Jorge e Mateus, João Gomes e Matheus & Kauan agitam o sábado (21) no ES; confira agenda

Shows
Jorge e Mateus no show "Único"
Com participações de Pedro Libe, Bruno e Marrone e Mari Fernandez, a partir das 17h, no Estádio Kléber Andrade. R. Rio Branco, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 160 (pista meia), R$ 280 (fronstage meia) e R$ 400 (front premium meia), à venda no site da Q2 Ingressos.
Festa Agropecuária de Iconha
A partir das 6h, com shows de Os Colibris de Ouro (22h), João Gomes (meia-noite) e Tchê Tchê Tchê (2h), no Pavilhão da Ascames, em Iconha. Ingressos: R$ 70 (pista, meia) e R$ 140 (pista, inteira), à venda no site da Zig Tickets.
2ª Oktoberfest de Domingos Martins
Festival de cultura alemã recheado de culinária, bebidas, danças típicas e música. A programação começa às 18h. Entre os destaques, estão shows de Os Germanos (19h), Rômulo Arantes (22h) e Luiza Andrade (0h30). No Espaço Refrigerantes Coroa. Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Le Billet.
30ª Expo Afonso Cláudio
No Parque de Exposições Dr. João Eutrópio, Empoçado, Afonso Cláudio. No sábado (21), a partir das 7h. Shows de Matheus & Kauan (23h), Banda Conexão (1h) e Marcos & Belutti (02h30). Ingressos: R$ 10, à venda no site da Zig Tickets.
Teatro
Uma Declaração de Amor - 40 Anos de Saudades
Com Bruna Pazinato, Bruna Campello e Gilson Gomes, a partir das 20h, no Teatro Universitário, na Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos começaram a ser distribuídos nesta terça (17), a partir das 14h, na bilheteria do teatro. Um quilo de alimento garante um ingresso. Confira a disponibilidade dos bilhetes. Confira matéria completa de HZ.
Festivais
Roda de Boteco de Colatina
Até 5 de novembro acontece o festival que reúne 21 bares e botecos, com petiscos exclusivamente para o evento a um preço único: R$ 49,90 e direito a uma cerveja de cortesia. Confira bares e petiscos selecionados em matéria completa de HZ.
Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares
Até 26 de outubro acontece um circuito envolvendo 14 restaurantes linharenses, que terão em seus cardápios pratos do festival vendidos com 20% de desconto em tamanhos tradicionais. Confira a lista de pratos e estabelecimentos participantes em matéria feita por HZ.
19ª Festival de Teatro de Vitória
Até 21 de outubro acontece o evento que conta com espetáculos em teatros e espaços públicos da Grande Vitória. A programação começa às 14h e conta com Oficina de Produção de Máscaras, no Palácio da Cultura Sônia Cabral, e os espetáculos "Cortejo" e "A Lira dos Vinte Anos", em Vitória. Ingressos gratuitos. Retirada dos ingressos uma hora antes do espetáculo. Confira a programação completa no site HZ.
1ª Feira de Cerâmica e Decoração do Espírito Santo
De 19 a 22 de outubro, o evento conta com produtos de decoração, presentes e muito mais do universo da cerâmica utilitária e artística. No Centro de Eventos do Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória, a partir das 10h. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. Entrada gratuita.
Baladas e festas
I Love Pink
Com Cariello, DJ Ml da Vila, DJ Vk, Anderson Baduh e Libardi, a partir das 23h, na Pink Elephant Vix. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pink fly meia) e R$ 100 (área vip meia), à venda no site da Zig Tickets.
Toro Halloween
Com BMage, Bruno Matias, Class Sick, Gust C, Maria, Nocapz, Paolla B, Viot, a partir 23h, na Privilege Vitória. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50, à venda no site da Zig Tickets.
Mex Fantasy
A partir 22h, no Mex Entretenimento. R. Atenas, Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 35 (pista meia) e R$ 55 (camarote meia), à venda no site da Zig Tickets.
