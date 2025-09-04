Tecnologia

5 ferramentas de IA que ajudam a organizar e automatizar tarefas de estudo e trabalho

De organização de agenda a automação de fluxos, conheça opções gratuitas que tornam o dia a dia mais produtivo com ferramentas de inteligência artificial

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 14:51

Ferramentas de IA auxiliam na produtividade e organização de tarefas para estudantes e profissionais. Crédito: Reprodução / Web

A inteligência artificial já não é exclusividade de especialistas em tecnologia. Presente em diferentes momentos do cotidiano das pessoas, ela vem sendo incorporada por empresas e indivíduos como recurso de produtividade e apoio intelectual.

Um levantamento do Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da FGV (FGVcia) indica que 80% das empresas brasileiras já utilizam IA na rotina profissional. Em paralelo, uma pesquisa global do Digital Education Council aponta que 86% dos estudantes recorrem à tecnologia no dia a dia acadêmico.

Ferramentas como ChatGPT, Copilot e Gemini se tornaram populares entre usuários e abriram caminho para novas aplicações da IA, da geração de textos à análise de dados, passando por suporte criativo e atendimento ao cliente. No entanto, alternativas menos populares vêm ganhando espaço como aliadas para otimizar o tempo e aprimorar processos de estudo e trabalho.

Confira cinco opções que podem ajudar no dia a dia:

Reclaim.a

Mais do que um organizador de agenda, o Reclaim.ai funciona como um assistente de tempo inteligente. Ele conecta-se ao calendário do usuário e realoca compromissos automaticamente conforme urgências e prioridades.

Outra vantagem é reservar blocos de foco, garantindo que as tarefas mais importantes não sejam agarradas por imprevistos.

Otter.ai

Voltado para quem participa de muitas aulas, reuniões ou entrevistas, o Otter.ai grava conversas, transcreve automaticamente e ainda gera resumos dos principais pontos discutidos.

Além disso, permite compartilhar as anotações com colegas de trabalho ou de estudo, o que facilita a colaboração.

Summarizer.org

Indicado para quem lida com grande volume de leitura, o Summarizer.org condensa artigos, relatórios ou trabalhos acadêmicos em versões resumidas.

É possível ajustar o nível de detalhamento desejado, o que torna a ferramenta útil tanto para quem precisa de uma visão geral quanto para quem busca um resumo mais completo, auxiliando na gestão de tempo em pesquisas e revisões.

IFTTT

Com foco em automação, o IFTTT conecta diferentes aplicativos e cria fluxos de trabalho automáticos. Na prática, é possível configurar ações como salvar anexos de e-mails diretamente em pastas do Google Drive ou postar simultaneamente em várias redes sociais.

Notta

Especializado em transcrição, o Notta suporta mais de 100 idiomas e oferece até 120 minutos gratuitos por mês. Além de transcrever vídeos, áudios e reuniões em tempo real, a ferramenta organiza os arquivos em pastas e gera relatórios automáticos, centralizando conteúdos de forma acessível.

De modo geral, essas ferramentas são aliadas valiosas na rotina, mas é essencial atenção às políticas de privacidade. Muitas plataformas armazenam os dados inseridos. Verifique nas configurações se há controle sobre o que é salvo e não compartilhe informações sensíveis, como dados pessoais, acadêmicos ou corporativos.

