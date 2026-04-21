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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 07:53

A terça-feira será um dia que mistura impulso com sabedoria e pedirá consciência aos nativos (Imagem: Natalie magic | Shutterstock)
A terça-feira será um dia que mistura impulso com sabedoria e pedirá consciência aos nativos Crédito: Imagem: Natalie magic | Shutterstock
A terça-feira trará uma energia de movimento, novos começos e amadurecimento emocional. Algumas cartas do Tarot indicarão oportunidades inesperadas e expansão, enquanto outras apontarão a necessidade de paciência, organização e escuta interior. O dia tenderá a unir impulso e sabedoria, pedindo ação consciente e presença em cada escolha.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Rainha de Paus

O dia favorecerá a atitude, a criatividade e o posicionamento firme do ariano (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)
O dia favorecerá a atitude, a criatividade e o posicionamento firme do ariano Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock
Confiança, magnetismo e liderança marcarão a terça-feira, conforme a carta “Rainha de Paus”. O dia favorecerá atitude, criatividade e posicionamento firme. Você poderá se destacar naturalmente.

Touro — O Louco

O taurino sentirá mais coragem para começar algo diferente (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)
O taurino sentirá mais coragem para começar algo diferente Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock
Novo ciclo e liberdade. A carta “O Louco” indica coragem para começar algo diferente. Confie no seu instinto, mas evite a impulsividade.

Gêmeos — Rei de Copas

O dia favorecerá a maturidade, a sensibilidade e o controle do geminiano (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)
O dia favorecerá a maturidade, a sensibilidade e o controle do geminiano Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock
A carta “Rei de Copas” indica que o equilíbrio emocional estará em alta. O dia favorecerá maturidade, sensibilidade e controle diante de situações delicadas.

Câncer — A Sacerdotisa

A intuição do canceriano estará em alta (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)
A intuição do canceriano estará em alta Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock
Intuição em alta. A carta “A Sacerdotisa” pede silêncio, observação e conexão com o seu interior. Nem tudo precisará ser revelado.

Leão — Pajem de Espadas

Algo poderá ser revelado ou descoberto pelo leonino (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)
Algo poderá ser revelado ou descoberto pelo leonino Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock
A carta “Pajem de Espadas” aponta para curiosidade e novas informações. Algo poderá ser revelado ou descoberto. Observe antes de agir.

Virgem — 10 de Paus

O virginiano deverá ter cuidado com a sobrecarga de tarefas (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)
O virginiano deverá ter cuidado com a sobrecarga de tarefas Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock
A carta do tarot “10 de Paus” pede cuidado com a sobrecarga. Você pode estar acumulando responsabilidades demais. Avalie o que realmente precisa carregar.

Libra — A Roda da Fortuna

O dia do libriano poderá trazer reviravoltas (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)
O dia do libriano poderá trazer reviravoltas Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock
A carta “A Roda da Fortuna” indica mudanças e viradas de destino. O dia poderá trazer reviravoltas! Confie no fluxo da vida.

Escorpião — 7 de Ouros

O escorpiano precisará analisar os resultados antes de tomar novas decisões (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)
O escorpiano precisará analisar os resultados antes de tomar novas decisões Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock
O dia pedirá paciência e avaliação, conforme a carta do tarot “7 de Ouros”. Será necessário analisar os resultados antes de tomar novas decisões.

Sagitário — Cavaleiro de Ouros

Persistência e disciplina marcarão o dia do sagitariano (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)
Persistência e disciplina marcarão o dia do sagitariano Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock
Persistência e disciplina marcarão o dia, conforme a carta “Cavaleiro de Ouros”. O progresso poderá ser lento, mas será seguro. Continue firme.

Capricórnio — O Hierofante

O dia favorecerá o aprendizado, conselhos e caminhos mais estruturados do capricorniano (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)
O dia favorecerá o aprendizado, conselhos e caminhos mais estruturados do capricorniano Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock
A carta “O Hierofante” indica busca por segurança e orientação. O dia favorecerá aprendizado, conselhos e caminhos mais estruturados.

Aquário — O Sol

O dia favorecerá as conquistas, boas notícias e a sensação de leveza do aquariano (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)
O dia favorecerá as conquistas, boas notícias e a sensação de leveza do aquariano Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock
Clareza, alegria e sucesso estarão em alta , conforme a carta “O Sol”. O dia favorecerá conquistas, boas notícias e sensação de leveza.

Peixes — A Temperança

O dia pedirá paciência e moderação ao pisciano (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)
O dia pedirá paciência e moderação ao pisciano Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock
Equilíbrio e harmonia. A carta “A Temperança” pede paciência e moderação. Tudo tenderá a se ajustar.
Por Viviane Pettersen
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

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