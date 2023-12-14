Cresce procura por apartamentos tipo studio e de 1 quarto no ES

O JC Life Residence, em Jardim Camburi, em Vitória, conta com unidades nas duas tipologias e inclui diferenciais técnicos e sustentáveis Crédito: Impacto Engenharia/Divulgação

Práticos e versáteis, os apartamentos de um quarto e as unidades studio têm se destacado entre as demandas do mercado não apenas para jovens que estão iniciando a vida adulta, mas também entre um público mais velho. Só no Espírito Santo, segundo o 41º Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), atualmente, existem 811 unidades em produção considerando os estágios: planta, fundação, estrutura ou acabamento.

“Hoje em dia, as pessoas já saem de casa mais ‘tarde’ para morar sozinhas, é assim que a sociedade está caminhando. Mas também há espaço para pessoas mais velhas, em que essas unidades estão mais preparadas para esse tipo de público”, observa o vice-presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Alexandre Schubert de Azevedo.

Segundo o diretor da Mocelin Engenharia, César Mocelin, os compactos têm um público cativo. “Casais de mais idade cujos filhos não moram mais com a família querem um ponto mais prático, já que não precisam de muito espaço.”

Fachada do edifício Turmalina, em Guarapari, da Mocelin Engenharia Crédito: Weverson Rocio

Ele antecipa que a empresa deve realizar um lançamento até o final do ano, com um perfil compacto de unidades studio, um quarto, dois quartos e opções garden.

O diretor comercial da Sólida Engenharia, Luiz Vitor Morales, observa que todo o estoque desse segmento no Red Design Residence, em Vitória, já foi vendido.

“A tendência é a singularidade. É um tipo de apartamento que funciona tanto como primeiro imóvel, quanto para pessoas que moram no interior e constantemente precisam vir para a Capital. Apesar de ser compacto, ele ainda pode ser premium”, pontua Morales.

O diretor comercial da Sólida Engenharia, Luiz Vitor Morales, observa que todo o estoque desse segmento no Red Design Residence, em Vitória, já foi vendido Crédito: Sólida Engenharia/Divulgação

Para a coordenadora de vendas da Impacto Engenharia, Luciana Carlesso, esses apartamentos proporcionam um retorno financeiro interessante, já que podem funcionar como investimento, moradia ou aluguel.

O JC Life Residence, em Jardim Camburi, em Vitória, conta com unidades nas duas tipologias e, segundo Luciana, está recheado de diferenciais técnicos e sustentáveis. “O objetivo é elevar a qualidade do produto com menor consumo de recursos, causando menor impacto ambiental”, finaliza.

Para Rubia Zanelato, diretora da Kemp Engenharia, a tendência por imóveis com esse conceito vem crescendo cada vez mais, pois as pessoas buscam um estilo de vida mais prático, acessível e sustentável. “Os tempos mudaram e as demandas também. Os interesses e as prioridades são diferentes. Notamos que a busca por imóveis studio aumentou significativamente. Essa é uma tendência que esperamos que continue a moldar o mercado imobiliário, pois oferece soluções inovadoras para as necessidades habitacionais da vida moderna”, afirma.