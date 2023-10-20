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Fátima Bernardes relembra fim do casamento com Bonner: "Separação tranquila"

Em entrevista a "Quem", apresentadora também falou sobre os desafios de encarar a maternidade mesmo com a rotina pesada da profissão de jornalista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 14:27

Fátima Bernardes vai deixar o
Fátima Bernardes relembrou o fim do casamento com William Bonner Crédito: João Miguel Júnior/Globo
A apresentadora Fátima Bernardes relembrou o fim do casamento de 26 anos com William Bonner. Em entrevista à revista "Quem", a jornalista revelou que não entendeu o "espanto" do público após anúncio da separação com o âncora do "Jornal Nacional". Segundo ela, a situação entre os dois foi resolvida de maneira tranquila e madura.
"Não entendo o motivo (do espanto das pessoas na época do fim do relacionamento). A gente anunciou a separação de uma maneira tão tranquila, estava tão sedimentado? Um casamento de 26 anos foi um casamento de sucesso. Não tem motivo para não acreditar no amor", revelou Fátima.
William Bonner e Renata Vasconcellos recebem visita de Fátima Bernardes no 'JN'
William Bonner e Renata Vasconcellos recebem visita de Fátima Bernardes no 'JN' Crédito: Instagram/@tvglobo/@jornalnacional
Bernardes ainda comentou sobre o sonho da maternidade enquanto trabalhava no jornalismo. "Depois me casei com William e, como tínhamos a mesma profissão, havia uma compreensão e entrega profissional mútua. Facilitava muito e funcionou super bem. Nem acho que adiei o sonho de ser mãe. Começamos a tentar ter um filho quando tinha 32 anos, mas tivemos dificuldade de engravidar. Fizemos a fertilização, engravidei e quando fui para o 'Jornal Nacional' estava com as três crianças", disse a mãe dos trigêmeos Vinicius, Laura e Beatriz, de 25 anos.

MATERNIDADE

Em relação aos desafios da maternidade, Fátima comentou um episódio quando viajou para a Copa do Mundo e deixou os filhos com Bonner. "Fiquei os primeiros quatro anos e meio sem viajar, podendo estar direto com eles. Desenvolvi até fobia de avião neste período, mas depois fiz tratamento e consegui viajar para a Copa do Mundo de 2002”, disse.
A jornalista ainda destacou que na época houve uma diferença no tratamento das pessoas em relação aos papéis de mãe e pai. "Na volta, recebi muitos elogios, mas havia sempre havia uma ressalva ao papel do William. 'Que marido você tem, hein?! Viajou e ele ficou com as crianças'. Não estou diminuindo o papel dele, que foi superlegal de ter 'abraçado' os três, mesmo sendo editor-chefe do 'Jornal Nacional', enquanto estava na Copa. Mas quando ele foi cobrir a Copa de 1998, fiquei com as três crianças de sete meses e não recebi nenhum elogio. Nessas horas a gente sente que há um julgamento sobre as mulheres", finalizou.

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