Sexta (12) com shows de L7nnon e Forfun no ES

Shows
L7nnon - Hype Trap Funk
A partir das 22h, no Embrazado Vitória. R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (geral/meia), R$ 100 (geral/inteira), R$ 100 (brava zone/meia) e R$ 200 (brava zone/inteira), à venda no site da Zigtickets.
Padre Fábio de Melo
A partir das 18h, no Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim. Av. Francisco Mardegan, Cachoeiro de itapemirim. Ingressos: R$ 87 (pista/meia), R$ 270 (camarote) e R$ 370 (cadeira front), á venda no site da Brasilticket.
ForFun
A partir das 22h, no Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto. Ingressos a partir de R$ 50, á venda no site da ForFun.
Independence Tour
Com Mario Lúcio Souza, a partir das 20h. Na Casa da Música Sônia Cabral. R. São Gonçalo - Centro, Vitória. Entrada gratuita, mas vagas limitadas à lotação do Teatro.
Teatro
Mostra Didática 2024
O Balé da Ilha apresenta a Mostra Didática 2024, a partir das 19h, no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 60, à venda no site da LeBillet.
Especial
Puxadinho Moxuara
O evento gratuito contará com nove bandas capixabas, aulões de forró e pagode, diversas opções gastronômicas e atrações para crianças. Nos dias 12, 13 e 14 de julho, a partir das 17h. Local: Espaço Multiuso, piso L4 do Shopping Moxuara, Cariacica. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada gratuita. Na sexta, shows de Filipe Fantin (20h) e Samba Jr (22h).
Ciel Rodrigues - Gravação do DVD
A partir das 20h, no Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica.
Tradicional Italia Unita
No distrito de Guaraná, em Aracruz, de 11 a 14 de julho. Além de apresentações que ressaltam a cultura italiana, o evento reserva shows populares com grandes nomes da música capixaba. Na sexta, além de show italiano com a banda Brasitalia, de Santa Teresa, e show popular com a banda Comichão. Entrada gratuita.
Ilha do Rock
Festival de rock com Dona Fran (sexta), cervejarias e food trucks. De 12 a 14 de julho. Horários: 17h às 22h (sexta), 12h às 22h (sábados e domingos). Entrada gratuita. Local: Estacionamento Shopping Vitória - Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Confira a matéria aqui.
Festival de Inverno de Domingos Martins
Do dia 12 a 21 de julho, com mais de 75 atrações e 30 oficinas dedicadas a instrumentos musicais, canto, práticas de conjunto, coral e danças típicas. Na sexta, a partir das 19h e contará com Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, Grupo Folclórico Tanzfreude e Clube Big Beatles, em Domingos Martins. Gratuito. Confira a matéria aqui.
Vilazinha Feira Hype
Edição Dia Mundial do Rock and Roll com arte, artesanato e gastronomia. Das 15h às 20h, na Pousada Vilazinha. Rua Vasco Coutinho, 163, Vila Velha. Com show de Kinho Sucupira, do Clube Big Beatles.
Boulevard Geek XP
De 12 a 14 de julho, a partir das 18h, no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Classificação livre. Na sexta, conta com Beat Locks, Karaokê, Quiz Geek, Desfile cosplay, Random play e Qual a música (versão abertura de animes).
I Love Pizza
De 9 a 21 de julho. Nas pizzarias Figata, Mister Pizza, Pizza Hut e Patroni localizadas no Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Quanto: R$ 49,90 o combo promocional com pizza + bebida. Veja matéria de HZ.
Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária do ES
De 11 a 14 de julho. Horários: quinta e sexta, das 16h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingo, das 10h às 18h. Onde: Praça do Papa. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Na sexta, apresentação com Grupo Folclorístico, Grupo Folclórico Tanzfreunde e Henryque Sertanejo.
Música ao vivo em barzinho
Fernanda Fontes
No Masterplace Mall, a partir das 18h. Av. Nossa Sra. da Penha, 2150 - Barro Vermelho, Vitória.
Jazz & Bossa
Com Daria Obraz Tsova, a partir das 19h, no A Oca, a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Tributo ao Rock Brasil
Com Saulo Simonassi & 027 e Dona Franno, no Pub 426, a partir das 21h. Sem cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Samba raiz e Pagode Clássico 90's
Com Pedro Ribeiro, no Enredo Botequim, a partir das 20h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Numa noite de brasilidade e solidária
Com Eloá Puri, na Casa de Bamba, a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
MPB na Curva
Com Luiza Dutra, no Clericot Café, a partir das 17h. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Samba Crioulo
No Brizz, a partir das 20h. Couvert: R$ 10 (a partir das 19h30). Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Baladas e festas
Sacode das Antigas
A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos à venda no site da Zigtickets.
Samba na Toca
Com Clube do Samba e DJ Camarão, a partir das 21h, no A Selva. Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Ingressos: R$ 15, à venda no site da Zigtickets.
Aquecimento da Serenata
Com Fillipe Leal, Glauco e KayoNoBeat, a partir das 22h, no The Rock Pub. Av. Domingos Perim, 739, Vila da Mata, Venda Nova do Imigrante. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site do Brasilticket.
Eufórika
Cris, Arthur Pr5ates, Isa Faustini, HelloKty, Lunnao, Jhuwan e Titânia, no Bolt, a partir das 23h. Entrada: R$ 25. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Pop Stars
Com Sabino, Nand, Sofi, Jr, 4lê, no Fluente, a partir das 22h. Entrada: R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Sextou do Barla
Com Alex Bonno, OldPlay e André Alvim, no Barlavento, a partir das 18h. Entrada: R$ 25 (com nome na lista). Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
PQP
Com Bianca, Gabriel Oc, Moreno, Samantha Broks, a partir das 23h, no The Box. Entrada gratuita até 00h, após R$ 15 ou R$ 30 convertido em consumação. Avenida Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória.
Diversão
Maratona Kids
Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Exposições
Reencaixe
Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Abrigar-se – Novas Incorporações
Exposição coletiva com obras de oito artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria, no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: até 11 de agosto, das 17h às 20h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Exposição SmartZoo
Exposição com 22 réplicas de animais em tamanho real, som e movimento. Gratuito. Data: de 02 de julho a 04 de agosto. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, piso L1. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Fabulatórios e Desejos
Exposição coletiva na Casa Caipora. Visitação: até 25 de agosto. Horários: Terça a Quinta: 16h às 23h. Sexta, sábado, domingo: 18h às 1h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann no Palácio Anchieta. Visitação: até 17 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Correção
15/07/2024 - 4:00
Ao contrário do que foi divulgado, o show do Padre Fábio de Melo irá acontecer no dia 12 de outubro, em Cachoeiro de Itapemirim.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.