Startups capixabas ampliam conexões no Web Summit Rio 2025

A participação de startups capixabas no Web Summit Rio 2025, realizado entre os dias 27 e 30 de abril, reforçou o potencial do Espírito Santo no cenário nacional de inovação. As startups Guriri Co., Luma Ensino e Speach, residentes do Fonte Hub – espaço de inovação da Rede Gazeta – marcaram presença no evento, retornando com aprendizados estratégicos e novas conexões que prometem gerar frutos nos próximos meses.
Para Luís Santos, CEO da Guriri Co., o evento foi uma oportunidade de abrir novas portas. “Tivemos boas interações com o público e investidores, recebemos algumas propostas de investimento e optamos pela qual vamos seguir”, conta. A startup estabeleceu contato com dois fundos de investimentos, incluindo o Belat Brasil, fintech que atua na intermediação de negócios estruturando crédito sob medida para empresas de impacto socioambiental.
Além disso, a Guriri foi convidada para participar das edições do Web Summit em 2026 no Qatar e no Canadá. “Foi nossa primeira vez no evento, e já estamos colhendo frutos logo de cara”, resume Luís.
Networking e insights estratégicos
Júlio Bonella, diretor de Operações e sócio da Luma Ensino, avalia a participação pelo segundo ano consecutivo como estratégica para fortalecer parcerias. “No Web Summit, você está falando com a nata do mundo, com palestras extremamente relevantes e que indicam onde as novidades estão surgindo”, destaca.
A Luma está em negociação com fornecedores para incorporar inteligência artificial às suas soluções educacionais, um movimento que pode posicionar a startup de forma mais competitiva no mercado.
Para Marcos Guimarães, CEO da Speach, a estreia no evento foi um divisor de águas. “Estar em um evento de escala global nos permitiu conversas estratégicas com investidores e outros CEOs. Voltamos com ideias valiosas que já estamos avaliando para aplicar na empresa”, conta.
Conexões com propósito
A especialista em inovação Maíra do Vale reforça que a participação capixaba no Web Summit é um marco para o ecossistema local. “Ver startups capixabas marcando presença num palco global mostra que temos maturidade para competir e contribuir com inovação de verdade. É o nosso ecossistema dizendo: ‘Estamos aqui, prontos para o jogo, e para vencer’”, destaca.