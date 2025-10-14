Inovação

Startups capixabas terão apoio de até R$ 100 mil em novo programa de aceleração do governo

Programa Seedes vai impulsionar 30 startups capixabas com mentorias, conexões estratégicas e apoio financeiro para ampliar a inovação no Estado

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 15:49

Cerimônia de lançamento do Seedes reuniu representantes do governo, empreendedores e instituições de ensino no HubES+, em Vitória. Crédito: Larissa Tallon / Secti-ES

O Espírito Santo deu mais um passo para fortalecer seu ecossistema de inovação. O governo do Estado lançou, nesta segunda-feira (13), a etapa de aceleração do Programa Seedes, o primeiro programa público capixaba voltado ao desenvolvimento de startups. A cerimônia aconteceu no HubES+, em Vitória, e reuniu representantes do poder público, empreendedores, investidores e instituições de ensino.

Realizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e da Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI), o programa selecionou 30 startups para uma nova fase de aceleração, que prevê mentorias especializadas, conexões estratégicas e suporte financeiro de até R$ 100 mil por projeto.

Durante o lançamento, o governador Renato Casagrande destacou que a iniciativa busca transformar ideias em negócios sustentáveis, ampliando o protagonismo capixaba no campo da inovação. “Estamos apoiando 30 empresas que já estão empreendendo, buscando novas ideias e recursos para crescer. Nosso objetivo é acelerar esses negócios para que gerem mais oportunidades e contribuam com o desenvolvimento do Estado”, afirmou.

Entre as startups selecionadas, os cinco projetos de maior relevância pública receberão um aporte adicional de R$ 100 mil, voltado à aplicação prática de suas soluções no território capixaba. A proposta é que os produtos contribuam para o enfrentamento de desafios locais em áreas como sustentabilidade, mobilidade e serviços públicos digitais.

Para Eduardo Barcelos, CEO da Triple AI, startup que ficou em primeiro lugar na seleção, o programa representa um marco de amadurecimento para o setor tecnológico capixaba. “A aceleração vem para nos ajudar a aprimorar nosso produto e expandir a atuação comercial. Estar em primeiro lugar é uma honra, mas também uma grande responsabilidade. O programa vai além do capital: é smart money, com mentorias que orientam e preparam para crescer com estratégia”.

O consultor em inovação Daniel Arrais, investidor-anjo do programa, reforçou a importância do Seedes para garantir continuidade aos negócios nascentes. “Uma das maiores dificuldades das startups é se manter ativas após os primeiros meses. Essa iniciativa cria um ciclo completo, que não apenas acelera, mas ajuda a manter essas empresas vivas, conectadas e preparadas para o mercado”, pontuou.

Com o início da etapa de aceleração das startups, a expectativa é que a nova fase fomente a criação de soluções tecnológicas locais e amplie a integração entre governo, universidades e setor privado.

“Na primeira edição, as startups aceleradas movimentaram mais de R$ 9 milhões em faturamento e geraram postos de trabalho. Agora, queremos ampliar ainda mais esses resultados, com soluções que melhorem os serviços públicos e estimulem o desenvolvimento econômico capixaba”, concluiu Bruno Lamas, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Estado.

