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Para investir e morar

Cresce procura por apartamentos tipo studio e de 1 quarto no ES

Compactos e práticos, esses apartamentos se destacam no mercado devido à versatilidade das demandas para investimento, moradia e aluguel

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 11:27

Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

14 dez 2023 às 11:27
O JC Life Residence, em Jardim Camburi, em Vitória, conta com unidades nas duas tipologias e inclui diferenciais técnicos e sustentáveis.
O JC Life Residence, em Jardim Camburi, em Vitória, conta com unidades nas duas tipologias e inclui diferenciais técnicos e sustentáveis Crédito: Impacto Engenharia/Divulgação
Práticos e versáteis, os apartamentos de um quarto e as unidades studio têm se destacado entre as demandas do mercado não apenas para jovens que estão iniciando a vida adulta, mas também entre um público mais velho. Só no Espírito Santo, segundo o 41º Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), atualmente, existem 811 unidades em produção considerando os estágios: planta, fundação, estrutura ou acabamento.
“Hoje em dia, as pessoas já saem de casa mais ‘tarde’ para morar sozinhas, é assim que a sociedade está caminhando. Mas também há espaço para pessoas mais velhas, em que essas unidades estão mais preparadas para esse tipo de público”, observa o vice-presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Alexandre Schubert de Azevedo.

Segundo o diretor da Mocelin Engenharia, César Mocelin, os compactos têm um público cativo. “Casais de mais idade cujos filhos não moram mais com a família querem um ponto mais prático, já que não precisam de muito espaço.”
Fachada do edifício Turmalina, em Guarapari, da Mocelin Engenharia
Fachada do edifício Turmalina, em Guarapari, da Mocelin Engenharia Crédito: Weverson Rocio
Ele antecipa que a empresa deve realizar um lançamento até o final do ano, com um perfil compacto de unidades studio, um quarto, dois quartos e opções garden.
O diretor comercial da Sólida Engenharia, Luiz Vitor Morales, observa que todo o estoque desse segmento no Red Design Residence, em Vitória, já foi vendido.
“A tendência é a singularidade. É um tipo de apartamento que funciona tanto como primeiro imóvel, quanto para pessoas que moram no interior e constantemente precisam vir para a Capital. Apesar de ser compacto, ele ainda pode ser premium”, pontua Morales.
O diretor comercial da Sólida Engenharia, Luiz Vitor Morales, observa que todo o estoque desse segmento no Red Design Residence, em Vitória, já foi vendido.
O diretor comercial da Sólida Engenharia, Luiz Vitor Morales, observa que todo o estoque desse segmento no Red Design Residence, em Vitória, já foi vendido Crédito: Sólida Engenharia/Divulgação
Para a coordenadora de vendas da Impacto Engenharia, Luciana Carlesso, esses apartamentos proporcionam um retorno financeiro interessante, já que podem funcionar como investimento, moradia ou aluguel.
O JC Life Residence, em Jardim Camburi, em Vitória, conta com unidades nas duas tipologias e, segundo Luciana, está recheado de diferenciais técnicos e sustentáveis. “O objetivo é elevar a qualidade do produto com menor consumo de recursos, causando menor impacto ambiental”, finaliza.
Para Rubia Zanelato, diretora da Kemp Engenharia, a tendência por imóveis com esse conceito vem crescendo cada vez mais, pois as pessoas buscam um estilo de vida mais prático, acessível e sustentável. “Os tempos mudaram e as demandas também. Os interesses e as prioridades são diferentes. Notamos que a busca por imóveis studio aumentou significativamente. Essa é uma tendência que esperamos que continue a moldar o mercado imobiliário, pois oferece soluções inovadoras para as necessidades habitacionais da vida moderna”, afirma.

Diferença entre studio e 1 quarto

Ambas as tipologias são compactas, mas possuem diferenças de estrutura. Enquanto o apartamento studio, geralmente, conta com todos os espaços integrados, a unidade de um quarto tem uma planta mais tradicional com divisão de ambientes.

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