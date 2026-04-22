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Inscrições abertas

Seminário na Ufes vai debater proteção às mulheres; saiba como participar

O evento inclui oito fóruns com discussões sobre diferentes formas de apoio às mulheres

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 16:07

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

22 abr 2026 às 16:07

A proteção e a rede de apoio às mulheres no combate à violência doméstica no Brasil vão estar em discussão no 2º Seminário Nacional Fordan. O encontro vai ser realizado no dias 1º e 2 de maio, no Centro de Educação Física e Desporto (CEFD) e no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).


As inscrições podem ser realizadas por meio de formulário (veja aqui). Promovido pelo laboratório Fordan, da Ufes, o seminário garante certificados de formação para os participantes.


Com mediação dos jornalistas Diony Silva e da jornalista Fernanda Couzemenco, o seminário contará com os seguintes fóruns de debate:


  • Mulheres Sindicalistas

  • Rede de Apoio às Mulheres

  • Inter-religioso pela Vida e Dignidade das Mulheres

  • Jornalismo como Rede de Apoio às Mulheres

  • Defensoras Populares

  • Cuidado Integral às Mulheres

  • Acolhimento a Mulheres da UFES

  • Cultura e Desenvolvimento Humano


O encontro, em especial o Fórum do Jornalismo, tem como objetivo elaborar um protocolo para a produção de reportagens sobre violências contra as mulheres no Espírito Santo e faz parte da formação que antecede o Prêmio Fordan de Jornalismo: Rede de Apoio e Solidariedade.

Programação

Sexta-feira (1º/5)

16h - Abertura dos Fóruns Institucionais no CEFD

18h - Lanche

19h às 19h30 - Abertura com dança, direitos humanos e exposição

19h30 às 21h30 - Mesa e palestra “Pela Vida das Mulheres” com a deputada Jackeline Rocha, a professora Carla Apolinária e uma representante da Secretaria Estadual das Mulheres.


Sábado (02/05)

8h30 - Fóruns nas salas e no auditório do CEFD

10h às 10h20 - Lanche

10h20 às 12h - Plenária final com todos os fóruns, com apresentação dos protocolos de acolhimento às mulheres, encaminhamento de casos de violência e o calendário de ações

12h às 12h20 - Encerramento: assinatura dos protocolos pelas autoridades


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