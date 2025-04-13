Baile Voador, Rock ao Piano e Prainha Vive agitam o domingo (13)

Shows
Rock ao Piano
A apresentação une os universos do rock e da música de concerto, trazendo releituras feitas exclusivamente com o piano acústico, com arranjos próprios que tentam sempre chegar o mais próximo possível das músicas originais. Classificação: Livre. Ingressos: à venda online pela plataforma Guichê Web. Valores: Plateia: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia) Mezanino: R$ 70 (inteira) / R$ 35 (meia) Balcão: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia). Horário: 19h. Local: Teatro Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Baile Voador 2025
O evento é uma celebração à música brasileira, com destaque para o show do Olodum. Além da atração nacional, o line-up conta com Bloco Voador, Bloco Kustelão, Bloco Afro Kizomba, Bloco Coisa de Negres, Bloco Subúrbio e o irreverente Puta Bloco. Horário: a partir das 14h. Entrada: gratuita, a retirada de ingresso acontece no site Zig.Ticket. Local: Oasis Beach Club. Endereço: Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória.
Prainha Vive
A 40ª edição do Movimento Cultural Prainha Vive será celebrado com música, gastronomia, drinques e a Feira de Artesanato. O evento terá shows de Xá da Índia, Já Gamei, Fred (Macucos) e DJ Sammuca 05. Entrada: gratuito. Horário: a partir das 13h. Local: Estacionamento do Parque da Prainha, Prainha, Vila Velha.
Especial
Vila da Páscoa de Domingos Martins
A vila da Páscoa de Domingos Martins acontece até o dia 20 de abril, quando acontece a tradicional caça aos ovos, a partir das 8h, com participação gratuita para crianças. Entrada: Gratuita. Local: Em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt, Campinho. Veja a matéria completa de HZ.
Geek XP
Evento geek. Abertura do evento e Quiz Geek, Rewind, Adivinhe o personagem, Just Dance, Desfile Cosplay, Quiz Geek, entre outras atrações. Entrada: gratuita. Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Endereço: Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Veja a matéria completa de HZ.
Vila de Páscoa de Cariacica
A Vila da Páscoa, que estará aberta para visitação até o final de abril, traz luzes, coelhos gigantes e a casa do coelhinho da Páscoa. Horário: das 16h às 21h. Entrada gratuita. Endereço: Parque da Biquinha, Rua Otawa, Jardim América. Veja a matéria completa de HZ.
Restaurant Week
Evento gastronômico com 56 restaurantes da Grande Vitória, com menus de entrada, prato principal e sobremesa. Os cardápios variam de R$ 54,90 a R$ 109. Data: até o dia 27 de abril. Veja a reportagem completa de HZ.
Liquida Goiabeiras
Outlet de roupas com descontos exclusivos. Horário: 10h às 22h. Entrada: gratuita. Endereço: Rua José Alves, 135, Goiabeiras, Vitória. (em frente à faculdade Multivix, em Goiabeiras).
Festas e baladas
Deixa em Off
Pagode com Frazão, Gustavo Venturini e Muleke 027. Horário: a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Ingressos: entrada gratuita até às 22h, após R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP). Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
Cheers of the Samba
Com Thiago Bispo, Sambarei e SambaDM, no Repique. Horário: 17h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Pagofunk do Jota
Pagofunk com DJ Yuri, Cris Santos, Gabriel Pratti, Nesse clima e samba On no Correria Music Bar. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Ingressos: R$ 30 (homens), mulheres gratuito. Endereço: Avenida Estudante Jose Julio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Música ao vivo
5ª edição do Samba na Varanda
A 5ª edição do Samba na Varanda reúne shows gratuitos com Samba HD e Pele Morena, gastronomia e um espaço especial dedicado às crianças. Horário: a partir das 17h. Ingressos: gratuito. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra.
