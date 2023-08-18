Casaca, Di Propósito e Festival do Torresmo agitam a sexta (18) no ES; agenda

Shows
Vem Pro Salseiro
Com o grupo Benzadeus, a partir das 22h, no Gordinho Cachoeiro. Av. Mauro Miranda Madureira, Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 25 (pista meia) e R$ 50 (camarote meia), à venda no site da Lebillet.
Aniversário de 102 Anos de Colatina
De quinta (18) a segunda (21), na Área Verde da Beira Rio, na Av. Senador Moacyr Dalla, Colatina. Na sexta, a partir das 20h, com shows de Mavericks e Casaca. Entrada gratuita. Veja matéria completa de HZ.
TecnoAgro 2023
De quinta (17) a sexta (18), a partir das 18h, no Conceição Hall. Av. José Tesch, Colina, Linhares. Na sexta, show de Luiza Andrade e boas bebidas no Festival de Cachaça e Cerveja que acontece no happy hour da megafeira. Evento gratuito.
ExpoLinhares
De sexta (18) a terça-feira (22), no Parque de Exposição de Linhares. Rua Duque de Caxias, no bairro Interlagos. Na sexta, a partir de 18h30, com shows de Swing Bom, Química Urbana, Clayton & Camargo e Di Propósito. Entrada gratuita. Veja matéria completa em HZ.
Festival MC
Sexta (18) e sábado (19), no Centro Cultural Carmélia, em Vitória. R. Eng. Manoel dos Passos Barros, Mário Cypreste. Hoje, a partir das 18h, com shows de Djonga, Afronta MC, Mary Jane, Eloá Puri e DJs Phi e Tiaguim. Entrada gratuita, mediante entrega de 1 (um) kg de alimento não perecível.
Especial
Rock Sinfônico - Viva Rita!
Tributo e homenagem à Rita Lee, de quinta (17) a domingo (19), a partir das 20h, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos esgotados.
Festival do Minuto
Até sábado (19), o Sesc Glória exibe nas telas do cinema 47 vídeos que mostra os melhores minutos de 2022, inscritos por realizadores de diferentes gêneros, idades e países. A partir das 18h20. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos no sescgloria.lets.events.
Festivais
19ª edição da Feira de Artesanato e Decoração
Até domingo (20), acontece a exposição promovendo e valorizando a cultura local e internacional, além de promover uma experiência única para os visitantes. No estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Horário de visitação: de segunda a sexta-feira, das 15h às 22h; sábados e domingos, das 13h às 22h. Ingressos: R$ 12; pessoas com mais de 60 anos pagam meia; e crianças de até 12 anos, acompanhadas por responsáveis, terão entrada franca. Confira a programação completa no site HZ.
23ª Festival de Teatro de Guaçuí
Até sábado (19), acontece o festival que é produzido pelo grupo teatral Gota, Pó e Poeira. O evento inclui peças de comédias, dramas e espetáculos infantis. As performances vão ocorrer no Teatro Municipal Fernando Torres, na Praça da Matriz e a Praça João Acacinho. Nesta sexta (18), a programação começa a partir das 14h, e conta com Oliver Twist, Ôh de casa e Liame do Tempo. Entrada gratuita. Confira a programação completa no site HZ.
Jazz Vitória Festival
A praça do Papa recebe até sábado (19), a 1ª edição do festival que conta com shows de artistas regionais, nacionais e internacionais, além oferecer um ambiente físico para a agroindústria, estandes para artesanato e uma praça gastronômica. Na Enseada do Suá, Vitória. Nesta sexta (18) a programação começa às 19h com o Quarteto Colibri, Stefania Tallini & Gabriel Grossi, Rosa Passos e Jamz. Ingressos: R$ 60, (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site Lebillet.
Festival do Torresmo
Até domingo (20), acontece o Torresmofest onde os visitantes vão poder curtir os melhores trucks de gastronomia, chope artesanal, shows ao vivo e área kids. Nesta sexta (18), a programação começa a partir das 12h e às 20h show da banda Banda Everlong (Cover Foo Fighters). No Shopping Boulevard Vila Velha. Rod. do Sol 5000, Vila Velha. Entrada gratuita. Veja matéria completa de HZ.
Festa Literária de Piúma
Até sábado (19), acontece o festival que visa promover leitura em suas variadas finalidades, incentivando todos os participantes a experimentar o contato com o universo literário. Nesta sexta (18), a programação começa às 11h. Endereço: Rua Augusto Costa de Oliveira, 660, Piúma Auditório Ifes. Evento gratuito
Baladas e festas
Na Ilha!
Com Dj Lukão, Bero, Cariello, Tibery, Jotta F, Fabrício V e Dj Ml da Vila, a partir das 23h, na Pink Elephant Vix. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (pink fy/meia) e R$ 110 (área vip/meia), à venda na Super Ticket.
Quero + Itaúnas
Com Alvorada, Deco Bandeira e Azul DJ, a partir das 22h, no Recreio dos Olhos. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, Tabuazeiro, Vitória. Ingressos: R$ 40, à venda no site da Super Ticket.
Trava na Pose
Com Klebin, Pele Morena, Pagode da Praia e Dj Jotta Viana, a partir das 20h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Rock Beneficente
Com Limbo, Exura, Busco Esposa, Rewind e Memory Land, a partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 10 entrada ou 2kg de alimentos.
Furduncin
Com Asiat, Jxxse, Luize e Alê, a partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha. Ingressos: os 50 primeiros entram de graça, após R$ 30.
