No Barradão

Vitória e Botafogo ficam no zero em empate ruim para os dois no Brasileiro

Partida na capital baiana teve poucas emoções e a igualdade praticamente não muda a situação das equipes na classificação

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 18:55

Vitória e Botafogo empataram em 0 a 0 neste domingo (9), no Estádio Manoel Barradas, pela 33ª rodada do Brasileirão. O empate foi ruim para os dois lados. O resultado manteve o time carioca em 6º lugar, com 52 pontos, fora da zona de classificação direta para a Libertadores, enquanto o rubro-negro baiano, em 16º com 35 pontos, segue pressionado na luta contra o rebaixamento.

Savarino deu trabalho ao Vitória, mas o placar terminou sem alteração Crédito: Vitor Silva / Botafogo

Os times voltam a campo após a data Fifa. O Botafogo recebe o Sport no dia 18, às 20h30, e o Vitória enfrenta o Palmeiras fora de casa, no dia 19, às 19h30.

Polêmica

O Vitória decidiu escalar o zagueiro Lucas Halter, emprestado pelo Botafogo. O contrato de empréstimo, porém, prevê uma multa de R$ 1 milhão para poder utilizá-lo no confronto direto entre as equipes. O defensor, que havia sido decisivo na vitória sobre o Internacional na rodada anterior, começou como titular no Barradão. Nas redes sociais, Thairo Arruda, CEO da SAF do Botafogo, criticou a postura do clube baiano, dizendo que não houve acordo. Ele afirmou que o departamento jurídico alvinegro irá cobrar o valor da multa.

A primeira chegada do Fogão. Aos 5 minutos do primeiro tempo, Santiago Rodríguez cobrou escanteio pela esquerda, David Ricardo desviou de cabeça e Alexander Barboza mandou por cima do travessão.

Que chance! Aos 20 minutos do primeiro tempo, Matheusinho lançou Renzo López na área, e o atacante tentou uma cavadinha, mas a bola saiu por cima do gol.

Anulado. Aos 44 minutos do primeiro tempo, Matheuzinho cobrou escanteio pela direita, Telles cortou parcialmente e, na sobra, Erick cruzou para Zé Marcos, que marcou, mas o lance foi anulado por impedimento.

Na trave! Aos 48 minutos do primeiro tempo, Santiago Rodríguez cobrou escanteio pela esquerda e Alexander Barboza cabeceou na trave esquerda.

Bela jogada. Aos 4 minutos do segundo tempo, Savarino avançou pela direita e tocou para Santi Rodríguez, que tabelou com Correa e finalizou no meio do gol. Thiago Couto defendeu.

Lance confuso. Aos 11 minutos do segundo tempo, o Vitória armou contra-ataque com Ronald Lopes. O camisa 8 tocou para Matheuzinho, que finalizou, mas a bola acabou batendo no próprio Ronald dentro da área.

Pediu pênalti. Aos 35 minutos do segundo tempo, Vitinho e Renato Kayzer disputaram a bola na linha de fundo. O atacante do Vitória caiu dentro da área após o contato, e os jogadores rubro-negros reclamaram pedindo a penalidade.

