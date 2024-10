InsightES: CEO da Venture Hub traz estratégias de como “surfar” no ecossistema de inovação

O evento acontece nos próximos dias 14,15 e 16 de outubro, na Rede Gazeta, e vai receber José Eduardo Azarite, CEO do Venture Hub, para falar sobre estratégias para "surfar” virtuosamente nos ecossistemas para gerar valor para o negócio

A inovação tecnológica tem mudado o modo como as empresas operam e se tornam competitivas em seus mercados, e acompanhar essa tendência requer a compreensão dos processos de inovação corporativa, em especial estratégias de inovação aberta. A análise é de José Eduardo Azarite, CEO do Venture Hub - empresa de aceleração de startups e inovação corporativa.

Assim como essa reflexão, outras serão compartilhadas pelo convidado na próxima segunda-feira (14), às 17h40, na Rede Gazeta, onde acontece a segunda edição da InsightES – Semana da Inovação Capixaba. O evento reúne organizações e especialistas para debater o futuro do empreendedorismo e da inovação no Espírito Santo e no Brasil.

Com o tema “Surfando no ecossistema de inovação”, Azarite vai trazer aos capixabas conceitos e práticas, além de exemplos reais das estratégias de captação de valor a partir da habilidade de empresas, executivos e times de inovação em expandirem seus negócios.

Azarite ainda reforça que, no que diz respeito a sua palestra, os participantes podem esperar muito conteúdo e a possibilidade de interação para esclarecimentos com um entusiasta e profundo conhecedor dos negócios em ecossistema.

Saiba mais sobre a InsightES

A InsightES é um evento gratuito e conta com uma programação diversa de palestras, painéis e workshops. E o melhor: as inscrições já estão abertas. Se você tem interesse em aprender sobre as principais tendências do mercado de inovação, inscreva-se agora mesmo. Acesse: CLIQUE AQUI.