Baile Voador, Rock ao Piano e Prainha Vive agitam o domingo (13)

Alice cresceu e deixou para trás suas fantasias de infância, esquecendo-se do incrível País das Maravilhas. Mas quando o Coelho Branco e o Chapeleiro Maluco aparecem para resgatá-la da rotina, ela embarca em uma jornada mágica para redescobrir a alegria de sonhar. Agora, Alice precisa recuperar sua imaginação e, com a ajuda de velhos amigos, enfrentar a Rainha Má para trazer a magia de volta ao seu mundo. Ingresso: gratuito. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1, Pracinha do Praia.

