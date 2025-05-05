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Leilão da Caixa tem imóveis a partir de R$ 46 mil; veja opções no ES

Interessados devem fazer cadastro em site; sessões serão entre maio e junho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mai 2025 às 10:37

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 10:37

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal realizará, nos dias 14, 21 e 29 maio e 5 junho, leilões com mais de mil imóveis em diversos Estados do Brasil, com lances a partir de R$ 46 mil.
A leiloeira intermediária é a plataforma Fidalgo Leilões, onde os lances devem ser apresentados. No site, é preciso rolar a página inicial para procurar os dois editais referentes ao banco, o 0017/0225 e o 0019/0225.
O interessado também deve fazer um cadastro prévio no site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa para gerar o boleto de pagamento. A Caixa afirma que não envia diretamente o boleto das propostas e que o arrematante deve pagar os valores exclusivamente no site indicado.
Apartamentos na Serra (esq) e em Vila Velha no leilão da Caixa Crédito: Divulgação/Fidalgo Leilões
O imóvel de menor valor encontrado é um terreno de 250 m² na cidade de Piripiri (PI), que começa custando R$ 46 mil. Já o de maior valor é um galpão de 3.390 m² em Morro da Fumaça (SC), com um lance inicial de mais de R$ 4 milhões.
No Espírito Santo, existem casa, apartamentos e terrenos leiloados, com lance mínimo a partir de de R$ 125 mil, em Cariacica, Serra, Viana e Vila Velha, na Grande Vitória; e São Gabriel da Palha, Boa Esperança e Linhares, no interior do Estado.
Cada imóvel possui as suas próprias condições de pagamento, que estarão detalhadas no anúncio do imóvel no dia do leilão. Admitem-se lances para pagamento à vista, com recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) ou com financiamento na modalidade SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) concedido pela Caixa.
O termo de arrematação deve ser assinado em um prazo de 24 horas após a realização da sessão. Existe também uma comissão de 5%, não inclusa no lance, que é paga pelo arrematante no dia do leilão.

Como participar do leilão da Caixa?

O participante precisa realizar um cadastro na plataforma Fidalgo Leilões. No momento de escolher um login, é importante não fornecer nenhum dado sensível, como email ou nome completo, já que se trata de uma informação que ficará visível a outros usuários.
  • Acesse o site www.fidalgoleiloes.com.br; 
  • Clique em "Cadastre-se"; 
  • Escolha o perfil "pessoa física" ou "pessoa jurídica"; 
  • Preencha os dados e insira os arquivos necessários; 
  • Aceite o termo de adesão e salve o cadastro.
Será preciso aguardar a análise dos dados por parte do leiloeiro, que deverá enviar um email de confirmação ao usuário cadastrado. Após esse período, será possível habilitar-se para participar do leilão.
  • Na página inicial da Fidalgo Leilões, encontre os editais 0017/0225 0019/0225 
  • Acesse "Habilite-se aqui" ou "Habilite-se para o leilão"; 
  • Leia o edital e clique em "Aceitar e enviar"; 
  • Receba o email com instruções para se cadastrar no site da Caixa.
Quando estiver habilitado, o usuário poderá acessar o "Auditório virtual" de ambos os editais, escolher os lotes desejados e clicar em "Enviar lance", atentando-se ao valor do lance inicial, do lance atual e ao incremento mínimo necessário.

Calendário do leilão

  • Primeira fase do edital 0017/0225: 14 de maio, às 10h 
  • Segunda fase do edital 0017/0225: 21 de maio, às 10h 
  • Primeira fase do edital 0019/0225: 29 de maio, às 10h 
  • Segunda fase do edital 0019/0225: 5 de junho, às 10h

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