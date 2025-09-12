Home
Vasco vence o Botafogo nos pênaltis e vai às semifinais da Copa do Brasil

Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, Gigante da Colina foi perfeito na marca da cal e contou com Léo Jardim, que pegou a cobrança de Alex Telles

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 00:08

O Vasco venceu o Botafogo na disputa de pênaltis e avançou às semifinais da Copa do Brasil
O Vasco venceu o Botafogo na disputa de pênaltis e avançou às semifinais da Copa do Brasil Crédito: Jorge Rodrigues/Agif

O Vasco não tomou conhecimento de um Nilton Santos com mais de 40 mil pessoas, empatou com o Botafogo por 1 a 1 e, diante da igualdade no placar agregado do duelo das quartas da Copa do Brasil, venceu nos pênaltis (5 a 3), na noite desta quinta-feira (11) e frustrou o sonho de título inédito do rival no torneio.

Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, Gigante da Colina foi perfeito na marca da cal e contou com Léo Jardim, que pegou a cobrança de Alex Telles

Nuno Moreira iniciou a contagem para os visitantes, mas Alex Telles empatou e levou a disputa aos pênaltis. Nas cobranças, melhor para a equipe de Fernando Diniz, que teve Léo Jardim defendendo um chute e batedores calibrados para carimbar a vaga na próxima fase.

O Vasco terá outro clássico pela frente na Copa do Brasil: desta vez, o rival é o Fluminense, e os embates só ocorrem entre os dias 10 e 14 de dezembro. A CBF ainda vai detalhar as datas e os horários das partidas -Corinthians e Cruzeiro estão do outro lado da chave. 

O Jogo

Descansadas após a Data Fifa, as equipes não abdicaram de jogar desde o apito inicial -e provaram a máxima sobre disputar "cada palmo do campo". As investidas em velocidade ditaram o tom do 1º tempo, mas os gols saíram, curiosamente, a partir da bola parada: Nuno Moreira, em rebote de cobrança de falta de Coutinho, e Alex Telles, de pênalti, balançaram as redes.

A vontade excessiva cobrou a conta ao longo da partida. No Vasco, Tchê Tchê sentiu a coxa ainda no 1º tempo e foi substituído por Mateus Carvalho, que também precisou sair ao longo da partida. Coutinho, motor da equipe de Fernando Diniz, também não resistiu aos 90 minutos. Já o Botafogo perdeu Artur, que saiu do banco de reservas e alegou dores pouco tempo depois.

Com um gol para cada lado e exaustão dos atletas, a disputa ficou para os pênaltis -e a noite acabou feliz para o lado vascaíno, mais eficiente em relação ao rival: Vegetti, Rayan, Puma Rodríguez, Matheus França e Robert Renan converteram suas batidas.

