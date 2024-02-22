Hubs começam a levantar prioridades para alavancar inovação no ES

A reunião ocorreu na Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), na manhã de quarta-feira (21). Crédito: Divulgação

Diante do desafio de tornar o Espírito Santo competitivamente inovador no cenário nacional, hubs do Estado se uniram para alcançar esse objetivo e, a partir de agora, iniciam uma fase de diagnóstico das principais necessidades do setor e como o poder público pode colaborar efetivamente para atrair mais negócios e investimentos. Este foi o resultado de uma reunião com representantes do Fonte Hub, do Base27, do Hub Fucape e We Believe e da a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), na manhã de quarta-feira (21).

O encontro é um desdobramento de um movimento nacional de hubs junto ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), que aconteceu em Brasília no final de 2023, para potencializar a prática e o fomento de editais e leis de incentivo aos ambientes de inovação. A gerente de Inovação da Rede Gazeta, Patrícia Lino, explicou que o grupo terá reuniões quinzenais com o governo do Estado para identificar e buscar soluções em conjunto. “O objetivo é alinhar os esforços com as políticas públicas do governo estadual e do MCI com foco em inovação, buscando o suporte para ampliar o impacto e alcance dos hubs”, ressalta.

Patrícia acrescentou ainda que entre as principais demandas estão: buscar apoio financeiro para a sustentabilidade dos hubs, como por subsídios, editais de fomento e parcerias com o setor privado; capacitação para o time dos hubs e das startups, por meio de qualificação profissional em áreas estratégicas e voltadas à tecnologia e inovação; e integração entre os hubs e o ecossistema de inovação, com criação de um plano integrado de inovação e maior colaboração entre os diversos atores envolvidos.

Busca de mais apoios

A CEO do Base27, Michele Janovik, contou que a partir dos levantamentos das demandas será possível organizar as prioridades, trabalhando estratégias de curto, médio e longo prazo. “Atualmente, temos nove hubs capixabas envolvidos diretamente com esse grupo. Mas todo hub que compartilhar do objetivo deste projeto será bem-vindo e isso só agrega à iniciativa. Temos um grupo no WhatsApp, quem tiver interesse de acessar pode entrar", explicou. Se você representa um hub de inovação, clique aqui para acessar o grupo.