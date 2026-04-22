Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas

O micro-ondas é um dos eletrodomésticos mais práticos da cozinha moderna, salvando em todo o tempo e facilitando o dia a dia. Mas, por trás de toda essa comodidade, existe uma lista de itens que, por segurança e saúde, jamais deveriam entrar no aparelho.
Ignorar essas regras pode causar desde a contaminação dos alimentos até acidentes graves, como incêndios e explosões. Para te ajudar a usar seu micro-ondas sem preocupações, preparamos um guia sobre o que evitar e os riscos envolvidos.
Isopor
O isopor, é um dos materiais mais comuns em embalagens de delivery e marmitas. No entanto, ele é um grande vilão quando o assunto é micro-ondas. Ao ser aquecido, o isopor não suporta as altas temperaturas e pode derreter, contaminando a comida com substâncias tóxicas como o estireno e o benzeno. Esses compostos são considerados desreguladores hormonais e, em contato prolongado, podem trazer riscos à saúde.
Além da contaminação, o isopor pode deformar e até pegar fogo dentro do aparelho, causando um grande susto e danos ao seu micro-ondas. Ou seja, se a embalagem for de isopor, transfira o alimento para um recipiente seguro antes de aquecer.
Metais e papel alumínio
Qualquer objeto de metal, incluindo talheres, pratos com detalhes dourados ou prateados, e o papel alumínio, é terminantemente proibido no micro-ondas. O metal reflete as micro-ondas, criando um efeito de arco elétrico que gera faíscas. Essas faíscas podem danificar o aparelho, causar um incêndio ou até mesmo explodir.
Mesmo pequenas quantidades de metal, como um clipe de pão ou um detalhe metálico em um prato, podem ser perigosas. Portanto, antes de colocar qualquer coisa no micro-ondas, verifique se não há nenhum vestígio de metal.
Plásticos não apropriados
Nem todo plástico é seguro para o micro-ondas. Muitos recipientes plásticos, especialmente os mais antigos ou aqueles que não possuem a indicação "próprio para micro-ondas" (um símbolo de três ondas), podem liberar substâncias químicas nocivas como o Bisfenol A (BPA) e ftalatos quando aquecidos. Esses compostos são desreguladores endócrinos e podem migrar para os alimentos, trazendo riscos à saúde.
Portanto, sempre busque procurar por plásticos que sejam "BPA Free" e que tenham o símbolo de micro-ondas. O ideal é optar por recipientes de vidro ou cerâmica refratária, que são sempre as opções mais seguras.
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Recipientes de vidro e cerâmica não refratários
Nem todo vidro ou cerâmica é feito para o micro-ondas. Vidros comuns, como os de copos e potes de geleia, e cerâmicas que não são refratárias, podem não suportar as mudanças bruscas de temperatura e rachar ou quebrar dentro do aparelho. Sempre utilize vidros e cerâmicas que sejam especificamente indicados para uso em micro-ondas, geralmente com a etiqueta "refratário" ou o símbolo de micro-ondas.
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Alimentos que podem explodir ou causar problemas
Além dos materiais, alguns alimentos também não se dão bem com o micro-ondas e podem causar acidentes ou bagunça na cozinha. Por exemplo, ovos inteiros são um perigo, pois o calor cozinha rapidamente a parte interna, criando vapor que não tem para onde escapar, resultando em uma explosão. Da mesma forma, uvas e outras frutas inteiras com casca podem explodir devido ao acúmulo de vapor interno, e a alta concentração de água e eletrólitos nas uvas pode até gerar faíscas.
Aquecer pimentas secas no micro-ondas pode liberar capsaicina no ar, irritando os olhos e a garganta. O molho de tomate, devido à sua consistência espessa, pode superaquecer rapidamente e explodir, espalhando molho por todo o interior do aparelho. Por fim, aquecer água pura em excesso por muito tempo em um recipiente liso pode causar um fenômeno chamado superaquecimento, onde a água ultrapassa o ponto de ebulição sem borbulhar e, ao ser perturbada, pode explodir violentamente, causando queimaduras graves.
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