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Campeões internacionais

Show de magia e mistério promete surpreender

Os campeões internacionais de ilusionismo Henry e Klauss vão interagir com os internautas no portal A Gazeta

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 09:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 09:33
Ilusion
Ilusion 01 Crédito: Washington Netos (Ton Nettos)
A dupla Henry e Klauss está há mais de 12 anos tirando o fôlego do público. Mais de 2,5 milhões de pessoas já assistiram ao espetáculo realizado pelos ilusionistas em mais de dez países.
Eles utilizam a magia e o mistério do ilusionismo com ferramentas e interfaces tecnológicas para criar diante dos nossos olhos efeitos e ilusões que desafiam a compreensão e os sentidos do corpo humano.
E na quarta-feira, dia 25, você vai poder conferir uma apresentação exclusiva, criativa e inovadora no conforto da sua casa. O show da dupla será transmitido ao vivo, às 20 horas, no portal A Gazeta, quando serão divulgadas as marcas mais lembradas pelos consumidores de Linhares.
E o show promete surpreender. Além do talento, da tecnologia e da criatividade, durante a apresentação os dois ilusionistas mais famosos do Brasil vão interagir com os internautas. O evento é uma realização da TV Gazeta Norte e marca a 18ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial de Linhares.
Reconhecimento internacional
Henry e Klauss ganharam vários prêmios internacionalmente reconhecidos: World Magic Seminar (EUA), International Magic Festival (China) e conquistaram as primeiras colocações em diversos Campeonatos Nacionais de Ilusionismo (Brasil, Argentina e Colômbia).
Eles também dirigem a Ilusion, a maior empresa do setor no Brasil, que realiza o espetáculo para empresas que querem causar grande impacto e experiências marcantes. Já se apresentaram em vários programas de TV, como Mais Você, Domingão do Faustão e Globo Esporte.
Prêmio Gazeta Empresarial
Na apresentação também serão divulgadas as marcas mais lembradas pelos moradores de Linhares. Elas foram identificadas numa pesquisa realizada pelo Instituto Futura. Os entrevistadores fizeram a seguinte pergunta: Quando falo em determinado segmento, qual marca lhe vem à cabeça?. A pesquisa aconteceu entre os dias 8 e 12 de setembro. Quatrocentos consumidores foram ouvidos.
Além de estimular o crescimento do mercado e homenagear quem transforma produtos e serviços em grandes marcas, o prêmio também é uma ferramenta para os empresários conhecerem a opinião dos consumidores e utilizarem as informações para direcionar as ações no mercado.

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