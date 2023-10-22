Domingo (22) com Feijoada da Novo Império, Oktoberfest e diversão no ES; confira agenda

Festivais
Roda de Boteco de Colatina
Até 5 de novembro acontece o festival que reúne 21 bares e botecos que criaram petiscos exclusivamente para o evento a um preço único: R$ 49,90, com direito a uma cerveja de cortesia. Confira os bares e os petiscos selecionados na matéria completa de HZ.
Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares
Até 26 de outubro acontece um circuito envolvendo 14 restaurantes linharenses que terão em seus cardápios os pratos do festival vendidos com 20% de desconto, em seus tamanhos tradicionais. Confira a lista de pratos e estabelecimentos participantes na matéria feita por HZ.
2ª Oktoberfest de Domingos Martins
Festival de cultura alemã recheado de culinária, bebidas, danças e música. A programação começa às 12h, e entre os destaques está o show do grupo Pele Morena (16h) e show de Tony Ribeiro (19h). No Espaço Refrigerantes Coroa. Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins. Entrada gratuita.
30ª Expo Afonso Cláudio
Até 22 de outubro acontece o evento que celebra a cultura agropecuária local, além de oferecer atrações artísticas e musicais. A programação começa às 8h, e, entre os destaques, estão os shows de André Matos e Beto Calil (13h) e do grupo Bonde do Forró (21h). No Parque de Exposições Dr º João Eutrópio, localizado na Rota Vale do Empoçado. Entrada gratuita.
Baladas e festas
Resenha do JR
Com os grupos Mania D' Samba e Primeira Classe. A partir das 17h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 10, à venda no site Zig.tickets.
Pagode do Correria
Com os DJs Kinho, Yuri e grupos Samba ON e D'Moleque. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Sertanejo
Com Samuel King e Lilian Ferr. A partir das 21h, no Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.
Rock na Calçada
Com o grupo Beat Club. A partir das 16h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Sunset Hitz
Com os DJs Eduardo, Brunelli, Jeff Ueda, Sillaz e Lowez. A partir das 15h, no Casa Hitz. Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99714-4445.
Cheers Of The Samba
Com os grupos Samba Júnior, Pagolance e DJ FabrícioVDJ. A partir das 15h, no Clube A. Rua Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.
Deixa em Off
Com Sué, Maycon Sarmento e grupo Pagode e CIA e DJ Chocolate. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 50 (VIP) e R$ 30 (pista). Free até as 22h. (limitado até 200 pessoas)
Quintal do Defumes
Com os grupos Muleke 027, Samba Crioulo e DJ Rabannada. A partir das 12h, no Defume’s Botequim. Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Ingressos: R$ 15.
Santo Domingo
Com os grupos Leq' Samba, Nesse Clima e DJ Laion. A partir das 16h, no Santo Botequim. Travessa Santuário, 145, Santo Antônio, Vitória.
Domingo na Vila Velha
Com os grupos Muleke 027, Pagolance e DJs Marcinhon e JV de VV. A partir das 18h, no Gustus Sport Bar. Rua Castelo Branco, 855, Vila Velha.
Forró da Fluente
Com Trio Maracá, Trio Alvorada e DJ Rubão. A partir das 17h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 35, à venda no site Sympla.
Músicas ao vivo
Samba
Com Sol Pessoa. A partir das 14h, no Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Tardezinha Butteco's
Com Alisson do Banjo e Herlon. A partir das 18h, no Buttecos Vitalino. Rua Ibitirama, 128, Itaparica. Reservas via WhatsApp: (27) 99644-2745.
Samba da Ury
Com Ury Vieira, Maicon Gomes e Gabriel Novais. A partir das 12h, no A OCA. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Pagode
Com o grupo Frennesy. A partir das 18h, no Recanto Botequim. Av. Braúna, Colina de Laranjeiras, Serra.
Samba na Curva
Com a Banda 522. A partir das 16h, no Flammes Bar. Av. Dante Michelini, 2400 - Quiosque 07 - Mata da Praia, Vitória
Ritmos Variados
Com Gênesis Madeira, às 12h30, e Onay, às 20h. No Coco Bambu Vitória. Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória.
Carnaval
Feijoada da Novo Império
Com Renato Milagres, Tstinha e grupo Samba de quintal, além da apresentação de todos os segmentos da escola. A partir das 12h, na Quadra da Novo Império. Av. Santo Antônio, 301, Mario Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia), à venda no site Brasilticket.
Espetáculos
Congresso de Verlon - O Musical
Na trama, nove integrantes do Bruxos de Verlon se reúnem para trocar poções mágicas e receber instruções de sua líder. Cada um é responsável por espalhar um tipo de maldade no vilarejo. Sessões às 16h e 19h30. No Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda no site sescgloria.lets.events
Uma Declaração de Amor - 40 Anos de Saudades
Musical em homenagem a Clara Nunes. Com Bruna Pazinato, Bruna Campello e Gilson Gomes. A partir das 17h, no Teatro da UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos são retirados na bilheteria do teatro. É necessário doar 1kg de alimento não perecível para garantir a sua entrada. Confira disponibilidade de convites. Confira matéria completa de HZ.
Pinóquio
Peça no Teatro Campaneli. A partir das 17h, na Rua Luiz González Alvarado, 75, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda no site Sympla. É cobrado ingresso de criança a partir de 02 anos.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Labirinto Mágico
Atração com circuitos interativos, redes suspensas, piscina de bolinhas e área kids play. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, de 12h às 21h. No piso L2, do shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: a partir de R$ 40, até 30 minutos. Até 23 de outubro.
Ilha Macakids
Uma ilha da diversão repleta de atrações, como roda gigante, trenzinho e piscina de bolinhas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, de 11h às 22h. No piso L2, do shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Ingressos avulsos para os brinquedos a partir de R$ 6,00 e área da piscina de bolinhas a partir de R$ 40 (30 minutos). Até 28 de outubro.
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Aquarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de até 12 anos. Menores de 4 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.
Jump Around
Até 5 de novembro o maior castelo da América Latina ficará no estacionamento do Shopping Vitória com diversos brinquedos. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40, para a compra de na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, na Pracinha do Praia, piso L1, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Entrada gratuita.
Tarde Encantada
Espetáculo de teatro “Piratas na ilha do tesouro perdido”. Sessões às 15h e 16h, na Pracinha do Praia, piso L1, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Inscrições pelo link. Evento gratuito.
Diversão do Mestre
Oficina de pintura em tela. A partir das 15h, no Piso L2 do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Evento gratuito.
Geek Universe ForceCon
Acontece no Shopping Moxuara o evento que conta com atrações de concursos de K-POP, cosplay, RPG de mesa, campeonatos de videogame, além de show da Banda Lady Steel, às 19h30. No piso L4, do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Evento Gratuito.
Diversão no Montserrat
Recreação infantil com brincadeira de caça ao tesouro. A partir das 15h, no piso L3 do Shopping Montserrat. Av. Eudes Scherrer de Souza 2067, Serra. Evento gratuito.
Exposições
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Lusque - Fusque
Até 14 de novembro, acontece a exposição que integra o Projeto Mezanino, reunindo objetos e desenhos em aquarela e grafite, onde mescla artes visuais e poesia. No OÁ Galeria. Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.