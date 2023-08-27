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Festivais e peças com Barbixas e Elisa Lucinda agitam o domingo (27) no ES; agenda

Dia também conta com pagode em Guarapari e exposição de carros na Serra; confira a programação completa
Rafael Mendes

Rafael Mendes

Publicado em 27 de Agosto de 2023 às 07:00

Festivais

5ª Festa da Cappitella

Último dia para curtir o festival com diversas atrações, como desfiles, grupos folclóricos e de dança, eleição de rainha e princesas, shows musicais e almoço com pratos típicos. Na Praça Adélio Lubiana. A programação começa às 7h30 no Bairro Beira Rio, Nova Venécia; às 13h, Show com a banda Gioco di Mora; às 14h30, Show com Rocha Rock e trio; às 16h, Show com a banda Roba da Ciodi; e às 18h30, Show com banda Lexus e Ricardo Boa. Confira a programação completa no site HZ.

Festival de Inverno Canela-Verde

O festival acontece no estacionamento externo do Shopping Vila Velha com muita música e gastronomia. A programação começa às 17h e conta com show do Clube Big Beatles. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. Entrada gratuita. Confira a programação completa no site HZ.

9ª edição do Encontro das Pretas

O encontro promove mesas redondas, palestras, bate-papos, contação de histórias e apresentações culturais e musicais. Das 10h às 22h, no estacionamento A do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.

2º Festival de Caxambu de Pedra Branca

O evento tem como objetivo a celebração e a preservação da cultura e das tradições afro-brasileiras, reunindo elementos das culturas populares de origem africana e indígena. A programação começa às 7h30, e às 17h, show de Caxambu e de Congo. Na Comunidade Quilombola de Pedra Branca, em Vargem Alta. Entrada gratuita.

Festival do Torresmo

Até domingo (27), acontece o segundo final de semana do Torresmofest onde os visitantes vão poder curtir os melhores trucks de gastronomia, chope artesanal, shows ao vivo e área kids. Neste domingo (27), Vinicius Ayres solo (14h), Banda Lema (17h) e Vinicius Ayres banda (20h). Rod. do Sol 5000, Vila Velha. Entrada gratuita. Veja matéria completa de HZ.

Músicas e Festas

Forró do Canto

Com Forrofiá e DJ Berim no Canto 27, a partir das 18h. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Informações via WhatsApp: (27) 98193-2829.

Essas Canções

Com Ciça Chadô, no A OCA, a partir das 12h. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.

Pagode do Correria

Com os DJs Ian Lima, Dudu da Torre, grupo Samba ON e banda Muleke 027 no Correria Music Bar. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza 740, Vila Velha. Ingressos: mulheres, R$ 10, até meia-noite; homens, R$ 30.

Feijuca, Samba e Salseiro

Com Sulinho, Lécio Soares, Elias Miúdo, e o grupos Simplicidade do Samba e Samba ON, no Salseiro Botequim. A partir das 12h, na Rua Atenas, 18, Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 55, com uma feijoada inclusa; R$ 30, sem feijoada, à venda no site SuperTicket.

Cheers Of The Samba

Com os grupos Pagolance, Samba Júnior e DJ FabrícioVDJ, a partir das 17h, no Clube A. Rua Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: lista até às 19h, R$ 20 através do Vipme.

Feijuca Blues

Com o grupo MPBlues, a partir das 14h, no Raízes Gastrobar. Rua Domingos Póvoa Lemos, 206, Jardim Camburi, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99933-6962.

Deixa em Off

Com Frazão, Rômulo Arantes, Breno Barbieri e DJ Chocolate no Gordinho Praia do Canto. A partir das 20h, na Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: Entrada liberada até às 22h, após R$ 50, VIP e R$ 30, pista.

Boteco Boa Praça Vitória

Com Laila Orlande e Banda. A partir das 14h, na Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.

Poemas Engarrafados

Com Sandrera. A partir das 11h, no Anfiteatro do Parque Botânico do Vale. Av. dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita.

