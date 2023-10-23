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Segunda (23) é dia de exposições e teatro no ES; veja a agenda

Dia conta ainda com festival de gastronomia, roda de boteco e diversão para a toda a família nos shoppings; veja a programação completa
Rafael Mendes

Rafael Mendes

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 07:00

Festivais 

Roda de Boteco de Colatina

Até 5 de novembro, acontece o festival que reúne 21 bares e botecos que criaram petiscos exclusivamente para o evento a um preço único: R$ 49,90, com direito a uma cerveja de cortesia. Confira os bares e os petiscos selecionados na matéria completa de HZ.

Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares

Até 26 de outubro, acontece um circuito envolvendo 14 restaurantes linharenses, que terão em seus cardápios os pratos do festival vendidos com 20% de desconto, em seus tamanhos tradicionais. Confira a lista de pratos e estabelecimentos participantes na matéria feita por HZ.

Teatro

Sol, chuva e tapete - Palavras Andantes

Espetáculo de teatro infantil e contação de histórias, no Sesc Vila Velha. Sessões às 9h30 e 14h. Na Rua 7 de Setembro, 275, Centro, Vila Velha. Entrada gratuita.

Diversão

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.

Vila Trampolim Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).

Imersomar

Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Gincana Aquarela

Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de 01 a 12 anos e menores de 04 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.

Labirinto Mágico

Atração com circuitos interativos, redes suspensas, piscina de bolinhas e área kids play. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, de 12h às 21h. No piso L2, do shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: a partir de R$ 40, até 30 minutos. 

Ilha Macakids

Uma ilha da diversão repleta de atrações, como roda gigante, trenzinho e piscina de bolinhas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, de 11h às 22h. No piso L2, do shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Ingressos avulsos para os brinquedos a partir de R$ 6,00 e área da piscina de bolinhas a partir de R$ 40 (30 minutos). Até 28 de outubro.

Exposições

Modernidade, Cultura e Paisagem

Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.

Fiar

Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.

Fratura

A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor.  Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.

Lusque - Fusque

Até 14 de novembro, acontece a exposição que integra o Projeto Mezanino, reunindo objetos e desenhos em aquarela e grafite, onde mescla artes visuais e poesia. No OÁ Galeria - Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.

De Onde Surgem os Sonhos

Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.

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