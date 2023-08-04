Crias.Lab e show de Teto agitam a sexta (4) no ES; confira agenda

Shows
Teto + Chefin
A partir das 22h, no Privilège Vitória. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (espaço privi meia) e R$ 110 (privi superior meia), à venda no site da Super Ticket.
Crias.Lab
Evento ocorre nos dias 4 e 5 de agosto, na quadra da Escola de Samba Mocidade Unida da Glória, em Vila Velha. Na sexta, começa a partir das 14h, e conta com bate-papo sobre o processo criativo da produção do videoclipe "Todas Elas", além do lançamento do clipe, e apresentações musicais de DJ Negana, Azzy e DJs Gegeo, Tibery, Jone BL e Barol. Entrada franca mediante a retirada dos ingressos para cada dia, no site criaslab.com.
Arena Trap
Com Teto e convidados, a partir das 21h, no Arena North Star. Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012, Colatina. Ingressos: R$ 100 (área vip inteira), R$ 50 (área vip meia) e R$ 130 (open bar), à venda no site da Le Billet.
Festivais
17º Festival Nacional de Música de Colatina
De quinta (3) a domingo (6), a partir das 20h, na Área Verde da Av. Senador Moacyr Dalla, Colatina. Na sexta, show de Via Marte. Entrada franca. Confira programação completa aqui.
Puxadinho Moxuara
De quinta (3) a domingo (6), a partir das 17h, no Espaço Multiuso, piso L4, térreo do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Na sexta, show de Pele Morena. Entrada franca. Confira programação completa aqui.
32ª edição da Exposição Agropecuária de Castelo
A festa acontece até domingo (6) no Centro de Eventos Castelo, a partir das 19h. Nesta sexta (4), rodeio e shows de Mano Walter, Frazão e Taiana França. Entrada gratuita.
24ª Expo Aracruz
Até domingo (6). Nesta sexta (4), a programação tem início a partir das 7h. Conta com shows de Rickson Maioli, Diego Santana e Clayton e Tomário. No Parque de Exposições Rubens Pimentel, em São Marcos, Aracruz. Entrada franca. Confira a programação completa em matéria publicada por HZ.
Festival do Vinho
Até domingo (6) acontece o festival de vinho do Boulevard Shopping, em Vila Velha, com uma ampla variedade de rótulos da bebida, cervejas artesanais e shows com artistas capixabas e de renome nacional. Nesta sexta (4), a partir das 20h, show de Killer Queen e Dona Fran. Rod. do Sol 5000, Vila Velha. Entrada gratuita.
18ª Festival da Agricultura Familiar e Reforma Agrária
A programação inclui apresentações musicais, exposição de plantas e flores e degustação de delícias produzidas em todo o Espírito Santo. Até 6 de agosto. Nesta sexta (4), a partir das 18h, apresentação musical com Tony da Viola e Serginho Block. O evento acontece na Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.
33ª Festa do Morango
De 4 a 6 de agosto, no Centro de Eventos Morangão, Pedra Azul, Domingos Martins. Na sexta, a partir das 18h30, show dos Irmãos Valle, desfile para eleição da rainha e das princesas da 33ª Festa do Morango e apresentação de Os Carreteiros. Entrada gratuita na sexta. Confira a programação completa em matéria publicada por HZ.
XV Festa do Carro do Boi
De sexta (4) a domingo (6), no Parque de Exposições Dr João Eutrópio, em Afonso Claúdio. Na sexta, a partir das 20h30, shows de Forrozuum, Banda Conexão e Glauco. Entrada franca.
Workshop
Fernando Perrotti
Palestra e Workshop com participante e coreógrafo do reality show da Rede Globo. Promove oficina de dança de salão nesta sexta (4) e sábado (5), no Palácio Sônia Cabral. Casa de Cultura Palácio Sônia Cabral. Rua Pedro Palácios, 41, Centro, Vitória. Na sexta, a partir das 19h. Ingressos: R$ 70 (palestra) | R$ 130 (workshop). Vendas através do WhatsApp: (27) 99908-7044. Veja matéria completa em HZ.
Baladas e festas
Agita
Com DJ Koreia, Edin, BeLeite, DJ DoisD, Chris Helu, Mt Silverio e Anderson Baduh, a partir das 23h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 90 (área vip meia) e R$ 30 (pink fy meia), à venda na Super Ticket.
Tara Na Toca
A partir das 22h, na Casa Da Gruta, Parque Natural Municipal Gruta da Onça, R. Barão de Monjardim, Centro de Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Super Ticket.
Baile da Mansão
Com Mc Ig, a partir das 22h, na Mansão Hibiscus. Em Jacaraípe, Serra. Ingressos: R$ 40, à venda no site da Super Ticket.
Rolezeira
Com Devix, Sabino, Emily, Isa Faustini e Menario, a partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha. Ingressos: os 50 primeiros entram de graça, após R$ 30.
Boltantan
Com Rayza, Ysa, Mike e 4Lê, a partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: os 50 primeiros entram de graça, após R$ 25.
MTV Hits 2000
Com Ledw, Lara Trucker, Tuzzão, Doodles, Gabs e EmoLaila, a partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até 23h, com nome na lista) e R$ 20 (após 23h ou sem nome na lista).
Candy Party
Com Moreno Loss, Igor Secate, Lukkas e Dyego Pappi, a partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Ingresso: R$ 20.
Música ao vivo
Julio Camelo
Rock e country blues folk, a partir das 19h, na Cervejaria Loveland Pub. R. Quinze de Novembro, 461, Loja 02 e 03, Praia da Costa, Vila Velha. Informações pelo número (27) 99647-1964
Karaokê Fashion Show
A partir das 20 horas, no Desemba Club. Av. Des. Santos Neves, 621, Praia do Canto. Entrada franca. Dose Dupla de chope até as 22h.
Lucas Abreu
A partir das 20h. Couvert: R$ 9,90. No Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória.
Misturadinho 360°
Com Pagolance e SambaDiverso, a partir das 20h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha.
Lucas Ferraz e Banda
A partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações via WhatsApp: (27) 99663-2104.
MPB na Curva com Marcus Paulo
Das 17h às 21h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Reggae Violado
Com JR Bocca, no Raízes Gastrobar, a partir das 19h. Rua Domingos Póvoa Lemos, 206, Jardim Camburi, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27)99933-6962.