Domingo (8) no ES com Oktoberfest, Festa da Polenta e mais; confira agenda

Festivais
2ª Oktoberfest de Domingos Martins
Festival de cultura alemã recheado de culinária, bebidas, danças e música. A programação começa às 12h. Entre os destaques está a apresentação Grupo Cultural Martinense (14h), show do grupo SambaDM (15h30) e apresentação da Escola de Samba MUG (17h). No Espaço Refrigerantes Coroa – Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins. Entrada gratuita.
Festival Botecando Iriri
O evento conta com aulas-show, apresentações musicais e petiscos. A programação inicia às 11h e às 13h, show de Paulinho Bolzan. Na praça de eventos da Praia Costa Azul, Iriri, Anchieta. Entrada gratuita. Confira a matéria completa no site HZ.
Roda de Boteco de Colatina
Até 9 de novembro, acontece o festival que reúne 21 bares e botecos que criaram petiscos exclusivamente para o evento a um preço único: R$ 49,90, com direito a uma cerveja de cortesia. Confira os bares e os petiscos selecionados na matéria completa de HZ.
Festa do Café de Alegre
Último dia para aproveitar o evento que conta com gastronomia e atrações musicais. A programação às 10h, e entre os destaques estão os shows de André Matos e Beto Calil (12h) e Alex Campanha (16h). Na praça central de Alegre. Entrada gratuita.
45ª Festa da Polenta
O evento conta com atrações artísticas e musicais, além de comidas típicas. A programação começa às 9h, e entre os destaques está a tradicional tombo da polenta (15h) e show Forró numa Boa (17h). No Centro de Eventos Padre Cleto Caliman - Av. Pedro Minete, 59 - Venda Nova do Imigrante. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda no site Tiketo.
Músicas ao Vivo
MPB das antigas
Com Vitor Ramos e Alysson Silva. A partir das 12h, no A OCA. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Boa Praça
Com Sol Pessoa. A partir das 14h, no Boteco Boa Praça Vitória - Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 7,90.
Pagode na praia Convida
Com os grupos Pagode da Praia e Primeira Classe. A partir das 17h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site Zig.tickets.
MPB - Brasilidades
Com o grupo Nana Marchant Trio. A partir das 12h, no Raízes Gastrobar - Rua Domingos Póvoa Lemos, 206, Jardim Camburi, Vitória. Couvert não informado.
Santo Domingo
Com os grupos D' Bem com a vida, Nesse Clima e DJ Enzo Santos. A partir das 16h, no Santo Botequim - Travessa Santuário, 145, Santo Antônio, Vitória. Valores não informados.
Quintal do Defumes
Com Renan Fraga, Leozinho, grupos Samba Crioulo e Pagolife e DJ Laion. A partir das 12h, no Defume's Botequim - Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Ingressos: R$ 15.
Rock
Com o grupo Gastação Infinita. A partir das 16h, no Pub 426 - Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita.
Baladas
Pagode do Correria
Com os grupos Nesse Clima, Leq Samba e DJs Martins e Fervo de VV. A partir das 23h, no Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Valores não informados.
Deixa em Off
Com Felipe Frazão, Rayanne Meira e Fernanda Lima e DJ Chocolate. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: Entrada liberada até 22h, após R$ 50 (VIP) e R$ 30 (pista).
Sertanejo
Com Thayne Oliver e Jenifer. A partir das 21h, no Wanted Pub - Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Valores não informados.
Sunset Hitz
Com Luciano Valença, Drunk N Play, Hacc, Babinsk, Jeff Ueda e Gabz. A partir das 15h, no Casa Hitz - Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site Zig.tickets.
Forró do Canto
Com Mestre Marrom e DJ Bravim. A partir das 18h, no Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39 - Itapuã, Vila Velha. Ingressos não informados.
Pagode na Laje
Com os grupos Samba Soul e Samba Crioullo. A partir das 16h, no Repique Samba Lounge - . Av. Dante Michelini, 2400 - Quiosque 07 - Mata da Praia, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Cheers Of The Samba
Com os grupos Pagolance, Samba Júnior e Fabrício DJ. A partir das 17h, no Clube A - Rua Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória.
Cultura
CowParade
Até 15 de outubro será realizado projeto CowParade contando com 62 esculturas de vacas, em tamanho real, feitas por artistas visuais capixabas ou residentes no Espírito Santo. Saiba por onde estão espalhadas as vaquinhas em Vitória e Vila Velha na matéria completa de HZ.
Espetáculos
Musical: A Cigarra e a Orquestra
Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES) dedicado às crianças, sob a regência de Sanny Sousa. A partir das 11h, no Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 12 (conveniado) e R$ 10 (meia), à venda no site Sescgloria.lets.events.
Meus Olhos Verdes
Espetáculo com Diego Pianna. A partir das 18h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral - Praça João Clímaco, S/N, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).
Pinóquio
Espetáculo no teatro Campaneli. A partir das 10h, na Rua Luiz González Alvarado, 75, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda no site Sympla. É cobrado ingresso de criança a partir de 02 anos.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Jump Around
Até 22 de outubro o maior castelo da América Latina ficará no estacionamento do Shopping Vitória com diversos brinquedos. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40, para a compra de na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, na Pracinha do Praia, piso L1, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Entrada gratuita.
Tarde Encantada
Espetáculo Aladdin. Sessões às 15h e 16h, na Pracinha do Praia, piso L1, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Inscrições pelo link. Evento gratuito.
Diversão do Mestre
Recreação com oficina científica. A partir das 15h, no Piso L2 do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Evento gratuito.
Pandora Park
Parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. No Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 25, até 15 minutos. Até 21 de outubro
Diversão no Montserrat
Encontro com os minions e baladinha kids. A partir das 15h, no Shopping Montserrat, Piso L3 - Av. Eudes Scherrer de Souza 2067, Serra. Evento gratuito.
Labirinto Mágico
Atração com circuitos interativos, redes suspensas, piscina de bolinhas e área kids play. De segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados de 12h às 21h. No piso L2, do shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: a partir de R$ 40, até 30 minutos. Até 23 de outubro.
Ilha Macakids
Uma ilha da diversão repleta de atrações, como roda gigante, trenzinho e piscina de bolinhas. De segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados de 11h às 22h. No piso L2, do shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Ingressos avulsos para os brinquedos a partir de R$ 6,00 e área da piscina de bolinhas a partir de R$ 40,00, por 30 minutos. Até 28 de outubro.
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Amarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de 01 a 12 anos e menores de 04 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.
Exposições
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro, no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
O Velho Oeste Vive
Até 15 de outubro acontece a exposição de pinturas, cenas de filmes de faroeste, figurinos, instalações, exposição de gibis clássicos, artísticas e músicas temas de filmes famosos. Na Casa da Memória da Prainha de Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 17, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo, de 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.
Olhares
Exposição que reúne 20 fotografias em preto e branco feitas por meio de aparelhos celulares e tiradas por pessoas com síndrome de down, fortalecendo a inclusão e a diversidade. Até dia 1 de outubro, no 2º piso do Shopping Vitória. Visitação: De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 21h. Entrada gratuita.