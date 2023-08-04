Crias.Lab e show de Teto agitam a sexta (4) no ES; confira agenda

A programação inclui apresentações musicais, exposição de plantas e flores e degustação de delícias produzidas em todo o Espírito Santo. Até 6 de agosto. Nesta sexta (4), a partir das 18h, apresentação musical com Tony da Viola e Serginho Block. O evento acontece na Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.