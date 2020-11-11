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Como avaliar estratégias e tomar as decisões corretas?

A pesquisa de recall ajuda o empresário a analisar o posicionamento da marca no mercado

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 06:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 06:54
O sucesso de uma empresa é resultado de um trabalho estratégico bem-feito. E não falamos apenas da qualidade na produção de bens e serviços, mas também da divulgação da marca.
Com a pesquisa realizada pela TV Gazeta Norte em parceria com o Instituto Futura, o empresário consegue analisar o posicionamento da sua marca no mercado. Para quem foi lembrado, significa um importante indicador da eficiência das estratégias de conexão com os consumidores. Por outro lado, quem não pontuou, precisa entender o perfil do cliente, precisa investir em estratégias que facilitem a conexão e estreitem os laços com o consumidor.
As marcas mais lembradas pelos moradores de Linhares foram identificadas numa pesquisa realizada entre os dias 8 e 12 de setembro. Os entrevistadores fizeram a seguinte pergunta: Quando falo em determinado segmento, qual marca lhe vem à cabeça?. Por causa da pandemia do coronavírus, a equipe que coletou os dados atuou com os equipamentos de proteção necessários e manteve o distanciamento dos entrevistados.
Segundo o IBGE Linhares, tem cerca de 176 mil habitantes. Para a pesquisa do Prêmio Gazeta Empresarial, 400 moradores foram ouvidos. Existem uma série de critérios como a distribuição da população por gênero, a distribuição por faixa etária e a distribuição da população por região de moradia para garantir que os 400 entrevistados sejam representativos da realidade do município.
Acervo
Foto aérea Linhares Crédito: Jader Júnior
Divulgação dos resultados
As marcas mais lembradas pelos consumidores de Linhares serão conhecidas na última quarta-feira deste mês, dia 25, a partir das 20h, com apresentação ao vivo da dupla que é referência no novo ilusionismo, Henry e Klauss.
O show promete surpreender. Além do talento, da tecnologia e da criatividade, durante a apresentação os dois ilusionistas mais famosos do Brasil vão interagir com os internautas. A transmissão será realizada no portal A Gazeta.

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