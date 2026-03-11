Inovação

Fapes abre edital de R$ 12 milhões para fomento de inovação no comércio e na indústria de alimentos do ES

Projetos podem receber até R$ 600 mil para desenvolver soluções tecnológicas e fortalecer cadeias produtivas no Estado

Publicado em 11 de março de 2026 às 14:22

Edital da Fapes vai destinar até R$ 12 milhões para apoiar projetos colaborativos de inovação desenvolvidos no Espírito Santo. Crédito: Reprodução / Web

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) lançou um edital que vai destinar até R$ 12 milhões para apoiar projetos de inovação voltados ao comércio e à indústria de alimentos e bebidas no Estado. A iniciativa busca incentivar a criação e o desenvolvimento de soluções tecnológicas que fortaleçam esses setores e ampliem sua competitividade.

Cada projeto selecionado poderá receber entre R$ 250 mil e R$ 600 mil em recursos não reembolsáveis. A expectativa é apoiar pelo menos 20 propostas, divididas entre as duas áreas contempladas pelo edital.

A proposta é estimular o desenvolvimento de iniciativas construídas de forma colaborativa, reunindo empresas, instituições de pesquisa, associações empresariais e outros atores do ecossistema de inovação. A ideia é que essas parcerias permitam identificar desafios comuns dos setores e desenvolver soluções capazes de melhorar processos, produtos ou serviços.

Entre os temas que podem ser contemplados estão transformação digital no comércio, logística e distribuição, desenvolvimento de novos alimentos, rastreabilidade e segurança alimentar, sustentabilidade e eficiência produtiva.

Podem apresentar propostas instituições sediadas no Espírito Santo que representam formalmente um grupo de empresas ou organizações, como associações empresariais, fundações, entidades de classe, instituições de ciência e tecnologia e organizações sem fins lucrativos.

Segundo o diretor-geral da Fapes, Rodrigo Varejão, o edital faz parte de uma estratégia para estimular iniciativas inovadoras capazes de dinamizar a economia capixaba e tornar as empresas mais competitivas.

“Neste edital, estamos direcionando o apoio para dois setores estratégicos do Espírito Santo, que são o comércio e a indústria de alimentos e bebidas, compostos por muitas pequenas empresas que podem se tornar mais competitivas ao agregar valor aos seus produtos e processos”, afirma.

De acordo com Varejão, o incentivo à cooperação entre diferentes instituições é um dos principais diferenciais da iniciativa.

“A inovação raramente acontece de forma isolada. Por isso, o edital estimula a conexão entre empresas, universidades, centros de pesquisa e empresas de tecnologia. Quando esses atores trabalham juntos, aumenta a capacidade de transformar conhecimento em melhorias de processos, novos produtos e soluções para o mercado”, explica.

As propostas devem apresentar um plano de trabalho com metas, resultados esperados e estratégias para aplicação prática das soluções desenvolvidas. Os recursos poderão ser utilizados em atividades como desenvolvimento tecnológico, testes de soluções, capacitação e estruturação de projetos de inovação.

As inscrições devem ser feitas por meio do sistema SigFapes, dentro do prazo estabelecido no edital. O documento completo, com regras de participação, critérios de avaliação e cronograma, está disponível no site da fundação.

