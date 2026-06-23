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Lava-roupas segue suspenso

Anvisa libera produtos da Ypê produzidos a partir de janeiro de 2026

Resoluções atualizam a suspensão determinada em abril; veja lista de produtos liberados

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 10:31

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

23 jun 2026 às 10:31
Detergentes Ypê do lote com final 01 contaminado.

Joédson Alves/Agência Brasil
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) atualizou, nesta segunda-feira (22), o status de produtos da marca Ypê que tiveram comercialização e uso suspensos em abril deste ano.
As resoluções liberam detergentes e desinfetantes de lotes terminados em 1, e produzidos a partir de 1º de janeiro de 2026.
“A medida foi adotada depois da apresentação, pela empresa, de laudos satisfatórios para todos os lotes de detergentes e desinfetantes produzidos este ano”, informou a Anvisa em nota.
Confira, a seguir, a lista de produtos liberados:
  • Lava-louças com enzimas ativas Ypê;
  • Lava-louças Ypê;
  • Lava-louças concentrado Ypê Green;
  • Lava-louças Ypê toque suave;
  • Desinfetante  Bak Ypê;
  • Desinfetante Pinho Ypê.
Determinada em 1º de abril, a suspensão atingiu detergentes, desinfetantes e lava-roupas da marca, produzidos pela Química Amparo Ltda, de lotes com numeração final 1.

Recolhimento Voluntário

Em relação aos lava-roupas, a Anvisa informou que manteve a determinação de recolhimento voluntário pela Ypê dos produtos com lotes terminados em 1 e fabricados até 31/3/2026.
“Segundo a empresa, trata-se de uma medida preventiva, inserida na estratégia de mitigação de riscos e de normalização operacional prevista no plano aprovado pela Diretoria Colegiada da Anvisa.”
Veja, a seguir, quais os produtos atingidos pelo recolhimento voluntário:
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate ao Mau Odor;
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas;
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac;
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha;
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green;
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Express;
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act;
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Premium;
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Maciez;
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Primavera;
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act.

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