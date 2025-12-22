Zona Mista #67: Vasco deixa o sonho escapar e Corinthians leva a  Copa do Brasil

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 12:22
O Zona Mista #67, última edição da temporada 2025 chega com tudo nesta segunda-feira (22) com a análise da final da Copa do Brasil, que consagrou o Corinthians como o grande campeão e deixa o Vasco na fila mais um ano. Breno Coelho, Murilo Cuzzuol e Daniel Marçal comandam a resenha.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o