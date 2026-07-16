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Risco à saúde

Anvisa acha na água mineral Mamba Water mesma bactéria do Ypê e da Crystal

Agência determinou recolhimento de dois lotes da Mamba Water e todos os energéticos Mister Hemp; produtos não podem ser vendidos ou usados

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 11:16

Publicado em 

16 jul 2026 às 11:16
Mamba Water teve lotes suspensos para venda após bactéria ser encontrada nos produtos
Mamba Water teve lotes suspensos para venda após bactéria ser encontrada nos produtos Mamba Water/Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a venda de dois lotes da Água Mineral Mamba Water e de todos os energéticos da marca Mister Hemp em todo o país. A decisão foi tomada após testes apontarem a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em lotes da água mineral e a ausência de estudos de estabilidade nos energéticos.


É o terceiro episódio envolvendo esse agente infecciooso em produtos no Brasil. Os casos mais emblemáticos são dos 100 lotes dos produtos da Ypê, como detergente, além da água mineral Crystal.


Segundo a Anvisa, a empresa HNK BR Indústria de Bebidas Ltda., responsável pela Mamba Water, comunicou o recolhimento voluntário dos lotes 13 e 14 da Água Mineral sem Gás Mamba Water 350 ml. Os produtos foram fabricados em 3 e 4 de abril de 2026, com validade até abril de 2027. A agência determinou que esses lotes não podem ser vendidos, distribuídos ou utilizados.


No caso dos energéticos Mister Hemp, a Anvisa também proibiu a venda, fabricação, distribuição, divulgação e uso de todos os produtos da marca. Conforme a agência, não foram realizados estudos que garantam a segurança, composição e qualidade dos energéticos até o final do prazo de validade. Além disso, o fabricante não comprovou a regularização dos produtos no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.


A medida vale para todo o território nacional e segue as normas de controle sanitário para garantir a segurança dos consumidores.

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