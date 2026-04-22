Seminário na Ufes vai debater proteção às mulheres; saiba como participar

A proteção e a rede de apoio às mulheres no combate à violência doméstica no Brasil vão estar em discussão no 2º Seminário Nacional Fordan. O encontro vai ser realizado no dias 1º e 2 de maio, no Centro de Educação Física e Desporto (CEFD) e no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).





As inscrições podem ser realizadas por meio de formulário (veja aqui). Promovido pelo laboratório Fordan, da Ufes, o seminário garante certificados de formação para os participantes.





Com mediação dos jornalistas Diony Silva e da jornalista Fernanda Couzemenco, o seminário contará com os seguintes fóruns de debate:





Mulheres Sindicalistas

Rede de Apoio às Mulheres

Inter-religioso pela Vida e Dignidade das Mulheres

Jornalismo como Rede de Apoio às Mulheres

Defensoras Populares

Cuidado Integral às Mulheres

Acolhimento a Mulheres da UFES

Cultura e Desenvolvimento Humano





O encontro, em especial o Fórum do Jornalismo, tem como objetivo elaborar um protocolo para a produção de reportagens sobre violências contra as mulheres no Espírito Santo e faz parte da formação que antecede o Prêmio Fordan de Jornalismo: Rede de Apoio e Solidariedade.