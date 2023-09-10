Festival de Frutos do Mar e pagode agitam o domingão (10) no ES; agenda

Festivais
1º Festival Gastronômico de São Mateus
O evento reúne gastronomia, aulas-shows com chefs e apresentações artísticas no Parador Internacional, em Guriri. Neste domingo (10), a programação começa às 11h com Roda de Samba com Fabíola Guimarães e Rafael Bidu. A partir das 11h30.
Festival Mariscada
O festival que reúne o melhor da gastronomia, incluindo cardápio de frutos do mar, além de contar com programações musicais. Neste domingo (10), a programação começa às 12h com show da Banda da Guarda Municipal de Vitória, e às 15h, show de Milena Navarro. Local: Ilha das Caieiras próximo ao Museu do Pescador, na rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1095, Vitória. Entrada gratuita. Confira a programação completa no site HZ.
Festival Itaúnas & Sabores
O festival tem culinária, aulas-shows com chefs e apresentações culturais e musicais. Neste domingo (10), tem apresentação de Abadá Capoeira. O evento começa as 13h. Local: na praça da Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra. Entrada gratuita. Confira a programação completa no site HZ.
Degusta Rock
O festival com atrações musicas, cervejarias, gastronomia e área kids. Neste domingo (10), a programação começa às 19h com show da Banda 90'stone Trio. No estacionamento do Shopping Vila Velha, na Av. Luciano das Neves 2418, Vila Velha. Entrada gratuita. Confira a programação completa no site HZ.
2º Festival de Música Primavera Teresense
O evento reúne música, gastronomia e exposições de flores no Parque de Exposições de Santa Teresa, na Rua Virgílio Germano Bassetti, bairro Montanha, Santa Teresa. Neste domingo (10), tem show do Trio Mafuá. Entrada gratuita.
7º Festival da Moqueca Capixaba
Com abertura às 14h, o festival terá música, oficinas, aulas-shows, atividades diversas e comida. Neste domingo (10), a programação começa às 10h, e entre os destaques tem o show da Banda Raddar 027 (11h30); e show de Moda e Viola com Ney e Eraldo (16h). Na Praia de Castelhanos, em Anchieta. Entrada gratuita.
Músicas e Festas
Nossa Tardezinha
Com o grupo Nosso Sentimento, DJ Renan Miranda e Felipe Frazão. A partir das 16h, no Villa Music Gastrobar, na Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 30, à venda no site SuperTicket.
Resenha Gastrobar
Com o grupo Nosso Sentimento. A partir das 19h, no Recanto Gastrobar, na Av. Antonio Guimarães - Itapebussu, Guarapari. Ingressos: R$ 25, à venda no site SuperTicket.
Cheers of the Samba
Com o Grupo Vou zuar. A partir das 17h, no Clube A, na Rua Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40, à venda no site SuperTicket.
Sambas e Brasilidades
Com Vitor Ramos. A partir das 12h, no A Oca, na Rua do Rosário, 114, Centro Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Deixa em Off
Com Felipe Frazão, Sué, Lécio Soares e DJ Chocolate. A partir das 20h no Gordinho Praia do Canto, na Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: Entrada liberada até às 22h, após, R$ 50 (Área VIP) e R$ 30 (pista).
Samba
Com a banda 522. A partir das 14h no Boteco Boa Praça Vitória - Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Quintal do Defumes
Com os grupos Samba Júnior, Samba Crioulo e DJ Laion. A partir das 12h no Defume's Bar e Botequim,na Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha. Ingressos: R$ 15.
Musical da Casinha
Com Gustavo Passos. A partir das 14h, no Raízes Gastrobar, na Rua Domingos Póvoa Lemos, 206, Jardim Camburi, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99933-6962.
Espetáculo
O Casamento da Dona Baratinha
Espetáculo no teatro Campaneli. A partir das 17h, na Rua Luiz González Alvarado, 75, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda no site Sympla. É cobrado ingresso de criança a partir de 02 anos.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Arena Trampolim
O espaço conta com piscina de espuma em formato de cubos, obstáculos, slackline, cama elástica e escorregadores num cenário multicolorido com uma mega estrutura. Na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Horário: De segunda-feira a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Faixa Etária: Não é permitida a entrada de crianças menores de 3 anos. Crianças de 3 a 5 anos deverão estar acompanhadas pelo adulto responsável. Ingressos: R$ 50 para 50 minutos de permanência. A entrada é adquirida na bilheteria do evento. Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1.
Jump Around
Até 22 de outubro, o maior castelo da América Latina ficará no estacionamento do Shopping Vitória, com diversos brinquedos e diversão para toda família. Na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40 para a compra de ingresso na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra, será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).
Exposições
Exposição Novos Viajantes
Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta, na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 27 de setembro. De terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Semana da Pátria
Até hoje, acontece a exposição fotográfica do exército com 14 imagens do acervo do 38º Batalhão de Infantaria, das 10h às 22h. No Boulevard Shopping Vila Velha, na Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.