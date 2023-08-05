Michel Teló, Crias.Lab e Festa do Morango para animar o sabadão (5) no ES; veja agenda

Shows
Thiago Martins
Apresenta turnê "Quintal do TG", com Gustavo Lins e mais convidados, a partir das 18h, no Na Vista. Rua Roseni Borges Alvarado, Enseada do Suá. Ingressos: R$ 160 (inteira 3º lote) e R$ 80 (meia 4º lote), à venda online no site da Le Billet. Confira mais informações e entrevista com o cantor na matéria de HZ.
Bero faz a Festa
Com Teto e MC Bero, a partir das 22h, no Gordinho Cachoeiro. Avenida Mauro Miranda Madureira, 1.282, Bairro Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 70 (meia pista) e R$ 180 (camarote), à venda no site da Le Billet.
Baile dos Oliveiras
Com Chefin e MC Orelha, a partir das 22h, no Singo's Bar Club. Av. Lourival Nunes, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 40 (meia pista) e R$ 60 (área vip meia), à venda no site da Le Billet.
Crias.Lab
Evento ocorre nos dias 4 e 5 de agosto, na quadra da Escola de Samba Mocidade Unida da Glória, em Vila Velha. No sábado, começa a partir das 14h e conta com bate-papo com o repórter Valmir Salaro e apresentações musicais com DJ Negana, Lourena e os DJs Scooby, Madeusa e Rare Boy. Entrada franca mediante a retirada dos ingressos no site criaslab.com.
Dyamante DJ
Com participações de Sué e DJs Carla Roberta e Frazão, a partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória. Ingressos na portaria do evento.
Concerto "As Quatro Estações"
A partir das 20h30, no Santuário do Bom Pastor. R. Dom Luís Scortegagna, Campo Grande, Cariacica. Com Oscar David Orjuela (violino), Diego Adinolfi (violino) e Felipe Reis (fagote) e participação do maestro Sérgio Dias. Entrada franca.
Teatro
Eu e Você
Com Denise Fraga, a partir das 20h, no Teatro Universitário da Ufes. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos esgotados.
Festivais
Festival Casa Corais
Com Glue Trip, DJ Nuts, Pura Vida, Bora Baez, Mr Dedus, Moqueca de Baião, Caju e Congo de Manguinhos, a partir das 15h, no Espaço Chico Bento. Av. Des. Cassiano Castelo, Manguinhos, Serra. Ingressos: R$ 65 (meia) e R$ 130 (inteira), à venda no site da Sympla.
17º Festival Nacional de Música de Colatina
De quinta (3) a domingo (6), a partir das 20h, na Área Verde da Av. Senador Moacyr Dalla, Colatina. No sábado, show da Banda Tremendões. Entrada franca. Confira programação completa aqui.
Puxadinho Moxuara
De quinta (3) a domingo (6), a partir das 17h, no Espaço Multiuso, piso L4, térreo do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. No sábado, show de Usados e Seminovos e Macucos. Entrada franca. Confira programação completa aqui.
32ª edição da Exposição Agropecuária de Castelo
A festa acontece até domingo (6) no Centro de Eventos Castelo, a partir das 19h. Neste sábado (5), rodeio e shows de Alex Campanha, Michel Teló e Garotos Tradição. Entrada gratuita.
24ª Expo Aracruz
Até domingo (6). Neste sábado (5), a programação tem início a partir das 7h. O dia também conta com shows de Léo Lima, Thiago Brava e Carlinhos Rocha. No Parque de Exposições Rubens Pimentel, em São Marcos, Aracruz. Entrada franca. Confira a programação completa em matéria publicada por HZ.
Festival do Vinho
Até domingo (6) acontece o festival de vinho do Boulevard Shopping, em Vila Velha, com uma ampla variedade de rótulos da bebida, cervejas artesanais e shows com artistas capixabas e de renome nacional. Neste sábado (5), a partir das 20h, show de Like a Boss e The Crew. Rod. do Sol 5000, Vila Velha. Entrada gratuita.
18ª Festival da Agricultura Familiar e Reforma Agrária
A programação inclui apresentações musicais, exposição de plantas e flores e degustação de delícias produzidas em todo o Espírito Santo. Até 6 de agosto. Neste sábado (5), a partir das 18h, apresentação musical com Henryque Sertanejo e Eden Show. O evento acontece na Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.
33ª Festa do Morango
De 4 a 6 de agosto, no Centro de Eventos Morangão, Pedra Azul, Domingos Martins. No sábado, corte da torta gigante a partir das 15h e apresentações musicais de Clube Big Beatles, Filipe Fantin e Som e Cia Produções Musicais. Entrada gratuita na sexta. Confira a programação completa em matéria publicada por HZ.