Baile da Desi
Com Gustavo O Brabo, Gabriel Pratti, Belucio, Diego Beats e Lukão, a partir das 22h, no Club Hitz. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 20 (pista inteira) e R$ 60 (camarote inteira), à venda no site da Zig Tickets.
Halloween - Open Bar e Food
A partir das 22h, no Alto da Serra Butiquim. Rodovia BR 482, KM 75, Fazenda Santa Clara, Alegre. Ingressos: R$ 120, à venda no site da Zig Tickets.
SEFU - Conexão
Com DJ Escobar, DJ Zullu e Sabadim, a partir das 19h, no Parador Guriri, em Guriri, São Mateus. Ingressos: R$ 100 (open bar), à venda no site da Zig Tickets.
Festa do Cabelo Maluco
Com Madeusa, Asiat e Paraguassu, a partir das 18h, em A Selva. R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zig Tickets.
Boteco Sertanejo
Com Matheus Araujo, Allan Vieira, Pratikere, Atila Ibilê e DJ Jota Vianna, a partir das 18h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 25, à venda no site da Zig Tickets.
Halloween do Mãe Joana
Com SambaJr e ChoppSamba, a partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 30 (couvert meia) e R$ 60 (couvert inteira), à venda no site da Zig Tickets.
Prepara
Com DJ Scoob, Cris, Donat, Cadu e Neiva. A partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.
KoolKidz
Com Milte, Ysa, Jamboo e Gramlik. A partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros entram de graça, após R$ 30.
Skins X Euphoria
Com Capivara, Hells, Chaina, Doodles e Vinicy. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (com nome na lista até meia-noite), R$ 20 (sem nome na lista até meia-noite) e R$ 25 (sem nome na lista após meia-noite).
Wanted Pub
Com Paula Rodrigues, Cláudio Ponttes e João Paulo Araújo. A partir das 21h, no Wanted Pub. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.
Ensaio de Verão
Com Grupo Emoção, Samba DiVerso e Felipe Brava. A partir das 20h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha.
Gordinho Sambão
Com D'Moleque e Pagode & Cia, a partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória. Entrada gratuita até 23h.
Gordinho Praia do Canto
Com Primeira Classe e Leley. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 23h.
Diversão
Som no Praia
Show ao vivo com Laís Duarte, na Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa, a partir das 13h. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas; Circuito do fundo do mar - Caça ao tesouro; Oficina tubarão pregador; Cantinho do bebê e Pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Pandora Park
Parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. No Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 25, até 15 minutos. Até 21 de outubro
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Show no Mestre
Shows das bandas Lion Jump e Rastaclone. Horário: a partir das 19h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Evento gratuito.
Karatê e Musicalização Infantil
Aula de karatê e musicalização infantil. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Horário: de 15h às 18h. Gratuito.
Labirinto Mágico
Atração com circuitos interativos, redes suspensas, piscina de bolinhas e área kids play, até 23 de outubro. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, de 12h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, piso L2. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Valores: a partir de R$ 40 até 30 minutos.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Geek Universe ForceCon
De sexta-feira (20) a domingo (22), a partir das 14h, com atrações como concursos de K-pop, cosplay, RPG de mesa, campeonatos de videogame e estandes com exposição de itens de colecionadores. Haverá área de games e shows de rock. Palestra com a atriz, dubladora e diretora de dublagem brasileira, Letícia Quinto. No piso L4 do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Gratuito.
Ilha MacaKids
Uma ilha da diversão repleta de atrações, como roda gigante, trenzinho e piscina de bolinhas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, de 11h às 22h. No piso L2, do shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Ingressos avulsos para os brinquedos a partir de R$ 6 e área da piscina de bolinhas a partir de R$ 40 (30 minutos). Até 28 de outubro.
Rockzinho SVV com Bolofofos
Show com Bolofofos e recreação infantil. Horário: a partir das 15h. Local: área externa do shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha (ES). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) - 2º lote. Os bilhetes podem ser adquiridos no balcão Mês das Crianças, no piso L2 do estabelecimento, ou online pelo site On Ticket.
Exposições
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.