Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inovação e tecnologia

Startups capixabas ampliam conexões no Web Summit Rio 2025

Três startups residentes do Fonte Hub, espaço de inovação da Rede Gazeta, marcaram presença no maior evento de tecnologia e inovação da América Latina, realizado no Rio de Janeiro entre os dias 27 e 30 de abril.
Leticia Fortaleza

Leticia Fortaleza

Publicado em 

14 mai 2025 às 14:48

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 14:48

Com público recorde, o Web Summit Rio 2025 reuniu mais de 30 mil pessoas e 1.300 startups, consolidando-se como uma das principais vitrines globais para startups e tecnologias emergentes.
Com público recorde, o Web Summit Rio 2025 reuniu mais de 30 mil pessoas e 1.300 startups, consolidando-se como uma das principais vitrines globais para startups e tecnologias emergentes. Crédito: Harry Murphy / Web Summit
A participação de startups capixabas no Web Summit Rio 2025, realizado entre os dias 27 e 30 de abril, reforçou o potencial do Espírito Santo no cenário nacional de inovação. As startups Guriri Co., Luma Ensino e Speach, residentes do Fonte Hub – espaço de inovação da Rede Gazeta – marcaram presença no evento, retornando com aprendizados estratégicos e novas conexões que prometem gerar frutos nos próximos meses.
Para Luís Santos, CEO da Guriri Co., o evento foi uma oportunidade de abrir novas portas. “Tivemos boas interações com o público e investidores, recebemos algumas propostas de investimento e optamos pela qual vamos seguir”, conta. A startup estabeleceu contato com dois fundos de investimentos, incluindo o Belat Brasil, fintech que atua na intermediação de negócios estruturando crédito sob medida para empresas de impacto socioambiental.
Além disso, a Guriri foi convidada para participar das edições do Web Summit em 2026 no Qatar e no Canadá. “Foi nossa primeira vez no evento, e já estamos colhendo frutos logo de cara”, resume Luís.

Networking e insights estratégicos

Júlio Bonella, diretor de Operações e sócio da Luma Ensino, avalia a participação pelo segundo ano consecutivo como estratégica para fortalecer parcerias. “No Web Summit, você está falando com a nata do mundo, com palestras extremamente relevantes e que indicam onde as novidades estão surgindo”, destaca.
A Luma está em negociação com fornecedores para incorporar inteligência artificial às suas soluções educacionais, um movimento que pode posicionar a startup de forma mais competitiva no mercado.
Para Marcos Guimarães, CEO da Speach, a estreia no evento foi um divisor de águas. “Estar em um evento de escala global nos permitiu conversas estratégicas com investidores e outros CEOs. Voltamos com ideias valiosas que já estamos avaliando para aplicar na empresa”, conta.

Conexões com propósito

A especialista em inovação Maíra do Vale reforça que a participação capixaba no Web Summit é um marco para o ecossistema local. “Ver startups capixabas marcando presença num palco global mostra que temos maturidade para competir e contribuir com inovação de verdade. É o nosso ecossistema dizendo: ‘Estamos aqui, prontos para o jogo, e para vencer’”, destaca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Tecnologia Evento Inovação Startup Fonte hub
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar
Imagem de destaque
Grupo que planejava ataques a policiais é alvo de operação em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados