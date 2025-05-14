Startups capixabas ampliam conexões no Web Summit Rio 2025

Com público recorde, o Web Summit Rio 2025 reuniu mais de 30 mil pessoas e 1.300 startups, consolidando-se como uma das principais vitrines globais para startups e tecnologias emergentes. Crédito: Harry Murphy / Web Summit

A participação de startups capixabas no Web Summit Rio 2025, realizado entre os dias 27 e 30 de abril, reforçou o potencial do Espírito Santo no cenário nacional de inovação. As startups Guriri Co., Luma Ensino e Speach, residentes do Fonte Hub – espaço de inovação da Rede Gazeta – marcaram presença no evento, retornando com aprendizados estratégicos e novas conexões que prometem gerar frutos nos próximos meses.

Para Luís Santos, CEO da Guriri Co., o evento foi uma oportunidade de abrir novas portas. “Tivemos boas interações com o público e investidores, recebemos algumas propostas de investimento e optamos pela qual vamos seguir”, conta. A startup estabeleceu contato com dois fundos de investimentos, incluindo o Belat Brasil, fintech que atua na intermediação de negócios estruturando crédito sob medida para empresas de impacto socioambiental.

Além disso, a Guriri foi convidada para participar das edições do Web Summit em 2026 no Qatar e no Canadá. “Foi nossa primeira vez no evento, e já estamos colhendo frutos logo de cara”, resume Luís.

Networking e insights estratégicos

Júlio Bonella, diretor de Operações e sócio da Luma Ensino, avalia a participação pelo segundo ano consecutivo como estratégica para fortalecer parcerias. “No Web Summit, você está falando com a nata do mundo, com palestras extremamente relevantes e que indicam onde as novidades estão surgindo”, destaca.

A Luma está em negociação com fornecedores para incorporar inteligência artificial às suas soluções educacionais, um movimento que pode posicionar a startup de forma mais competitiva no mercado.

Para Marcos Guimarães, CEO da Speach, a estreia no evento foi um divisor de águas. “Estar em um evento de escala global nos permitiu conversas estratégicas com investidores e outros CEOs. Voltamos com ideias valiosas que já estamos avaliando para aplicar na empresa”, conta.

Conexões com propósito