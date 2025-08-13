Home
Startups capixabas levam inovação e sustentabilidade à Rio Innovation Week

Startups capixabas levam inovação e sustentabilidade à Rio Innovation Week

Com especialistas de destaque no cenário nacional e internacional, o evento debate as tecnologias que estão disputando o mercado. O encontro segue até sexta-feira (15), no Rio de Janeiro.

Leticia Fortaleza

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15:12

Startups capixabas apresentam suas soluções durante a Rio Innovation Week, no Rio de Janeiro
Startups capixabas apresentam suas soluções durante a Rio Innovation Week, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução / RIW 2025

As startups capixabas Guriri Co. e Speach, residentes do hub de inovação da Rede Gazeta, representam o Espírito Santo na Rio Innovation Week 2025, um dos maiores encontros de inovação da América Latina. O evento teve início na terça-feira (12) e segue até sexta-feira (15), na Praça Mauá, no Rio de Janeiro.

Com especialistas de destaque no cenário nacional e internacional, o evento debate as tecnologias que estão disputando o mercado. O encontro segue até sexta-feira (15), no Rio de Janeiro.

Startups capixabas levam inovação e sustentabilidade à Rio Innovation Week

O encontro reúne nomes de peso do mercado nacional e internacional, incluindo especialistas em tecnologia, CEOs de grandes empresas, investidores e lideranças nos setores de moda, arte e inteligência artificial.

Com o tema “Um olhar através da ética”, a programação inclui painéis, mentorias, exposições e experiências imersivas que debatem o futuro da economia, do trabalho, da tecnologia e das soluções sustentáveis para diferentes setores sociais.

Protagonismo capixaba

Representando o Espírito Santo no evento, as startups Guriri Co. e Speach participam da Arena de Negócios da 100 Open Startups, espaço que aproxima startups de destaque a executivos de grandes companhias. No formato de rodadas rápidas de conexão, conhecidas como speed datings, o ambiente favorece trocas estratégicas e a geração de oportunidades reais de negócio.

Além da Arena, a Guriri e a Speach terão um dia de exposição com estande próprio, oportunidade para apresentar suas soluções de forma mais aprofundada ao ecossistema nacional de inovação.

“Vamos mostrar como o Espírito Santo se posiciona com soluções sustentáveis e inovadoras” destaca Luís Santos, CEO da Guriri. Ele acrescenta que o objetivo é aproveitar a vitrine para apresentar o projeto Coffea Art, que une sustentabilidade e economia circular, além de fortalecer a presença da empresa no setor das greentechs.

Especializada em soluções de voz baseadas em inteligência artificial, a Speach vem ganhando visibilidade em eventos e programas de inovação no país. Recentemente foi selecionada para o Prêmio Sebrae Startups e agora amplia sua presença no cenário nacional.

No estande das startups do Fonte Hub, o público poderá conhecer de perto soluções desenvolvidas no Espírito Santo e seu potencial para gerar impacto em todo o Brasil, reforçando o papel do Estado como pólo emergente de inovação.

