Tairone Vale fala sobre assassinato de Ruan em Terra e Paixão; veja vídeo

Tairone Vale vive Ruan em “Terra e Paixão” Crédito: Murillo Mello/Divulgação

Versatilidade é seu nome. Tairone Vale é ator, diretor, produtor, roteirista, "cria" do teatro e premiado no cinema (ganhou o Kikito em Gramado com o curta "Aqueles 5 Segundos"). Atualmente bomba na televisão interpretando Ruan, trabalhador rural e um dos aliados de Antônio (Tony Ramos), em "Terra e Paixão", novela das 21h da Rede Globo.

Nos próximos capítulos da história de Walcyr Carrasco, o bicho vai pegar para o lado do vilão, responsável por espionar Aline (Barbara Reis). Ele será uma das vítimas de Agatha (Eliane Giardini), que deve assassinar Ruan envenenando sua bebida. O B.O. termina em tragédia porque a megera estava sendo chantageada pelo rapaz, que ameaçava revelar seus segredos de vingança para Antônio. As cenas estão previstas para ir ao ar a partir de sábado (7).

Preocupado em não dar spoilers (tentou até mesmo não assumir o crime!), Tairone Vale conversou por vídeo com HZ para detalhar o embate decisivo de seu personagem com Eliane Giardini.

"Foi uma cena gravada com muita intensidade. Não a conhecia pessoalmente antes da novela, mas é uma atriz de grande força, que sempre admirei. Não houve embate físico, mas foi um encontro de forte apelo emocional", ressalta Tairone. Em seu Instagram, o ator postou os bastidores da gravação da morte de Ruan. Dê uma conferida!

Empolgado, o artista também abordou a repercussão que o personagem está tendo nas ruas. "Como intérprete, tento defendê-lo, mas as pessoas o veem como vilão mesmo. Sou abordado por senhoras de cara fechada, que brigam comigo. Na academia, enquanto fazia exercícios, um rapaz chamou a minha atenção por meu tratamento com Pietra (Debora Ozório)", responde, se divertindo com a atitude dos telespectadores.

Durante o bate-papo, Tairone também relembrou outros papéis marcantes na TV, como o delegado Nolasco, de "Segundo Sol", e o projeto "Dia de Reis", disponível na Globoplay, uma leve adaptação de William Shakespeare para a Folia de Reis.

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