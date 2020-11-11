Sicoob: parceria para pessoas se reerguerem em tempos de desafio

Sede Sicoob Leste Capixaba Crédito: Bruno Lopes

As medidas de apoio financeiro neste período são uma mão na roda para quem foi prejudicado em meio ao cenário de pandemia. A maioria das pessoas e empresas teve que alterar bruscamente o planejamento para o ano de 2020.

Para auxiliar os seus associados, o Sicoob ES mantém a sua atuação com foco na parceria com quem busca soluções financeiras, produtos e serviços com custos competitivos e de fácil acesso, agora mais do que antes.

A instituição financeira cooperativa divulgou, em março último, um pacote de R$ 3 bilhões em ações para renegociação e prorrogação de dívidas, como forma de minimizar os impactos nos negócios e no orçamento das pessoas e empresas atendidas.

Crédito

Durante o período, a instituição tem se destacado como uma das que mais realizaram concessões de crédito. O diretor-executivo do Sicoob Leste Capixaba, Alair Giuriato, ressalta o compromisso de agir de acordo com a necessidade dos associados. A cooperativa é a união de pessoas com um objetivo em comum. Agora, nossa meta é a de reestabelecer o crescimento para que todos venham a se reerguer juntos, afirma.

Giuriato ainda destaca que, por meio desse trabalho com foco no desenvolvimento em conjunto, toda a sociedade é impactada com o estímulo da economia e do impulso dos empreendimentos. Segundo o diretor, as pequenas empresas são as mais afetadas e que mais precisam de auxílio.

App Sicoob e WhatsApp

Para facilitar o acesso às soluções financeiras e medidas emergenciais, a instituição financeira cooperativa aperfeiçoou o atendimento pelos canais digitais.

Ainda é possível contratar o crédito automático com juros menores, por meio do aplicativo e pelo internet banking. O app Sicoob é o mais bem avaliado entre todas as aplicações de instituições financeiras e disponibiliza mais de 140 funcionalidades, incluindo pagamentos, transferências, consultas de saldos e extratos e recarga de celular.

Outra canal de atendimento é o WhatsApp (61) 4000-1111, que simplifica o acesso às soluções necessárias com um atendimento personalizado e dinâmico.

Pix

Com a chegada do Pix, as transações feitas pelos canais não presenciais vão ficar ainda mais simples, prevê Alair Giuriato. O novo meio de pagamentos, recebimentos e transferência será liberado ao público no dia 16 de novembro. Dessa forma, tanto pessoas quanto empresas poderão realizar essas operações em menos de dez segundos.

O cadastro das chaves para usar o Pix no Sicoob pode ser feito diretamente no aplicativo.