Em Porto Alegre

Vasco perde a quarta seguida, desta vez diante do Grêmio e vê sonho de Libertadores distante

Cruz-Maltino foi mal e pouco ofereceu resistência ao time gaúcho na noite desta quarta-feira (20)

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 00:27

O Grêmio voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Vasco por 2 a 0 nesta quarta-feira, na Arena, pela 34ª rodada. O resultado quebrou a sequência de três jogos sem vitória e marcou um desempenho mais eficiente da equipe de Porto Alegre. Já o time carioca chegou ao quarto jogo consecutivo sendo derrotado.

Carlos Vinícius anotou o primeiro gol da vitória gremista sobre o Vasco Crédito: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress

O triunfo também manteve um tabu de quase duas décadas: o Vasco não vence o Grêmio em Porto Alegre desde 2006. Nesse período, são 15 confrontos, com 13 vitórias gremistas e dois empates, um histórico que voltou a pesar no encontro entre os clubes.

Com os três pontos, o Grêmio chegou a 43 e subiu para a 11ª colocação, colado no bloco intermediário da classificação. O Vasco, por sua vez, caiu para o 12º lugar com 42 pontos e acumulou sua quarta derrota consecutiva, ampliando a pressão para as últimas rodadas.

O primeiro tempo foi intenso e com chances claras para os dois lados. Cristaldo exigiu boa defesa de Léo Jardim logo antes do primeiro minuto, enquanto Volpi trabalhou em cabeceio de Puma Rodríguez. Piton respondeu de fora da área, e Amuzu levou perigo em finalização defendida pelo goleiro vascaíno.

O Grêmio terminou melhor a etapa inicial, empurrando o Vasco para o campo defensivo. Pavón, Cristaldo, Gustavo Martins e Amuzu finalizaram com perigo, mas a falta de precisão manteve o placar zerado no intervalo, apesar do volume ofensivo.

O gol que abriu o placar saiu aos seis minutos do segundo tempo. Pavón cruzou da direita, a bola desviou no caminho e sobrou para Carlos Vinícius, que girou rápido e finalizou no canto esquerdo, vencendo Léo Jardim e mudando o cenário da partida.

O Vasco respondeu aumentando o ritmo. Vegetti desperdiçou boa chance, ao cabecear para fora sem marcação, e Rayan exigiu defesa segura de Volpi em chute forte de fora da área. O Grêmio, em vantagem, tentou controlar o jogo com posse e compactação.

O segundo gol saiu aos 38 minutos, em jogada construída pelo meio. Dodi recuperou a bola e encontrou Amuzu com um passe preciso entre a defesa. O atacante saiu cara a cara com Léo Jardim e finalizou com categoria, ampliando para 2 a 0 e encaminhando o resultado.

O Vasco ainda buscou pressão nos minutos finais, mas encontrou um Grêmio mais organizado defensivamente e disposto a segurar a vantagem. Com o jogo controlado, a equipe gaúcha confirmou uma vitória importante para respirar na tabela e encerrar o jejum.

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Botafogo no sábado, às 19h30, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ). No domingo, às 16h, o Vasco visita o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

