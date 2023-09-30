Banda Casaca e Feijoada da Andaraí agitam o domingo (1°) no ES; veja agenda

Festivais
Feira ArteSanto
O evento exalta a riqueza do artesanato capixaba e promove a cultura e tradição da região, onde diversos artesãos se reúnem para compartilhar suas criações. Na Praça do Papa. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.
2ª Oktoberfest de Domingos Martins
Último dia para curtir o primeiro fim de semana do festival que exalta a cultura alemã por meio da culinária, das bebidas, danças e música. A programação começa às 12h. Entre os destaques, show da Banda Pomcerchor (16h), e apresentação da banda Casaca (19h). No Espaço Refrigerantes Coroa. Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins. Entrada gratuita.
4ª edição do Festival da Moqueca de Goiabeiras
Evento que conta com diversos expositores terá cardápio de quitutes de frutos do mar, como casquinha de siri e torta capixaba, além de petiscos, como torresmo. A programação contará com música ao vivo. Entre os destaques, shows do Grupo 3 elementos (12h); Intimidade do Samba (15h); e Léo Gomes (18h). Na Praça Três de Maio. Rua Antônio de Almeida Gouvêa, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita. Confira a matéria completa no site HZ.
16ª edição do Manguinhos Gourmet
Festival gastronômico da Serra chega à sua 16ª edição reunindo 20 estabelecimentos, desde restaurantes e cafeterias até ateliês e pousadas do balneário de Manguinhos. Cada endereço gastronômico participante terá no menu um prato inédito. Tal receita estará disponível também em porção reduzida, de degustação, que custará R$ 30. Veja restaurantes e cafeterias participantes na matéria completa de HZ.
Festa dos Padroeiros e das Raízes
O evento acontece no pátio de festas da cidade de Santa Leopoldina. O Domingo conta com shows de Carlinhos Rocha (18h) e Procópio Cowboy (20h30). Entrada gratuita.
Músicas e Festas
Churrasco, Samba e Salseiro
Com Elias Miúdo, Lécio, Sulinho, Leley do Cavaco e Rodolfo. A partir das 12h, no Salseiro Botequim. Av. Atenas, 18, Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 50 (entrada + 1 refeição com churrasco) e R$ 20 (somente entrada), à venda no site Zig.tickets.
Pagode da Praia Convida
Com os grupos Pagode da Praia e D'Moleque. A partir das 17h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site Zig.tickets.
Aquarela do Brasil
Com Marcos Coelho, Matheus Cutini e Aleks Brune. A partir das 12h, no A OCA. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Pagode do Correria
Com os DJs Yuri e Kinho e grupos Sem Medida e D'Moleque. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Deixa em Off
Com Felipe Frazão, Jenifer, Aline Martins e DJ Chocolate. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: Entrada liberada até 22h, após R$ 50 (VIP) e R$ 30 (pista).
Quintal do Defumes
Com Maycon Sarmento, grupo Samba Crioulo e DJ Rabanada. A partir das 12h, no Defume's Botequim. Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Ingressos: R$ 15.
Sertanejo
Com Samuel King e Rayanne Meira. A partir das 21h, no Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.
Cheers Of The Samba
Com os grupos Samba Júnior, Pagolance e Fabrício DJ. A partir das 17h, no Clube A. Rua Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 20, até 19h, no site Vipme.
Ritmos
Com Onay, a partir das 12h30, e Tamiris Casotto, às 19h30. No Coco Bambu Vila Velha. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Santo Domingo
Com os grupos Samba Júnior, Nesse Clima e DJ Enzo Santos. A partir das 16h, no Santo Botequim. Travessa Santuário, 145, Santo Antônio, Vitória.
Tardezinha no Butteco's
Com Alisson do Banjo. A partir das 18h, no Buttecos Vitalino. Rua Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99644-2745.
Carnaval
Feijoada da Venenosa
O evento da escola de samba Andaraí vai contar com os shows da Banda Movimento, do grupo Chorinho Entre Amigos, do sambista Emerson Dias e da bateria da escola de samba Novo Império. A partir das 13h, no Caxias Esporte Clube. Rua Marins Alvarino, 35, Itararé, Vitória. Ingressos: R$ 140 (casadinho - 2º lote) e R$ 80 (unitário - 2ºlote). Informações via WhatsApp: (27) 99316- 2850.
Samba do Chapéu do Lado
Com a bateria da Unidos da Piedade e roda de samba. A partir das 13h, na Praça Mário de Oliveira, Fonte Grande, Vitória. Entrada gratuita.
Cultura
CowParade
Até 15 de outubro será realizado projeto CowParade contando com 62 esculturas de vacas, em tamanho real, feitas por artistas visuais capixabas ou residentes no Espírito Santo. Saiba por onde estão espalhadas as vaquinhas em Vitória e Vila Velha na matéria completa de HZ.
Mostra Cinema Japonês Contemporâneo
O evento traz um panorama do que de mais moderno o audiovisual do país oriental tem produzido. No Cine Jardins, até quarta (4). Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Valor de meia-entrada para todas as sessões. Segunda, terça e quinta, R$ 10, quarta, R$ 8, sexta, sábado, domingo e feriado, R$ 15. Confira a programação na matéria completa feita por HZ.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Jump Around
Até 22 de outubro o maior castelo da América Latina ficará no estacionamento do Shopping Vitória com diversos brinquedos. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40, para a compra de na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, na Pracinha do Praia, piso L1, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Entrada gratuita.
Tarde Encantada
Espetáculo Chapeuzinho Vermelho. Sessões às 15h e 16h, na Pracinha do Praia, piso L1, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Inscrições pelo link. Evento gratuito.
Diversão do Mestre
Recreação com temática de Circo. A partir das 15h, no Piso L2 do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Evento gratuito.
Moxuara Kids
Recreação infantil e encontro com os personagens Homem-Aranha e Dino. A partir das 15h, na Varanda da Praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Evento gratuito.
Circo Barcelona
Até 7 de outubro no estacionamento do Shopping Moxuara. De segunda a sexta, às 20h; sábados, domingos e feriados, sessões às 18h e 20h. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Ingressos: Camarote, R$ 40 (adultos) e R$ 30 (criança); Central Vip, R$ 30 (adultos) e R$ 20 (crianças); Ingresso Lateral, R$ 20 (adultos) e R$ 10 (crianças), à venda no site Sympla.
Pandora Park
Parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. No Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 25, até 15 minutos. Até 21 de outubro
2ª edição do Mestre da Comédia
Com Haeckel Ferreira, Malu Rossi e Diogo Rosa. A partir das 19h, no Shopping Mestre Álvaro, Piso L1. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada Gratuita. A retirada de ingressos será no local, com início da distribuição às 17 horas, duas horas antes do início do espetáculo.
Diversão no Montserrat
Encontro com a Cuca e contação de histórias. A partir das 15h, no Shopping Montserrat, Piso L3 - Av. Eudes Scherrer de Souza 2067, Serra. Evento gratuito.
Exposições
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro, no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
O Velho Oeste Vive
Até 15 de outubro acontece a exposição de pinturas, cenas de filmes de faroeste, figurinos, instalações, exposição de gibis clássicos, artísticas e músicas temas de filmes famosos. Na Casa da Memória da Prainha de Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 17, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo, de 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.
Olhares
Exposição que reúne 20 fotografias em preto e branco feitas por meio de aparelhos celulares e tiradas por pessoas com síndrome de down, fortalecendo a inclusão e a diversidade. Até dia 1 de outubro, no 2º piso do Shopping Vitória. Visitação: De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 21h. Entrada gratuita.