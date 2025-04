Criatividade no ES

Hub de inovação da Rede Gazeta recebe evento internacional de criatividade

Programação gratuita reúne oficinas, palestras e painéis sobre criatividade, empreendedorismo e inovação nos dias 22 e 23 de abril, no espaço de inovação da Rede Gazeta.

Registro de oficina do World Creativity Day 2023, realizada no Fonte Hub. (Divulgação)

O World Creativity Day (Dia Mundial da Criatividade) chega a Vitória com uma programação especial entre os dias 21 e 24 de abril, e o Fonte Hub, espaço de inovação da Rede Gazeta, será um dos anfitriões do evento. Pelo terceiro ano consecutivo, o hub promove palestras, oficinas e painéis voltados à economia criativa, empreendedorismo e educação. A programação é aberta ao público e gratuita.

Realizada simultaneamente em diversas cidades do mundo, a iniciativa tem como missão fortalecer a criatividade como ferramenta essencial para o desenvolvimento humano e econômico. Na capital capixaba, mais de 40 atividades gratuitas estão previstas, conectando profissionais de diferentes áreas e promovendo troca de conhecimento.

Para Gislene Ataíde, organizadora estadual do evento, esta é uma oportunidade de colocar o Espírito Santo no mapa da criatividade nacional. “O WCD vem para impulsionar a criatividade e inovação aqui no Estado, valorizando os nossos talentos locais e fortalecendo o sentimento de pertencimento e orgulho da criatividade capixaba”, destaca.

Iniciativa global reconhecida pela ONU

Criado para celebrar o Dia Mundial da Criatividade e Inovação, estabelecido pela ONU em 21 de abril, o WCD reforça a importância do pensamento criativo na resolução de desafios globais. Para Du Serafim, diretor-executivo do WCD Brasil, fomentar a criatividade é um passo estratégico para transformar ideias em soluções de impacto.

“Criatividade e inovação caminham juntas, mas não são a mesma coisa. A criatividade é o ponto de partida, quando identificamos um problema e começamos a imaginar soluções. A inovação acontece quando essa ideia se transforma em algo real, que gera valor e melhora a vida das pessoas. Valorizar esse processo, desde a escola até o ambiente de trabalho, é essencial para o desenvolvimento do nosso país”, defende.

Fonte Hub promove oficinas e painéis criativos

No Fonte Hub, a programação inclui desde workshops interativos de podcast e fotografia até painéis sobre tendências e desafios do mercado criativo, oferecendo um ambiente voltado à experimentação e aprendizado. Com vagas limitadas e gratuitas. (clique aqui e conheça)

Para Leonardo Fraga, analista de inovação do hub, sediar o evento reforça o papel do espaço como conector de ideias e talentos. “Como um hub de inovação, buscamos sempre impulsionar o pensamento criativo, possibilitando um ambiente onde ideias se transformam em soluções e conseguem gerar impacto real”, afirma.