Espetáculos

CIA Barbixas de Humor

Com Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna, num espetáculo de improvisação teatral, onde as cenas são criadas na hora, a partir das ideias da plateia. No Sesc Glória, a partir das 17h, e sessão extra, às 19h. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 100, plateia; R$ 90, mezanino; e R$ 80, balcão, à venda no site Lebillet.

Os Três Porquinhos

Espetáculo que acontece no teatro Campaneli; sessões às 15h e 17h. Rua Luiz González Alvarado, 75, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 50, inteira e R$ 25, meia, à venda no site Sympla. É cobrado ingresso de criança a partir de 02 anos de idade.

Parem de Falar Mal da Rotina

Espetáculo com a atriz Elisa Lucinda, que comemora 21 anos da peça. A partir das 19h, no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: Setor A, R$ 60, inteira, e R$ 30, meia ; Setor B, R$ 60, inteira, e R$ 30, meia; Mezanino, R$ 50, inteira, e R$ 25, meia.

Diversão

Brinquedolândia

Parque com torre elástica, passarelas, escorregadores tubulares e espaço com bolinhas. Até 31 de agosto, na praça do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a sábado, das 10h às 22h.; domingos e feriados, de 12h às 21h. Ingressos: a partir de R$ 35 para até 15 minutos.

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 15 horas. Após período de férias abertura às 17h. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.

Happy On Ice - Patinação no gelo

Pista de patinação no gelo para crianças e adultos. Até o dia 31 de agosto. No shopping Boulevard , na Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos, dinheiro ou débito); R$ 65 (1 hora, dinheiro ou débito); R$ 25 (trenó, 5 minutos, dinheiro ou débito). Pagamentos no crédito têm acréscimo de R$ 2. Classificação: patinação, a partir de 5 anos, e trenó, para crianças entre 2 e 4 anos.

Abelha Parque

Parque com brinquedos infláveis temáticos de abelha, super piscina de bolinhas e área kids com variados brinquedos para todas as idades. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 11h às 21h. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 por 30 minutos. Até 3 de setembro.

Parque temático do Sonic

O veloz personagem dos games vai compartilhar suas aventuras com a criançada no Sonic Adventure Park, no Shopping Vila Velha, até 26 de agosto. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. A atração ficará instalada na Praça Central, piso L1. De segunda a sábado de 10h às 22h; domingo de 11h às 21h. A programação é ideal para crianças de 4 a 12 anos. Menores de 4 anos também podem brincar, desde que acompanhadas por um responsável. Ingresso: R$ 40 por 30 minutos.

Vila Trampolim Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).

Arena Trampolim

Até 10 de setembro, acontece a atração que vai trazer muita cor, pulos, diversão e adrenalina para toda a família. O espaço conta com piscina de espuma em formato de cubos, obstáculos, slackline, cama elástica e escorregadores num cenário multicolorido com uma mega estrutura. Na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Horário: De segunda-feira a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Faixa Etária: Não é permitida a entrada de crianças menores de 3 anos. Crianças de 3 a 5 anos deverão estar acompanhadas pelo adulto responsável. Ingressos: R$ 50 para 50 minutos de permanência. A entrada é adquirida na bilheteria do evento. Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1.

Espaço Mundo Bitta

Até 10 de setembro, atração com Tobogã de piscina de bolinhas, cama elástica, quadra de futebol e jogo da memória. No 1º piso, atrás da praça central do shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Até 10 de setembro. De segunda a sexta, das 12h às 21h; sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h. Ingressos: R$ 35 por 30 minutos. Para cada minuto adicional, será cobrado o valor de R$ 1 por minuto.

Exposições

Exposição Novos Viajantes

Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 10 de setembro. De terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].

Exposição de Monzas no Mestre

Último dia para curtir a seleção de carros que marcaram uma geração. Das 10h às 22h, no pátio do estacionamento do shopping Mestre Álvaro. Na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada gratuita.

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