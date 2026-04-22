Seminário na Ufes vai debater proteção às mulheres; saiba como participar

A proteção e a rede de apoio às mulheres no combate à violência doméstica no Brasil vão estar em discussão no 2º Seminário Nacional Fordan. O encontro vai ser realizado no dias 1º e 2 de maio, no Centro de Educação Física e Desporto (CEFD) e no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
As inscrições podem ser realizadas por meio de formulário (veja aqui). Promovido pelo laboratório Fordan, da Ufes, o seminário garante certificados de formação para os participantes.
Com mediação dos jornalistas Diony Silva e da jornalista Fernanda Couzemenco, o seminário contará com os seguintes fóruns de debate:
Mulheres Sindicalistas
Rede de Apoio às Mulheres
Inter-religioso pela Vida e Dignidade das Mulheres
Jornalismo como Rede de Apoio às Mulheres
Defensoras Populares
Cuidado Integral às Mulheres
Acolhimento a Mulheres da UFES
Cultura e Desenvolvimento Humano
O encontro, em especial o Fórum do Jornalismo, tem como objetivo elaborar um protocolo para a produção de reportagens sobre violências contra as mulheres no Espírito Santo e faz parte da formação que antecede o Prêmio Fordan de Jornalismo: Rede de Apoio e Solidariedade.
Programação
Sexta-feira (1º/5)
16h - Abertura dos Fóruns Institucionais no CEFD
18h - Lanche
19h às 19h30 - Abertura com dança, direitos humanos e exposição
19h30 às 21h30 - Mesa e palestra “Pela Vida das Mulheres” com a deputada Jackeline Rocha, a professora Carla Apolinária e uma representante da Secretaria Estadual das Mulheres.
Sábado (02/05)
8h30 - Fóruns nas salas e no auditório do CEFD
10h às 10h20 - Lanche
10h20 às 12h - Plenária final com todos os fóruns, com apresentação dos protocolos de acolhimento às mulheres, encaminhamento de casos de violência e o calendário de ações
12h às 12h20 - Encerramento: assinatura dos protocolos pelas autoridades