Eutrópio, no Empoçado, Afonso Cláudio. Na sexta, a programação começa às 7h. Destaque para os shows de Felipe & Rodrigo (23h), Alencacio Schuenk (0h30) e Bruno & Barreto (01h30). Ingressos: R$ 10, á venda no site da Zig Tickets.
2ª Oktoberfest de Domingos Martins
Festival de cultura alemã recheado de culinária, bebidas, danças e música. A programação começa às 18h. Entre os destaques estão os shows de Banda Frohlich (19h), Amaro Lima (22h), e Rickson Maioli (0h30). No Espaço Refrigerantes Coroa. Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Le Billet.
Teatro
Uma Declaração de Amor - 40 Anos de Saudades
Musical em homenagem a Clara Nunes. Com Bruna Pazinato, Bruna Campello e Gilson Gomes, a partir das 20h, no Teatro Universitário, na Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos começam a ser distribuídos nesta terça (17), a partir das 14h, na bilheteria do teatro. Um quilo de alimento garante um ingresso. Confira matéria completa de HZ.
A Metamorfose
Com Grupo Anônimos de Teatro, a partir das 19h, no Centro Operário e de Proteção Mútua. Rua 25 de Março, 189, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.
Festivais
Roda de Boteco de Colatina
Até 5 de novembro, acontece o festival que reúne 21 bares e botecos que criaram petiscos exclusivamente para o evento a um preço único: R$ 49,90, com direito a uma cerveja de cortesia. Confira os bares e os petiscos selecionados na matéria completa de HZ.
Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares
Até 26 de outubro, acontece um circuito envolvendo 14 restaurantes linharenses, que terão em seus cardápios os pratos do festival vendidos com 20% de desconto, em seus tamanhos tradicionais. Confira a lista de pratos e estabelecimentos participantes na matéria feita por HZ.
19ª Festival de Teatro de Vitória
Até 21 de outubro, acontece o evento que conta com espetáculos em teatros e espaços públicos na Grande Vitória. A programação começa às 14h. Destaques para as peças "Nushu" (19h30), no Centro Cultural Frei Civitella de Tronto, em Cariacica, e "Capitão Fracasso" (20h), no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória. Ingressos gratuitos. Retirada dos ingressos, 1 hora antes do espetáculo. Confira a programação completa no site HZ.
1ª Feira de Cerâmica e Decoração do Espírito Santo
De 19 a 22 de outubro, conta com produtos de decoração, presentes e mais do universo da cerâmica utilitária e artística. A partir das 10h, no Centro de Eventos do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. Entrada gratuita.
Baladas e festas
Santa Sexta
Com Kn de Vila Velha, Dj Lukão, Edin, Jotta F e Anderson Baduh. A partir das 23h, na Pink Elephant Vix. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pink fy meia) e R$100 (área vip meia), á venda no site da Zig Tickets.
Migo ou Vida
Com Kn de Vv, Dj Lukão, Grupo Freelance e Grupo Muleke 027, a partir das 22h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, á venda no site da Zig Tickets.
Forrozada Boa
Com Quininho de Valente, Forrofiá e Dj Léo Preto, a partir das 22h, no Recreio dos Olhos. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575, São Cristovão, Vitória. Ingressos: R$ 35, à venda no site da Zig Tickets.
WtFunk!?
Com Isaque Gomes, Ld da Favelinha, Gabriel Pratti, Japa, Juni da Br, Ml da Vila e Maria, a partir das 22h, no Club Hitz. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 60 (camarote), à venda no site da Zig Tickets.
Party in The USA
Com Anita Mann, Arthur Prates, Lu Coimbra e Thainan. A partir das 22h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Mil Grau
Com Brisa, Diax, Tonico e Jexxca. A partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25.
Slumber Party
Com RK, Marlboro, Izzy, Ana Derrota, Gabs e Emolaila. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: Entrada grátis para os 20 primeiros de pijama, R$ 10 (até meia-noite com nome na lista), R$ 15 (até meia-noite) e R$ 20 (após esse horário).
Sextou Bb
Com Bianca Védova, Richard Viana e Thayane Oliver, a partir das 21h, na Wanted Pub Vix. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.
Hard Rock Night
Com High Voltage, Tritono. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740. Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 15 até 0h.
Sextas da Black
Com Banda BlackSete. A partir das 20h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha.
Gordinho Praia do Canto
Com Pele Morena e Samba Crioulo. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 23h.
Gordinho Sambão
Com Leq Samba, Nesse Clima, Dj Bruninho e Fabricio V. A partir das 21h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória. Entrada gratuita até 0h.
Música ao vivo
Repique Samba Lounge
Com Samba da Casa, a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Repique Samba Lounge. Av. Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Casa de Bamba
Com Daniel Silva. A partir das 18h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações via WhatsApp: (27) 99663-2104.
Coco Bambu Vitória
Com Don Marcarini (12h às 15h), Vitor Ramos Voz e Violão (17h às 19h) e (20h30 às 23h30), no Coco Bambu Vitória. Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória. Telefone: (27) 3083-5800.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Pandora Park
Parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. No Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 25, até 15 minutos. Até 21 de outubro
Labirinto Mágico
Atração com circuitos interativos, redes suspensas, piscina de bolinhas e área kids play. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, de 12h às 21h. No piso L2, do shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: a partir de R$ 40, até 30 minutos. Até 23 de outubro.
Ilha Macakids
Uma ilha da diversão repleta de atrações, como roda gigante, trenzinho e piscina de bolinhas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, de 11h às 22h. No piso L2, do shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Ingressos avulsos para os brinquedos a partir de R$ 6,00 e área da piscina de bolinhas a partir de R$ 40 (30 minutos). Até 28 de outubro.
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Aquarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de 01 a 12 anos e menores de 04 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.
Geek Universe ForceCon
De sexta-feira (20) a domingo (22), a partir das 14h, serão atrações com concursos de KPOP, cosplay, RPG de mesa e campeonatos de videogame, estandes com exposição de itens de colecionadores, haverá área de games e shows de rock. E ainda palestra com a atriz, dubladora e diretora de dublagem brasileira, Letícia Quinto, conhecida internacionalmente por seu trabalho em dublar personagens. No piso L4, do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Gratuito.
Exposições
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h).
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Lusque - Fusque
Até 14 de novembro, acontece a exposição que integra o Projeto Mezanino, reunindo objetos e desenhos em aquarela e grafite, onde mescla artes visuais e poesia. No OÁ Galeria - Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.