XV Festa do Carro do Boi
De sexta (4) a domingo (6), no Parque de Exposições Dr João Eutrópio, em Afonso Claúdio. No sábado, a partir das 20h30, shows de Eloy e Tiel, Rony e Ricy e Maria Cecília e Rodolfo. Entrada franca.
Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa
De de 4 a 6 de agosto, no Parque de Exposições, no Bairro Montanha, com entrada gratuita na sexta e no sábado, a partir das 10h30. Frei Estevão Eugênio Corteletti, Rua Virgílio Germano Bassetti, Montanha, Santa Teresa. No sábado, apresentações de Banda Ferrari, Grupo de Dança Imperial Português, Banda Ângulo Vertical e Leony Diall. Confira programação completa em matéria de HZ.
Workshop
Fernando Perrotti
Palestra e Workshop com participante e coreógrafo do reality show da Rede Globo. Promove oficina de dança de salão nesta sexta (4) e sábado (5), no Palácio Sônia Cabral. Casa de Cultura Palácio Sônia Cabral. Rua Pedro Palácios, 41, Centro, Vitória. Na sexta, a partir das 19h. Ingressos: R$ 70 (palestra) | R$ 130 (workshop). Vendas através do WhatsApp: (27) 99908-7044. Veja matéria completa em HZ.
Baladas e festas
Amor na Roça
A partir das 20h, no Embrazado Vitória. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), à venda no site da Super Ticket.
Mc IG - Baile na Pink
A partir das 23h, na Pink Elephant Vitória. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 90 (pink fy meia) e R$ 120 (espaço monster meia), à venda no site da Super Ticket.
Baile do JV
Com JV de Vila Velha e MC Ig, a partir das 22h, na Fazendinha Shows. Rodovia Serafim Derenzi, Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 40 (pista meia) e R$ 70 (camarote meia), à venda no site da Super Ticket.
Vai Rolar Pagode
Com EngeSamba e DJ Lorenzo Paiva, a partir das 22h, no Deck's Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 01, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Pagofunk Especial
Com DJ Dyamante e Grupo Simplicidade do Samba, a partir das 22h, no Alto da Serra Botequim. Rodovia BR 482, KM-75, SN, Fazenda Santa Clara, em Alegre. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Super Ticket.
Rolê Diferente
Com PK Delas, DJ Mesquita, Gabriel Sabadim e DJ HF de NV, a partir das 21h, no Colina Country Club. Rúbia, Nova Venécia. Ingressos: R$ 40, à venda no site da Super Ticket.
WS Remember
Com DJ Gordinho, DJ Cimá, DJ Luciano Valença e Banda Trilha comemorando 20 anos de carreira, a partir das 21h, no Privilège Vitória. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos à venda na Super Ticket.
Apaixona Recanto
Com cantor Romeu, a partir das 20h, na Arena Recanto dos Pássaros. R. Seis, Das Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Super Ticket.
Boteco Sertanejo
Com Clube do Samba, Grupo Balançou e DJ Laion, a partir das 20h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 25, à venda no site da Super Ticket.
Roda de Samba Jr
A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 30 (meia), no site da Super Ticket.
Marshmallow
A partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros entram de graça. Após, R$ 40.
KoolKidz
Com Sophie e convidados, partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros entram de graça. Após, R$ 30.
After Lamah
A partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Entrada grátis para os 30 primeiros. Após, R$ 25.
Diversão em shopping
Som no Praia
Show ao vivo com Thaina Lopez. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: das 13h às 15h. Gratuito.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas: oficina de cartão para o papai, futebol pais e filhos, torneio de totó, pula-pula e chuva de balões. Horário: 17h às 20h Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Gratuito. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Abelha Parque
Parque com brinquedos infláveis temáticos de abelha, super piscina de bolinhas e área kids com variados brinquedos para todas as idades. Até 3 de setembro. segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 11h às 21h. Local: piso L1, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Valor: a partir de R$ 50 por 30 minutos.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: Meia 50 minutos: R$ 59,90 30 minutos: R$ 40,00 Idade mínima: 2 anos Ingresso PCD + Adulto Cortesia 50 minutos: R$ 59,90 30 minutos: R$ 40,00 Idade mínima: 2 anos.
Música no Pátio
Remember, a partir das 16 horas, com Natalya Bravin, Murilo Godoy e The Hollowood Saint. Local: Shopping Mestre Álvaro, no Pátio Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Brinquedolândia
Parque com torre elástica, passarelas, escorregadores tubulares e espaço com bolinhas. Até 29 de agosto. Horário: segunda a sábado, de 10h às 22h; domingos e feriados, de 12h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Valores: a partir de R$ 35 até 15 minutos. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: segunda a sexta, a partir das 15 horas. Após período de férias abertura às 17h. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Viking
Parque de recreação com brinquedos variados e temática Viking. Até 31 de agosto. Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas. Shopping Moxuara, varanda da praça de alimentação. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Valor: R$ 40.