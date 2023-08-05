Michel Teló, Crias.Lab e Festa do Morango para animar o sabadão (5) no ES; veja agenda

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: Meia 50 minutos: R$ 59,90 30 minutos: R$ 40,00 Idade mínima: 2 anos Ingresso PCD + Adulto Cortesia 50 minutos: R$ 59,90 30 minutos: R$ 40,00 Idade mínima: 2 anos.