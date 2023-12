Cresce procura por apartamentos tipo studio e de 1 quarto no ES

Compactos e práticos, esses apartamentos se destacam no mercado devido à versatilidade das demandas para investimento, moradia e aluguel

Práticos e versáteis, os apartamentos de um quarto e as unidades studio têm se destacado entre as demandas do mercado não apenas para jovens que estão iniciando a vida adulta, mas também entre um público mais velho. Só no Espírito Santo, segundo o 41º Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), atualmente, existem 811 unidades em produção considerando os estágios: planta, fundação, estrutura ou acabamento.