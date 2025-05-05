Leilão da Caixa tem imóveis a partir de R$ 46 mil; veja opções no ES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal realizará, nos dias 14, 21 e 29 maio e 5 junho, leilões com mais de mil imóveis em diversos Estados do Brasil, com lances a partir de R$ 46 mil.

A leiloeira intermediária é a plataforma Fidalgo Leilões , onde os lances devem ser apresentados. No site, é preciso rolar a página inicial para procurar os dois editais referentes ao banco, o 0017/0225 e o 0019/0225.

O interessado também deve fazer um cadastro prévio no site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa para gerar o boleto de pagamento. A Caixa afirma que não envia diretamente o boleto das propostas e que o arrematante deve pagar os valores exclusivamente no site indicado.

Apartamentos na Serra (esq) e em Vila Velha no leilão da Caixa Crédito: Divulgação/Fidalgo Leilões

O imóvel de menor valor encontrado é um terreno de 250 m² na cidade de Piripiri (PI), que começa custando R$ 46 mil. Já o de maior valor é um galpão de 3.390 m² em Morro da Fumaça (SC), com um lance inicial de mais de R$ 4 milhões.

No Espírito Santo, existem casa, apartamentos e terrenos leiloados, com lance mínimo a partir de de R$ 125 mil, em Cariacica, Serra, Viana e Vila Velha, na Grande Vitória; e São Gabriel da Palha, Boa Esperança e Linhares, no interior do Estado.

Cada imóvel possui as suas próprias condições de pagamento, que estarão detalhadas no anúncio do imóvel no dia do leilão. Admitem-se lances para pagamento à vista, com recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) ou com financiamento na modalidade SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) concedido pela Caixa.

O termo de arrematação deve ser assinado em um prazo de 24 horas após a realização da sessão. Existe também uma comissão de 5%, não inclusa no lance, que é paga pelo arrematante no dia do leilão.

Como participar do leilão da Caixa?

O participante precisa realizar um cadastro na plataforma Fidalgo Leilões. No momento de escolher um login, é importante não fornecer nenhum dado sensível, como email ou nome completo, já que se trata de uma informação que ficará visível a outros usuários.

Acesse o site www.fidalgoleiloes.com.br;

Clique em "Cadastre-se";

Escolha o perfil "pessoa física" ou "pessoa jurídica";

Preencha os dados e insira os arquivos necessários;

Aceite o termo de adesão e salve o cadastro.

Será preciso aguardar a análise dos dados por parte do leiloeiro, que deverá enviar um email de confirmação ao usuário cadastrado. Após esse período, será possível habilitar-se para participar do leilão.

Na página inicial da Fidalgo Leilões, encontre os editais 0017/0225 e 0019/0225

Acesse "Habilite-se aqui" ou "Habilite-se para o leilão";

Leia o edital e clique em "Aceitar e enviar";

Receba o email com instruções para se cadastrar no site da Caixa.

Quando estiver habilitado, o usuário poderá acessar o "Auditório virtual" de ambos os editais, escolher os lotes desejados e clicar em "Enviar lance", atentando-se ao valor do lance inicial, do lance atual e ao incremento mínimo necessário.

Calendário do leilão