Sol Pessoa
Sol Pessoa (samba e brasilidades) e recreação infantil, no Brizz. Entrada: gratuita. Horário: 13h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Beatles na calçada e Festival Mangue Fuzz
Com Beat Club, Gastação Infinita e Fuse, no Pub 426. Horário: a partir das 17h. Entrada: sem cobrança de couvert. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Circo
Circo Portugal Internacional
Circo com atrações inéditas e estrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Funcionamento: domingos e Feriados às 15h, 17h30 e 20h. Ingressos: a partir de R$25,00 (meia). Endereço: Avenida Norte Sul, Santa Luzia, Serra. Ao lado do Parque da Cidade.
Teatro
Bent, com San Lima e Daniel Dalcin
A peça, escrita em 1979 pelo britânico-americano Martin Sherman, retrata a perseguição aos homossexuais durante o regime nazista na Alemanha, trazendo à tona um capítulo sombrio da história mundial e o improvável amor que surge entre dois prisioneiros em um campo de concentração. Ingressos: R$50 (meia entrada), pelo Sympla. Horário (domingo): às 18 horas. Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral. Endereço: Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória.
Os Sem Planeta
Peça "Os Sem Planeta". Horário: às 17h. Ingressos: R$50 (meia entrada), pelo site Sympla . Local: Sala Abel Santana, na Avenida Dante Michelini, 501, Jardim da Penha, em Vitória.
Alice no País das Maravilhas
Alice cresceu e deixou para trás suas fantasias de infância, esquecendo-se do incrível País das Maravilhas. Mas quando o Coelho Branco e o Chapeleiro Maluco aparecem para resgatá-la da rotina, ela embarca em uma jornada mágica para redescobrir a alegria de sonhar. Agora, Alice precisa recuperar sua imaginação e, com a ajuda de velhos amigos, enfrentar a Rainha Má para trazer a magia de volta ao seu mundo. Ingresso: gratuito. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1, Pracinha do Praia.
Teatro Show das Princesas
As princesas mais amadas pelas crianças se reúnem em um show mágico e inesquecível! Com músicas clássicas, mensagens inspiradoras e momentos cheios de diversão, este espetáculo promete encantar corações de todas as idades. Venha viver um conto de fadas ao vivo e aprender lições valiosas ao lado das suas personagens favoritas. Local: Espaço Diversão do Mestre, Piso L2. Horário: a partir das 17h. Entrada: gratuito. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Exposição
Museu das Ilusões
O Museu das Ilusões apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Horário: domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: a partir de R$ 40 (meia-entrada). Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla. Onde: Shopping Vila Velha.
Lições de Escultura
Exposição "Lições de Escultura". Período: até 22 de junho de 2025. Entrada: gratuita. Visitação: de terça a domingo, incluindo feriados. Local: Espaço Cultural Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n - Cidade Alta, Centro, Vitória.
Exposição Projeto Tamar
Exposição Projeto Tamar. Data: até 22 de abril. Horário: domingos e feriados de 12h às 21h. Visitação gratuita. Local: Shopping Mestre Álvaro, Passarela de Pedestres (Piso L3). Endereço: Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
Diversão
Xperience
Exposição interativa gratuita, que une educação e entretenimento. Os visitantes poderão interagir com experiências científicas, como gerar eletricidade com pedais, entender a origem do cinema e até mesmo criar tornados e furacões. Horário: das 11h às 21h. Entrada: Gratuita (ingressos pelo aplicativo do shopping). Data: até 30 de abril. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Fundo do Mar
Com escorregadores temáticos, torres gigantes e um mar de bolinhas, o espaço promete muita diversão para a criançada. Funcionamento: domingos e feriados das 12h às 22h. Faixa etária: até 13 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados pelo adulto responsável. Data: até 27 de abril. Ingresso: a partir de R$ 40. Local: Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90. Local: Shopping Praia da Costa, na Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Fazendinha do Chico Bento
O espaço transporta crianças e adultos para o universo rural do caipira mais famoso dos quadrinhos brasileiros, criado por Mauricio de Sousa. Data: 30 de abril. Horários de funcionamento: segunda a sábado: das 10h às 22h e aos domingos das 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Ingressos: a partir de R$ 40 por 30 minutos.
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