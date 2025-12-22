Home
Zona Mista #67: Vasco deixa o sonho escapar e Corinthians leva a  Copa do Brasil

O Timão é tetracampeão da competição nacional, enquanto o Cruz-Maltino amarga um jejum de 14 anos no torneio

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 12:22

O Zona Mista #67, última edição da temporada 2025 chega com tudo nesta segunda-feira (22) com a análise da final da Copa do Brasil, que consagrou o Corinthians como o grande campeão e deixa o Vasco na fila mais um ano. Breno Coelho, Murilo Cuzzuol e Daniel Marçal comandam a resenha.

