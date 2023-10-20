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Música

MTV EMA 2023 é cancelado devido a guerra em Israel

Emissora diz considerar que o momento não é apropriado para celebrar uma premiação, com milhares de mortes na região
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 08:48

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 08:48

Taylor Swift recebe o prêmio de Melhor Vídeo no MTV Europe Music Awards 2022 (EMAs)
Taylor Swift recebe o prêmio de Melhor Vídeo no MTV Europe Music Awards 2022 (EMAs) Crédito: Reuters/Folhapress
O MTV Europe Music Awards deste ano foi cancelado pela guerra entre Israel e Palestina. A emissora anunciou a decisão nesta quinta-feira (19), suspendendo a premiação que aconteceria em 5 de novembro na cidade de Paris, na França.
Em comunicado oficial, a MTV escreve que decidiu pelo cancelamento pela volatilidade dos eventos mundiais, alegando que o momento não é bom para celebrar os melhores da música.
"O MTV EMA é uma celebração global da música realizada anualmente, mas enquanto assistimos aos acontecimentos devastadores em Israel e Gaza continuarem a se desenrolar, este não parece ser um momento de celebração global. Com milhares de vidas já perdidas, este é um momento de luto."
A edição deste ano do prêmio tinha programada apresentações de Sabrina Carpenter e do DJ David Guetta. O MTV EMA também contava com brasileiros na lista de indicações, incluindo Anitta como melhor artista latina e com maiores fãs. Outros nomes nacionais na disputa eram Luísa Sonza, Anavitória, Kevin o Chris e Matuê.
A MTV também declarou que a cerimônia de 2024 está mantida.
Além do EMA, o Grammy Latino também está no calendário de premiações europeu para o mês de novembro, com cerimônia marcada para o dia 16 na Espanha. Até o momento, a organização não mudou os planos em virtude dos efeitos da guerra em Israel.

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