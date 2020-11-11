Sicoob: parceria para pessoas se reerguerem em tempos de desafio

As medidas de apoio financeiro neste período são uma mão na roda para quem foi prejudicado em meio ao cenário de pandemia. A maioria das pessoas e empresas teve que alterar bruscamente o planejamento para o ano de 2020.
Para auxiliar os seus associados, o Sicoob ES mantém a sua atuação com foco na parceria com quem busca soluções financeiras, produtos e serviços com custos competitivos e de fácil acesso, agora mais do que antes.
A instituição financeira cooperativa divulgou, em março último, um pacote de R$ 3 bilhões em ações para renegociação e prorrogação de dívidas, como forma de minimizar os impactos nos negócios e no orçamento das pessoas e empresas atendidas.
Crédito
Durante o período, a instituição tem se destacado como uma das que mais realizaram concessões de crédito. O diretor-executivo do Sicoob Leste Capixaba, Alair Giuriato, ressalta o compromisso de agir de acordo com a necessidade dos associados. A cooperativa é a união de pessoas com um objetivo em comum. Agora, nossa meta é a de reestabelecer o crescimento para que todos venham a se reerguer juntos, afirma.
Giuriato ainda destaca que, por meio desse trabalho com foco no desenvolvimento em conjunto, toda a sociedade é impactada com o estímulo da economia e do impulso dos empreendimentos. Segundo o diretor, as pequenas empresas são as mais afetadas e que mais precisam de auxílio.
App Sicoob e WhatsApp
Para facilitar o acesso às soluções financeiras e medidas emergenciais, a instituição financeira cooperativa aperfeiçoou o atendimento pelos canais digitais.
Ainda é possível contratar o crédito automático com juros menores, por meio do aplicativo e pelo internet banking. O app Sicoob é o mais bem avaliado entre todas as aplicações de instituições financeiras e disponibiliza mais de 140 funcionalidades, incluindo pagamentos, transferências, consultas de saldos e extratos e recarga de celular.
Outra canal de atendimento é o WhatsApp (61) 4000-1111, que simplifica o acesso às soluções necessárias com um atendimento personalizado e dinâmico.
Pix
Com a chegada do Pix, as transações feitas pelos canais não presenciais vão ficar ainda mais simples, prevê Alair Giuriato. O novo meio de pagamentos, recebimentos e transferência será liberado ao público no dia 16 de novembro. Dessa forma, tanto pessoas quanto empresas poderão realizar essas operações em menos de dez segundos.
O cadastro das chaves para usar o Pix no Sicoob pode ser feito diretamente no aplicativo.
Michelle Calmon Manzoli, diretora operacional do Sicoob Leste Capixaba, lembra que as três agências do Sicoob em Linhares estão operando em horário normal, das 10 às 17 horas (ampliado em relação ao mercado financeiro) e seguindo com rigor todas as indicações das autoridades de saúde. Já a área de autoatendimento fica aberta de 6 às 22 horas.