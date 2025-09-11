Futebol

Sorteio de ingressos para Copa do Mundo chega a 1,5 milhão de inscrições em 24h

A maior demanda até o momento veio de torcedores dos seguintes países: Estados Unidos, México e Canadá, seguidos por Argentina, Colômbia, Brasil, Inglaterra, Espanha, Portugal e Alemanha

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:44

Taça da Copa do Mundo de Seleções Crédito: Felipe Marques/Zimel Press/Folhapress

Com apenas 24 horas de inscrições abertas para o Sorteio de Pré-Venda Visa da Copa do Mundo 2026, a Fifa recebeu um número impressionante de inscrições de todo o mundo, com mais de 1,5 milhão de torcedores de 210 países inscritos.

A maior demanda até o momento veio de torcedores dos seguintes países: Estados Unidos, México e Canadá, seguidos por Argentina, Colômbia, Brasil, Inglaterra, Espanha, Portugal e Alemanha. "O grande número de inscrições enviadas comprova a enorme empolgação gerada em todo o mundo pela Copa do Mundo FIFA 2026 e o ​​quanto ela se tornará um divisor de águas na história do futebol", disse Heimo Schirgi, Diretor de Operações da competição.

O sorteio de pré-venda é a primeira fase da venda de ingressos para o torneio. O horário de entrada de um torcedor no sorteio durante o período de inscrição não afetará suas chances de sucesso. Os torcedores que ainda não se inscreveram podem enviar sua inscrição a qualquer momento antes das 13h (horário de Brasíla) do dia 19 de setembro.

Após um processo seletivo aleatório, os candidatos selecionados serão notificados por e-mail a partir de 29 de setembro e receberão uma data e horário para comprar ingressos (sujeito à disponibilidade), com horários a partir de 1º de outubro.

Os torcedores poderão garantir ingressos para a fase de grupos a partir de US$ 60 (cerca de R$ 323 na cotação atual) no início das vendas. Ingressos individuais para todas as 104 partidas estarão disponíveis quando as vendas começarem, juntamente com ingressos específicos para cada local e para cada time. As fases subsequentes de venda de ingressos começarão em outubro. Mais detalhes sobre o cronograma e os produtos estão disponíveis em FIFA.com/tickets.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta