Ilusionismo com informação

Ilusion 03 Crédito: arthur toledo

Luz, mágica e muita emoção! A 18ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial de Linhares promete surpreender os internautas. O ano de 2020, mais do que em qualquer outro momento, está sendo muito desafiador para o mercado. De uma forma ou de outra, todos os segmentos econômicos estão sendo impactados. Um cenário onde as empresas estão tendo que se adaptar e se reinventar em tempo recorde para lidar com incertezas e novos desafios, afirmou Maria Helena Vargas, diretora das Regionais Norte e Noroeste.

Premiação 01 Crédito: Acervo

E a TV Gazeta Norte está se transformando também. Neste ano, o Prêmio Gazeta Empresarial ganhou novo formato. Mas não perdeu a essência: reconhecer os líderes que criaram estratégias e geraram um impacto tão grande que transformaram milhares de pessoas. Com tantas informações chegando a todo o momento, o empresário tem que avaliar constantemente o planejamento adotado para desenvolver a sua marca e mantê-la na mente do consumidor.

Na noite em que a TV Gazeta Norte vai divulgar as marcas mais lembradas pelos consumidores de Linhares, o show ficará por conta dos campeões internacionais de ilusionismo Henry e Klauss. Eles combinam a magia e o mistério do ilusionismo com ferramentas tecnológicas, criando diante dos nossos olhos efeitos e ilusões que desafiam a compreensão e os sentidos do corpo humano. Isso tudo você confere no portal A Gazeta, ao vivo, na última quarta-feira deste mês, dia 25, às 20 horas. Durante a transmissão, a dupla de ilusionistas vai interagir com os internautas.

O trabalho dos dois jovens já impactou mais de 2,5 milhões de pessoas no mundo todo e se destaca por ser sempre criativo e inovador. Eles também se apresentaram em vários programas de TV, como Mais Você, Domingão do Faustão e Globo Esporte.

Ilusion 05 Crédito: Iago_Fundaro

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