Mil Grau
Com Menário, Donat, Cybertrans e Jexxca, a partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: os 50 primeiros entram de graça, após R$ 25.
Serenata sem Amor
Com Jayv, Danz & Edu, Ian Dc, Chaina, Luna Ross e Emolaila, a partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até às 0h) e R$ 25 (após 0h).
Double
Com Arthur Moret, Lari, Nick Palhares e Oscar, partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Ingresso duplo: R$ 20.
Música ao vivo
Misturadinho 360°
Com Pagolance e Thayane Oliver, a partir das 20h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha.
Casa de Bamba
Com Gustavo Braz, a partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações via WhatsApp: (27) 99663-2104.
MPB na Curva
Das 17h às 21h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Aless Blues
Rock nacional, internacional e blues, a partir das 19h, na Cervejaria Loveland Pub. R. Quinze de Novembro, 461, Praia da Costa, Vila Velha.
Masterplace Mall
Happy hour com Jeferson Passamani e Jardel Sanfoneiro, a partir das 18h, no Masterplace Mall. Av. Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho. Entrada gratuita.
Diversão
Brinquedolândia
Parque com torre elástica, passarelas, escorregadores tubulares e espaço com bolinhas. Até 26 de agosto, na praça do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h.; domingos e feriados, de 12h às 21h. Ingressos: a partir de R$ 35 para até 15 minutos.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: segunda a sexta, a partir das 15 horas. Após período de férias abertura às 17h. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. Local: Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Happy On Ice - Patinação no gelo
Até o dia 31 de agosto, o Happy On Ice, uma congelante e divertida atração que encanta adultos e crianças a partir de cinco anos, ficará no Boulevard Shopping, em Itaparica. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. O acesso à pista de patinação será de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos, dinheiro ou débito); R$ 65 (1 hora, dinheiro ou débito); R$ 25 (trenó, 5 minutos, dinheiro ou débito). Pagamentos no crédito têm acréscimo de R$ 2. Classificação: patinação, a partir de 5 anos, e trenó, para crianças entre 2 e 4 anos.
Abelha Parque
Parque com brinquedos infláveis temáticos de abelha, super piscina de bolinhas e área kids com variados brinquedos para todas as idades. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 11h às 21h. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 por 30 minutos. Até 3 de setembro.
Parque temático do Sonic
O veloz personagem dos games vai compartilhar suas aventuras com a criançada no Sonic Adventure Park, no shopping Vila Velha, até 30 de agosto. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. A atração ficará instalada na Praça Central, piso L1. A programação é ideal para crianças de 4 a 12 anos. Menores de 4 anos também podem brincar, desde que acompanhadas por um responsável. Ingresso: R$ 40 por 30 minutos.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingresso: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Arena Trampolim
Até 10 de setembro, acontece a atração que vai trazer muita cor, pulos, diversão e adrenalina para toda a família. O espaço conta com piscina de espuma em formato de cubos, obstáculos, slackline, cama elástica e escorregadores num cenário multicolorido com uma mega estrutura. Na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Horário: De segunda-feira a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Faixa Etária: Não é permitida a entrada de crianças menores de 3 anos. Crianças de 3 a 5 anos deverão estar acompanhadas pelo adulto responsável. Ingressos: R$ 50 para 50 minutos de permanência. A entrada é adquirida na bilheteria do evento. Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1.
Exposições
Mulheres Artistas
Exposição de artistas como Tomie Ohtake, Lygia Pape, Fayga Ostrower, Rosana Paste, Thaís Apolinário, Lara Felipe e Nelma Guimarães, abordando o conteúdo dos movimentos feministas na Primeira República do Brasil. Na Galeria de Arte Espaço Universitário (Gaeu), na Ufes. Av. Fernando Ferrari, Goiabeiras, Vitória. Visitação de segunda a sexta, das 10h às 17h. Até 1º de setembro. Entrada gratuita.
Exposição Novos Viajantes
Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 10 de setembro. Funcionamento de terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].
Diário de Viagem
Exposição de fotos do artista Wagner Malta Tavares feitas durante suas viagens. Em cartaz na galeria OÁ. Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória. Até 13 de setembro. Funcionamento de segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
Sobre Livros
Exposição do artista paulistano Reynaldo Candia, na galeria OÁ. Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória. Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h30. Até 13 de setembro. Entrada gratuita.
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. Até 26 de novembro. Horário de visitação: terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.
Documentação em Obra
Produção do acervo de arte contemporânea capixaba na galeria de artes da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Horário de funcionamento: de 9h às 12h e de 13h às 17h, nas segundas, terças, quartas e sextas. Nas quintas, de 9h às 12h e de 13h às 20h. Agendamentos pelo email: [email protected]. Último dia.
Novas Aquisições
Exposição que elabora os eventos e as consequentes agitações sociais dos últimos tempos, com pertinência simbólica e política. Apresentando os trabalhos de dez artistas capixabas, que entram para o acervo da instituição. A iniciativa faz parte da comemoração dos 70 anos do Banco do Nordeste. Até 26 de agosto, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Horário de visitação: De quarta a sábado, das 10h às 20h.
E eu, Mulher Preta?
Exposição coletiva com fotografias de mulheres negras da região Metropolitana de Vitória, clicadas por Ana Luzes, Luara Monteiro, Taynara Barreto e Thais Gobbo. Em cartaz na galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória. Visitação gratuita até amanhã. De segunda a sexta, das 9h às 18h. Sábados e feriados, das 10h às 16h.