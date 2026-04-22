Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas

Além dos materiais, alguns alimentos também não se dão bem com o micro-ondas e podem causar acidentes ou bagunça na cozinha. Por exemplo, ovos inteiros são um perigo, pois o calor cozinha rapidamente a parte interna, criando vapor que não tem para onde escapar, resultando em uma explosão. Da mesma forma, uvas e outras frutas inteiras com casca podem explodir devido ao acúmulo de vapor interno, e a alta concentração de água e eletrólitos nas uvas pode até gerar faíscas.



Aquecer pimentas secas no micro-ondas pode liberar capsaicina no ar, irritando os olhos e a garganta. O molho de tomate, devido à sua consistência espessa, pode superaquecer rapidamente e explodir, espalhando molho por todo o interior do aparelho. Por fim, aquecer água pura em excesso por muito tempo em um recipiente liso pode causar um fenômeno chamado superaquecimento, onde a água ultrapassa o ponto de ebulição sem borbulhar e, ao ser perturbada, pode explodir violentamente, causando queimaduras graves.